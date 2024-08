El precinto de una barca obliga a anular actividades de ‘Un Mar de Posibilidades’

El precinto de tres embarcaciones del Club Náutico Ibiza (CNI) amarradas en el muelle de Ribera Poniente de las instalaciones que ahora gestiona Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), ha afectado a las actividades sociales que desarrolla ‘Un Mar de Posibilidades’, ya que su barca de apoyo ha sido una de las afectadas.

Según explica el director de esta iniciativa solidaria, Pedro Cárceles, tener inmovilizada la barca ha obligado a cancelar el baño que tenían previsto 12 personas mayores de la residencia de Can Blai y ocho usuarios de Can Raspalls. El precinto también ha afectado a dos embarcaciones del Club de Vela del CNI.

Ayer por la mañana, a las 10.51 horas, la Guardia Civil desprecintó estas tres embarcaciones, con lo que este jueves ya se deberían reanudar sus actividades con toda normalidad. Según informó a Diario de Ibiza el director deportivo del CNI, Sebastián Vidal, el CNI ha decidido pagar los seis meses de la cuota por el amarre, tal y como exige la nueva concesionaria de su antiguas instalaciones, PyLS. Hasta ahora, los amarristas pagaban la cuota mensualmente, pero la nueva concesionaria exige que se pague seis meses por adelantado. Esta situación ha provocado el precinto de los barcos de varios amarristas.

Situación «vergonzosa»

«Me parece vergonzoso que sucedan estas cosas», indica Pedro Cárceles, indignado por la inmovilización de la embarcación que usan para garantizar la seguridad en sus actividades: «Me siento maltratado y también se maltrata a los usuarios de nuestro programa». El director de ‘Un Mar de Posibilidades’ explica que, cuando recibió la orden del Juzgado de lo Mercantil de Palma, él mismo trasladó la embarcación al muelle donde se encontraba la Guardia Civil

Cárceles se muestra dolido por los usuarios de las residencias de Can Blai y Can Raspalls, que «solo tienen un día al año para poder disfrutar del mar y darse un baño, como cualquier ibicenco más, y se les ha quitado ese derecho. ¿Quién les paga ese daño?».

La actividad de la que iban a disfrutar las personas mayores en una embarcación plataforma en el interior de la bahía de Talamanca se ha suspendido al no contar con la barca de apoyo de seguridad, y se ha sustituido por actividades en la arena, duchas y un baño más modesto, en la zona cercana a la orilla. «Hacemos lo que podemos. No quiero anularlo completamente, lo hemos intentado suplir, pero hay cosas que no hemos podido hacer», explica Cárceles, quien asegura estar «indignado de que suceda esto ya que nos han quitado una embarcación cuya función es de seguridad. Me parece inmoral».

Tratados «como si fuéramos delincuentes»

«Nos han tratado como si fuéramos ladrones», insiste Cárceles, quien critica a la nueva concesionaria del muelle por estar «solo pensando en la pasta» y reclama tanto a Puertos y Litorales Sostenibles como a la Autoridad Portuaria de Balears, que «respeten el único trozo del puerto donde no rige el ánimo de lucro».

El precinto de las embarcaciones de los amarristas fue decretado por el Juzgado de lo Mercantil de Palma a petición de Puertos y Litorales Sostenibles, a causa de un desacuerdo en el pago de las cuotas, sobre si se tenían que hacer mes a mes -como han hecho los amarristas- o si se debía pagar el semestre de golpe -como exige la empresa concesionaria-. Esta medida cautelar se ha tomado, según el juzgado, para evitar el riesgo de fuga en caso de impago.

«Nosotros hemos ido pagando nuestra cuota cada mes, como toca. Pero la empresa concesionaria nos devolvía el importe», explica Sebastián Vidal, que ha ejercido como portavoz del CNI. «Hemos ido pagando y nos encontramos con esto», añade.

Finalmente, el CNI ha cedido a las pretensiones de Puertos y Litorales Sostenibles y ha pagado los seis meses de una sola tacada, lo que ha provocado el desprecinto inmediato de las tres embarcaciones por parte de la Guardia Civil. Hoy mismo, por lo tanto, las actividades de ‘Un Mar de Posibilidades’ y del Club de Vela podrán volverse a desarrollar con normalidad.

