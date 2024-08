Desalojo de Can Rova en Ibiza: «Me pegaron con mi bebé de cinco meses en brazos»

«Han usado la fuerza. Mi amiga se ha visto con un bebé que no era suyo en brazos mientras intentan sacar a su madre a la fuerza», escribe Ana María. El mensaje aparece sobre un vídeo en el que se ve a Isabella, amiga y compañera en el poblado de Can Rova, con el pequeño en brazos mientras a escasos metros los antidisturbios empujan con los escudos y empuñan sus porras contra el grupo de atrincherados. La joven sostiene al bebé, desnudo salvo por el pañal. Lo agarra con fuerza mientras el horror se pinta en su cara. No puede creer lo que están viviendo. «Tenemos a más de veinte niños ahora acá», comenta la joven en otro vídeo, colgado en redes apenas unos minutos antes de que el desalojo de las centenares de personas que viven en Can Rova se complicara.

«Se ha tornado en una mañana un poco extraña, vivimos en un barco que está en un terreno en el que pagamos un alquiler de 600 euros», explica, en ese mismo vídeo, Ana María, que relata cómo la orden de lanzamiento les ha pillado por sorpresa: «Nos dicen que nos tenemos que ir y que a lo mejor mañana no podemos ni venir a por nuestras cosas».

Los agentes apartaron a la prensa en los momentos más delicados del desalojo, para evitar que grabaran lo que ocurría en el campamento, unos momentos que los propios afectados, sin embargo, recogieron con sus móviles. Las imágenes impresionan. En ellas se puede ver, en un primer momento, a un guardia civil tratando de convencer a los residentes de Can Rova atrincherados para que salgan: «Están ustedes protegiendo poco a sus hijos, porque ahora aquí va a haber un desalojo y van a tener a niños pequeños en medio».

«¿Quiénes son los culpables?», pregunta uno al agente. «Somos personas. Estamos aquí porque no hay vivienda. ¿Eso es proteger a los niños? ¿Que nos vayamos a la calle? No», contestan tras escucharle en silencio. Otro guardia civil aparece en otro de los vídeos. Lleva en la mano el edicto del juzgado. Unos papeles que las víctimas de Can Rova aseguran no haber visto hasta este momento: «Es la primera vez que lo vemos». El agente, consciente de que le están grabando, amenaza a quienes difundan el vídeo con identificarlos y denunciarlos y afirma que están ahí «para ayudar». «Tienen ustedes media hora. Si en media hora no han salido, los compañeros entrarán», continúa el agente. «Llegan a nuestra puerta con un papel, una orden, y tengo que salir de mi casa en 30 minutos. ¿Dónde me meto? Y mañana tengo que ir a trabajar. Eso no se hace», denuncia.

Todas las imágenes del desalojo del poblado chabolista de Ibiza / Vicent Marí

«Nos estafan, nos roban con alquileres inhumanos y cuando pagamos por vivir en nuestro terreno 600 euros al mes nos quieren echar de un día para otro», comentan en uno de los vídeos, en los que también se puede ver una especie de asamblea en la que los afectados tratan de decidir qué hacer. En otro, antes de que estalle todo, se ve a algunos de los adultos contando a los niños.

A partir de ahí, las imágenes muestran gritos («¡ven! ¡ven! ¡ven!», «¡Los niños!»); gente corriendo; a Isabella con ese bebé que no es suyo y al que protege a toda costa en brazos; a un guardia civil sobre la espalda de una chica de 17 años (según los afectados), inmovilizándola; a un antidisturbios gritando «¡Se acabó la negociación! ¡Fuera!»; a una joven tratando de alejar con sus manos el escudo transparente que uno de los agentes sostiene pegado a unos niños mientras grita que no los toquen; a una mujer preocupada por sus mascotas: «¡Los gatos!». Imágenes movidas, en algunos momentos borrosas por el polvo que levantan los guardias civiles y las personas que dejan atrás lo que consideran su hogar. El único que han podido pagar en la Ibiza del lujo.

Vicent Marí / Guadalupe Nauda

«A los niños les están pegando, a mi marido lo tienen ahorcado, ¡ayúdennos! ¡Por favor!», grita una mujer que sale corriendo de Can Rova, atravesando el cordón policial y dirigiéndose a la prensa. Segundos después surge otra mujer: «Tengo tres niños. Tenía un bebé en brazos, me pegaron con mi bebé de cinco meses. Al papá le están dando duro». «A mi hermana la tienen agarrada con la cabeza en la tierra», insiste la primera mujer, que vuelve a dirigirse a los periodistas con desesperación.

Es la estampida de Can Rova. Quienes resistían en el solar lo abandonan sin saber si en algún momento podrán regresar a buscar sus pertenencias. O a sus mascotas. «Que nos devuelvan la plata», se escucha en el revuelo del desalojo (algunos afectados aseguran haber pagado ya el mes de agosto), que acaba con decenas de los afectados cortando la circulación de la carretera de Sant Antoni. Desesperados. Los mismos gritos se repiten durante toda la mañana: «¡Ayúdennos, por favor!».