Frank Ribéry revela una conversación privada con Messi: "Lo conocí en Ibiza, me acerqué y le dije..."

Franck Ribéry, exjugador de fútbol del Bayern de Múnich ha contado en varias ocasiones que es un gran admirador de Lionel Messi, a pesar de que hayan sido rivales en el campo. Esta rivalidad aumentó sobre todo cuando en 2017 perdió su última oportunidad de ganar el Balón de Oro (era uno de los tres futbolistas propuestos por la FIFA, junto a Cristiano Ronaldo), galardón que le fue concedido a Messi.

Recientemente, Ribéry ha contado a la prensa francesa una anécdota con el astro argentino que tuvo lugar en Ibiza. Con la sinceridad y la clase que le caracteriza, el exinternacional francés ha relatado la conversación que tuvo con Messi en la isla.

De hecho, es probable que ese encuentro fuese en 2022, cuando ambos se encontraron en Ushuaïa y se les vio hablar juntos. Fueron grabados charlando en la discoteca y el vídeo se hizo viral. Ahora ha contado de qué hablaron.

"Conocí a Messi en una fiesta en Ibiza", relata. "Me acerqué a él y le dije: 'Leo, ¿puedes resolver un rompecabezas al que le falta una pieza?'. Me contestó 'no', pero se lo pregunté de todos modos".

Es entonces cuando el relato de Ribéry se vuelve enigmático, ya que lo que explica que le dijo a Messi debe esconder un sentido que solamente ellos dos conocen: "Quien intenta detenerte está haciendo lo que tú ya sabes. Se echó a reír y me contestó: 'Eres un gran jugador y te respeto mucho'". El francés entonces añadió: "En una entrevista dijiste que había buenos jugadores y mencionaste mi nombre. Es algo honorable y humilde por tu parte, pero déjame decirte que eres el mejor del mundo, Leo".

El francés explica que el resto de la conversación giró también en torno al fútbol, aunque no ha desvelado más detalles.

Pocos meses después de este encuentro, en octubre de 2022, Franck Ribéry ponía fin a su carrera profesional con 39 años.