Can Rova, la tragedia de la vivienda de Ibiza

El sudor se mezcla con el polvo y el llanto en los exteriores del asentamiento chabolista de la finca privada de Can Rova. En el interior, en cambio, reina un silencio casi sepulcral después de que las fuerzas de seguridad acaben de irrumpir para ejecutar el desalojo del terreno por orden judicial.

Hace unos momentos, casi sesenta personas (incluidos bebés, niños y adolescentes) se atrincheraban de forma pacífica contra los agentes antidisturbios debajo de un toldo. Mientras, fuera todavía se escucha jaleo y rabia. El drama particular de cada una de las personas desalojadas en Can Rova es también el drama general de una isla que sufre, desde hace tiempo, por la imposibilidad de acceder a una vivienda.

Una de las mujeres que duerme en el interior de una de las tiendas de campaña no escucha hoy [por ayer] la alarma. Trabaja por la noche y se acaba prácticamente de acostar cuando, a las ocho de la mañana, la Policía Local de Santa Eulària empieza a llegar al lugar donde ella y alrededor de mil personas más residen en tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas y otros vehículos, chabolas, casetas prefabricadas, barcos. Infraviviendas convertidas en remedos de hogares porque no encuentran otra alternativa pese a que la mayoría tienen trabajo. Aunque ayer [por anteayer] les cortaron la luz y el agua, no tenía ni idea del desahucio.

Agentes piden a la prensa que abandonen el lugar desde donde informa «por seguridad». | VICENT MARÍ

De hecho, muchos de ellos desconocían hasta hoy que tendrían que marcharse ya que -aseguran- nadie les había notificado ni enseñado la orden judicial de desalojo.

El vaivén de bártulos por las cinco ‘calles’ que se han formado ordenadamente en el terreno es constante. A las nueve y veinte, la llegada de la Guardia Civil con siete u ocho vehículos llama la atención en los alrededores de la propiedad, cuyo dueño entra y sale de su vivienda, adyacente a la finca, haciendo aspavientos y emitiendo gritos mientras insulta, escupe y agrede a periodistas y agentes que se le acercan. Son sus cinco hermanos quienes le han obligado a abandonar el solar del que son todos copropietarios, y que él ha convertido en poblado chabolista en el que cobra por ‘parcela’.

«Él nos estaba haciendo un favor», dice no obstante Michelle, que llora junto a Nico y otros compatriotas suyos colombianos ya fuera del asentamiento. Isa y Daya observan, desde un barco que les habían alquilado de vivienda, cómo los agentes hacen batidas por el terreno y cómo el propietario se enfurece mientras los alojados se resisten a abandonar el poblado que, desde hace dos años, no ha hecho más que crecer.

El ambiente, hasta el momento caldeado tan solo por el sol implacable de la segunda ola de calor del verano, se empieza a incendiar en el interior con la presencia de la comitiva judicial. Aunque antes, tres miembros del colectivo Futuro Vegetal que han acudido para «garantizar que no hubiera abusos por parte de las autoridades», ya han recibido amenazas por parte de los guardias. «Nos han querido intimidar con llevarnos detenidos por un delito de desobediencia», lamenta Bilbo, uno de los activistas.

Los antidisturbios rodean a los inquilinos de Can Rova que han decidido no abandonar la finca para comenzar el desalojo forzoso. | VICENT MARÍ

Los conductores observan, a través de las ventanas, el dispositivo conformado por doce agentes de Policía con dos drones y la presencia de la Guardia Civil en la entrada del solar de Can Negre. Se sorprenden ante la congestión en la carretera para entrar en la ciudad que ha provocado el despliegue policial. Mientras una patrulla restringe el acceso a la calle del Río Duero, otra impide que ningún coche pase por la del Río Orinoco, donde hay una segunda entrada a la finca, que más tarde será custodiada por una decena de antidisturbios.

Un "sitio en el que vivir"

Entretanto, muchas de las familias han ido saliendo cargadas con sus pertenencias por la verja principal: arrastran carros de la compra, maletas, bolsas de Mercadona, neveras de playa, mochilas... Una Brigada de Extranjería de la Policía Nacional también ha llegado a Can Rova.

El resto de inquilinos, los que se niegan a irse de manera voluntaria, difunden la idea de empezar la resistencia al desalojo haciendo «una sentada pacífica», sin revelarse contra los agentes. Alicia se acerca a la verja situada justo enfrente de donde se agolpan los periodistas, con su ahijada de dos años y medio en brazos. «Vamos a aguantar hasta el ultimo momento, hay muchos menores», anuncia, antes de informar de que apenas les han dado, una vez dentro de la finca rústica, media hora para recogerlo todo.

La mujer, que toma el rol de portavoz en el conflicto, insiste en que los que allí viven son trabajadores y que su único deseo es tener un «sitio en el que vivir». Algunos de ellos empiezan a planificar, con pesadumbre, un rincón de la ciudad en el que poder pasar la noche: el parque de la Paz o la playa son algunas de las [precarias] opciones.

Aseguran que nadie del Ayuntamiento de Santa Eulària les ha informado, en ningún momento, de la habilitación del gimnasio del colegio s’Olivera como medida de emergencia para poder dormir. Los Servicios Sociales llevan días, eso sí, acudiendo para atender a las familias afectadas, sobre todo las que viven allí con niños pequeños y bebés, cuyo llanto hace hoy que los adultos intenten protegerlos cogiéndoles en brazos en medio de la violenta situación que les toca vivir.

Vicent Marí / Guadalupe Nauda

Trincheras

La mayoría de los habitantes de Can Rova han ido saliendo, a lo largo de la mañana, sin oponerse al desalojo. Algunos de ellos quieren volver a entrar luego para recoger cosas o ayudar a familiares y amigos con las suyas, pero topan con la prohibición de los agentes. Sobre las diez y media, aún quedan unas 170 personas en el interior en el interior, entre ellas, diecinueve menores (Cáritas censó hace varios meses unas 300 familias en el asentamiento, unas mil personas).

Alrededor de sesenta residentes deciden atrincherarse entre una furgoneta y una estructura de palés para oponer resistencia a los antidisturbios bajo un toldo.

La tensión aumenta con el cerco creado por los agentes alrededor del grupo. Una de las mujeres avisa a la prensa justo antes: «Vienen a echaros, para que no grabéis». Al momento, tres guardias civiles aparecen ante los periodistas para obligar a abandonar el exterior de la propiedad privada desde la que trabajan con permiso del dueño «por seguridad» y ante la «orden de un superior».

El descontento general de la prensa termina con otro desalojo a la fuerza por parte de los agentes. Pero no evitarán que haya imágenes de los momentos violentos de la intervención policial, porque las grabarán y difundirán los propios desalojados.

Todas las imágenes del desalojo del poblado chabolista de Ibiza / Vicent Marí

La fila de antidisturbios, armados algunos con Cetmes de calibre 7,62 que disparan pelotas de goma o botes de humo, y grandes escudos, se despliegan y el sudor se mezcla con el polvo, el llanto y los gritos. Algunas mujeres, angustiadas, llevan a bebés en brazos. Una de las periodistas sufre, a causa de las altas temperaturas, un golpe de calor y la asisten los sanitarios de la ambulancia.

A los pocos instantes, los inquilinos que permanecían dentro de Can Rova salen en masa, desordenados y agolpados unos contra otros, por la puerta principal. Hace rato que el propietario, quien calculan que tenía ganancias por la renta de parcelas de al menos 40.000 euros anuales, ha desaparecido. Sus hermanos (se corre la voz) han llegado para reunirse con él mientras la anarquía empieza a reinar en el exterior.

«Nos están golpeando, a mi hermana la tienen agarrada con la cabeza en la tierra», solloza una mujer, que corre mientras huye de la que era su casa. Una ambulancia del 061 estacionada casi justo enfrente de la puerta, en perpendicular a un furgón de la Guardia Civil que corta el paso, atiende a otra afectada que ha salido cubriéndose el rostro con una mano.

Heridos y seis detenidos

Los agentes detienen a seis personas, cuatro mujeres (tres españolas y una colombiana) y dos hombres (uno también colombiano y otro paraguayo), por un presunto delito de resistencia a agente de autoridad durante el desalojo forzoso, según detalla la Guardia Civil. Además hay algunos heridos leves que no necesitan la asistencia del 061.

Unos cincuenta agentes controlan, toda la mañana, el perímetro de la finca por los dos accesos de entrada. Mientras en la puerta delantera más de cien personas han invadido la autovía de Sant Antoni para protestar, cortándole el paso a los coches, en la parte trasera del terreno los guardias identifican a todas las personas que abandonan su antiguo hogar, dejando la mayor parte de sus pertenencias y mascotas en el interior.

El claxon de un vehículo precede a varios pitidos de protesta en el tramo más cercano a Vila de la carretera cuando los desalojados se ponen, presos de la rabia, a protestar parando la circulación.

Un hombre se abalanza sobre uno de los turismos cuando el conductor, entre incrédulo y asustado, empieza a gritarle para que le abra el paso. «No somos delincuentes, somos trabajadores», claman algunos. Algunos persisten en su intención de ir a recoger sus cosas, con las que muchos se trasladan hasta la parada de bus más cercana para poner rumbo a otro futuro, no mejor.

Varios vecinos de casas cercanas a la finca rústica aseguran que «nunca, en años, habían tenido ningún problema con los desalojados». Sin embargo, la decisión del juez de que se debe desalojar el terreno se materializa mientras uno de ellos ofrece estas declaraciones.

«Yo trabajo, me busco la vida y me apaño. Realmente, se me saltan las lágrimas. No somos okupas, somos trabajadores», reitera desesperado Leandro, uno de los antiguos habitantes de Can Rova. «Lo que más me frustra es ver a la gente con niños que lloran, preocupados, pensando dónde van a dormir hoy», añade. Algunos de los desalojados, ya más calmados, esperan pacientemente, porque creen que en un rato, cuando las aguas se calmen, podrán recuperar las pocas cosas que tienen, aunque todavía no saben dónde las van a poner. Otros se marchan, a paso rápido, hacia el Consell. Indignados. Buscando últimas oportunidades y todavía con el sudor, el polvo y el llanto en los ojos.

