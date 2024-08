Los afectados por el desalojo de Can Rova piden ayuda: agua, ropa, fruta y pañales para los niños

Los afectados por el desalojo del poblado de Can Rova en Ibiza han pedido ayuda a través de las redes sociales después de tener que abandonar sus hogares tras una orden judicial este miércoles.

De la noche a la mañana, muchas familias con menores a su cargo se han visto en la calle y sin la posibilidad de poder llevarse sus pertenencias, ya que tuvieron que irse de sus casas en 30 minutos.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària han dado cobertura a algunos de los afectados, aunque insuficiente, a juicio del PSOE, dada la envergadura de los hechos.

Los desalojados han pedido ayuda para poder acceder a sus viviendas y sacar sus pertenencias. "No nos dejan pasar", han denunciado en las redes. Además, han señalado que necesitan pañales para niños de cinco meses a tres años, agua y fruta para los pequeños.

Menores que duermen en coches

También han solicitado mudas de ropa y han informado que entre los menores se encuentran un bebé de cinco meses, un niño de cinco años, tres niñas de ocho años, un niño y una niña de diez años, una menor de 11 años y otro de 13 años. "Estos son los niños que se han quedado en la calle en los coches con sus padres para no separar a las familias", han asegurado en referencia a que en las instalaciones de Cáritas sólo pueden pasar la noche mujeres y niños, pero no hombres. Los afectados que se vuelven a reunir en Can Rova a partir de las 17.30 horas de este jueves.

Todas las imágenes del desalojo del poblado chabolista de Ibiza / Vicent Marí

El desalojo

El poblado de Can Rova, ubicado en el barrio de Can Negre, en un solar pegado a la carretera de Sant Antoni, albergaba a centenares de familias en caravanas, tiendas de campaña y chabolas que este miércoles se quedaron sin el que en los últimos meses se había convertido en su lugar de residencia. Entre los desalojados había, incluso, bebés, niños y adolescentes.

En el desalojo participaron doce agentes de la Policía Local de Santa Eulària con dos drones, además de tres trabajadoras sociales y una educadora social que permanecieron en la zona para coordinarse con la central de Bienestar Social en Santa Eulària. También unos cuarenta agentes de la Guardia Civil, entre los que se incluye una veintena de antidisturbios, según el cuerpo armado. Unos efectivos que impidieron, en varios momentos de la actuación, que los medios de comunicación pudieran captar imágenes del desalojo.

Unas 60 personas se atrincheraron de forma pacífica contra el desahucio, que se saldó con seis detenidos por resistencia a la autoridad.