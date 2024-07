La madre de un menor de Ibiza denuncia desprotección ante abusos familiares

La madre de un menor de tres años denuncia la «desprotección judicial» a la que se enfrenta su hijo ante la tardanza en adoptar medidas cautelares de protección, cuya aprobación se tendrá que posponer, por lo menos, hasta septiembre, después del mes inhábil de agosto.

La mujer, que se divorció de su pareja hace alrededor de tres años, cuando su hijo apenas tenía tres meses, por «malos tratos durante el embarazo», lleva casi desde entonces lidiando con distintos procesos judiciales. Uno en el juzgado de lo Civil por la custodia de su hijo, que terminó recurriendo a la Audiencia de Palma, otro en el juzgado de lo Penal por los malos tratos de los que acusa a su expareja y otro en el juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza.

Su «primer error», se lamenta, fue -«mal aconsejada» por su abogada- empezar el proceso por lo Civil y no directamente denunciando el maltrato por parte de su expareja. «Me empujaba, me humillaba y me escupía. No me agredía porque enseguida que me levantaba la mano le amenazaba con denunciarlo a la Policía», explica. «En ese momento, yo estaba muy bloqueada mentalmente», añade.

La resolución de la custodia disponía que hasta que el niño tuviera dos años permanecería con la madre por la lactancia y que, a partir de entonces, se establecería un régimen de visitas con pernoctación para el padre hasta los tres años, cuando la custodia pasaría a ser totalmente compartida.

Finalmente, la madre del menor acudió al cuartel de la Guardia Civil, el pasado 14 de junio, al percibir que su hijo, después de las visitas a casa de su padre (que vivía también con sus progenitores, los abuelos del niño), volvía con una actitud rara y «quejilloso» e incluso presentaba «conductas violentas».

Audios del menor

Además del continuo estado de «nerviosismo e irritabilidad» que empezó a sufrir, el niño se negaba, en muchas ocasiones, a irse con el padre, como recoge la denuncia, junto a la que la víctima aportó varios audios en los que el menor expresa cosas impropias de su edad, como por ejemplo: «pepino guarro, que con eso se juega así», y le cuenta a la madre que su abuelo corta el vegetal y se lo pone en el ano. Así como que le ha «tocado su churrina, le ha levantado un culo y le ha pegado un sopapo».

La madre también manifestó ante los agentes (declaraciones que también se plasman en la denuncia) que, durante esta época, tuvieron que acudir a Urgencias porque el niño empezó a tener dermatitis y las partes íntimas irritadas.

El escrito policial continúa detallando el contenido de los audios, en los que el hijo de la denunciante expresa, entre otras cosas, que su abuelo le ha hecho unas heridas en la cara «con un palo que quema» y que «le había dicho que fumara». En otra de las pruebas adjuntas, el niño manifestaba con miedo que su «abuelo le quería matar» y que «papá y él son malos, por lo que no se quiere ir con ellos».

Tampoco quería ponerse la ropa interior ni el pijama después de la ducha porque, según le dijo, «en casa de su padre con su papá dormían desnudos».

La denuncia ante la Guardia Civil por los presuntos abusos por parte del abuelo paterno derivó en el tercer proceso judicial en el juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza.

Desde entonces, la mujer ha estado esperando una serie de medidas cautelares urgentes para «proteger a su hijo». «El juez me dijo que aunque no fuera necesario prefería tomar declaración a la otra parte antes de dictar las medidas», detalla la denunciante.

La madre del menor, sin embargo, apunta que desde el juzgado le informaron ayer por la mañana de que «no habían sido citados ni se les había tomado declaración».

La afectada ha manifestado su preocupación ante esta situación, sobre todo, por el hecho de que quede todo un mes inhábil por delante en los juzgados. Por el momento, el pasado lunes ya entregó el niño a su padre según lo establecido por la custodia compartida y hasta el lunes siguiente permanecerá con él.

«Yo no sé por qué es todo tan enrevesado, lo único que quiero es proteger a mi hijo», repite la mujer.

Suscríbete para seguir leyendo