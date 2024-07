Un desalojado del poblado chabolista: "Vivimos aquí, incluso con bebés, porque no hay donde vivir en Ibiza"

"Más o menos llevaba aquí cuatro meses. Fui uno de los primeros que llegó porque el alquiler en Ibiza está horrible", afirma Juan David Alarcón Márquez, uno de los desalojados del poblado chabolista de Can Rova, en el barrio de Can Negre. El joven, barbero de profesión, habla para Diario de Ibiza escasos minutos después de abandonar el solar. A su espalda, van abandonando el espacio los que hasta hace nada eran sus vecinos. Algunos de ellos, familia, como su madre, explica Juan David, que además de barbero trabaja en el medio audiovisual.

Juan David asegura que todas las personas que viven en este camping ilegal, por el que uno de los propietarios se embolsabas hata 400 euros al mes por persona, "son trabajadores": "Hay gente de muchos países, pero también españoles, porque no tenemos donde vivir. Este es el sitio en el que hay menos delincuentes de Ibiza, somos trabajadores". "¿Por qué vivimos aquí? Porque no hay donde vivir. Si vamos al centro de Ibiza, ¿quiénes están viviendo ahí? Los turistas", denuncia Juan David, que lleva ocho años viviendo en la isla y está casado con una ibicenca. "No hay donde vivir. Por las circunstancias estamos aquí", insiste.

"Sin rumbo alguno"

"Salen todos mis compañeros, mis amigos, mis vecinos, mi madre… Sin rumbo alguno", continúa describiendo el afectado, que critica que no les hayan dado "ni siquiera dos días" para preparar el desalojo: "Hoy trajeron la documentación con la orden de desalojo, apenas hoy. Directamente para actuar. Hay gente con niños. Con recién nacidos. Y la policía dice que no les interesa, que van a entrar por la fuerza". Juan David opina que deberían tener "un poquito más de conciencia".

"Somos personas que no estamos pidiendo nada, estamos viviendo aquí porque necesitamos un hogar, lo que merecemos todos, un derecho, una vivienda", continúa el hombre a escasos minutos de que los antidisturbios accedan al solar. "Nos han dicho que si no salíamos voluntariamente nos echarían por la fuerza, ¿Qué harían ustedes? Estamos muy tranquilos, muy pacíficos, pero la policía ha usado palabras muy fuertes: o sales o te sacamos", concluye Juan David, que explica que lo primero que va a hacer tras el desalojo es desayunar: "Ni eso hemos podido hacer".