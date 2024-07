Alicia, desalojada del poblado chabolista de Ibiza: "Nos dan media hora para sacar nuestras cosas"

"No sabemos qué va a pasar con nuestras pertenencias", lamenta, preocupada, Alicia, una de las residentes en el poblado chabolista de Can Rova, en el barrio de Can Negre, que está siendo desalojado esta mañana por una orden judicial. "Ellos [en referencia a los agentes] ya han entrado con los cascos, dicen que van a tapiar las casas", continúa la mujer, que mientras habla carga en sus brazos a su ahijada, que apenas tiene dos años y medio, según detalla.

La afectada señala que la intención de quienes aún permanecen en el solar es mantenerse "pacificos". A pesar de esto, afirma: "Vamos a aguantar hasta el ultimo momento, no vamos a irnos a no ser que sea a la fuerza, pero no vamos a oponer resistencia".

DI

Al igual que otros de los cientos de inquilinos del camping ilegal, por el que algunas fuentes señalan que uno de los propietarios, que explota el terreno en contra de el resto de los dueños, sus hermanos, obtiene unos 40.000 euros al año, Alicia insiste en que no tienen dónde vivir en esta isla: "No estamos pidiendo nada, sólo una casa".

Desalojo del poblado chabolista de Ibiza Can Rova / Vicent Marí

"Nos estan dando media hora para sacar las cosas", lamenta la mujer, que señala que, en previsión del desalojo hoy ninguno de los que viven en el poblado "ha ido a trabajar". Alicia se suma a las demás voces que lamentan la premura con la que se les ha comunicado la situación: "Ayer nos cortaron la luz y hoy nos han enseñado orden la orden judicial".