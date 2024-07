Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: «Han venido más de 1.700 niños de Ucrania y no despertó ningún debate»

El Govern pidió una excepción balear en el reparto obligatorio de menores migrantes, pero usted asegura que esta situación cambia después de que el PP votara en contra de la reforma de reglamento de extranjería.

El Partido Popular votó en contra de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que abogaba por una solidaridad obligatoria del conjunto de comunidades autónomas. Es el mismo principio que inspira el pacto europeo de inmigración y asilo, que el Partido Popular votó a favor. El PP negó el debate y cerró las bocas de estos niños y niñas que están esperando, con especial atención en Canarias, donde hay 6.000 que están en situación de desprotección. La modificación del reglamento quiere abrir puertas que estaban cerradas en todo lo que tiene que ver con la dignidad y con la inclusión, que al final es el objetivo de las personas que vienen a nuestro país, por dignidad y por defensa de los derechos humanos.

Existe una ruta asentada entre Argelia y Balears, mientras las islas piden más recursos. ¿Cómo afrontan esta situación?

Las competencias en todo lo que tiene que ver con los menores son competencias de la Comunidad. En materia de financiación autonómica, desde la pasada legislatura y también ahora por parte del Ministerio de Hacienda hemos tenido cifras históricas de transferencias a las comunidades para ejercer sus competencias. Lo que estamos viendo es que hay comunidades que están reduciendo impuestos a las rentas altas, como el impuesto de patrimonio. Esto es una irresponsabilidad porque están detrayendo recursos para afrontar las competencias autonómicas. Por eso, lejos de decir ‘quiero más recursos’, la presidenta balear debe pedir explicaciones a Alberto Núñez Feijóo porque esa votación afecta directamente a comunidades como esta.

La presidenta del Govern ha sido muy crítica porque ningún ministro se ha querido reunir con ella. Teniendo en cuenta la situación actual, ¿no debería haber una reunión bilateral?

Es rotundamente falso. Hace escasamente una semana tuve ocasión de estar con la consellera de Asuntos Sociales y Familia y había sido invitada también a poder acompañarme a lo largo de las diferentes visitas que he realizado hoy [por ayer], donde hemos abordado el desafío migratorio y el incremento de los flujos en Balears, pero por cuestiones de agenda no ha podido. Nunca ha habido tantos foros para ese modelo de cogobernanza. Es rotundamente falso que yo no me haya querido reunir. Es una estrategia del Partido Popular.

Según el Govern existe una sobreocupación del 650% de los centros de acogida en Balears, aunque por lo que me ha dicho anteriormente considera que hay una reacción directa entre las bajadas de impuestos y que no haya recursos para esta cuestión

Quien esté al frente de las instituciones y de los gobiernos incide directamente en la vida de la ciudadanía. Hay comunidades que están decidiendo reducir y dejar todo el peso de la lucha contra la pobreza y de la inclusión al ingreso mínimo vital, que es una política estatal. Evidentemente los datos económicos y todo lo que estamos viendo en materia de afiliación desarman su discurso catastrofista, y eso es una irresponsabilidad porque este país necesita una oposición que esté a la altura.

¿España tiene un problema con la inmigración?

La mejor respuesta a su pregunta son datos. Desde la invasión rusa a Ucrania, más de 200.000 personas de Ucrania han venido a nuestro país. Más de 1.700 niños y niñas están siendo atendidas en las comunidades autónomas, donde no se despertó ningún debate, ninguna polémica y ninguna desinformación. Además, de los menores extutelados en edad de trabajar, el 60% estaban dados de alta a la Seguridad Social.

¿El discurso que vincula inmigración con delincuencia está calando en la sociedad?

Hay que combatir cualquier discurso que abrace la xenofobia y el racismo. Me parece una irresponsabilidad escuchar al señor Feijóo diciendo que dar dignidad a esos niños supondría un efecto llamada, o diciendo que tenemos derecho a salir seguros de nuestras casas. Eso es una irresponsabilidad.

Según los últimos datos, se tarda hasta ocho meses en conseguir ayudas básicas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o prestaciones por incapacidad.

El ingreso mínimo vital fue un desafío que se puso en un contexto muy complicado y hoy es una realidad que tiene nombres, apellidos, ojos y caras. Hay 22.000 personas en las islas, 7.000 familias con menores, con una media en resolución de en torno a tres meses. Yo antes de ir a un territorio lo que hago es hacer una cata, analizar cuál es la situación de la atención y de las citas. He comprobado que se puede pedir cita en el mismo día en los centros de atención de la Seguridad Social, tanto telemática como presencial. Como mucho, en un plazo de un día para otro. Después de años del PP, con recortes, se están haciendo unas ofertas públicas de empleo históricas para trabajar en todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de plantillas y con la necesidad de reforzar todo lo que es la atención. Estamos teniendo resultados. También con el problema de la vivienda, porque soy consciente de la dificultad que para muchas personas supone el vivir con estos precios. Lo importante es quién está al frente de las instituciones, porque hay quien prefiere bajar impuestos a rentas altas cuando eso es una irresponsabilidad, porque desde luego con esos recursos se podrían hacer otras políticas.

El Govern pide que se transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

La ley lo posibilita perfectamente. Eso es precisamente el estado de las autonomías en su máxima expresión, que las comunidades más cercanas puedan afrontar mejor las necesidades de la ciudadanía. Me consta que Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla y León también han pedido ese traspaso. Hay una serie de pasos previos que se tienen que dar, pero tenemos la mano tendida.

Se habla mucho de cifras históricos en la economía, pero en Balears hay mucho trabajador pobre. Hay alrededor de 250.000 personas en una situación de riesgo de pobreza.

Los buenos datos en materia de filiación también tienen ojos y caras. En menores de 30 también tienen mejores datos que la media nacional en todo lo que tiene que ver con los contratos indefinidos. Esa es la mejor herramienta, además de l a reforma laboral, la subida de las pensiones conforme al IPC y, sobre todo, el salario mínimo interprofesional, para dar dignidad a los trabajadores de este país.

