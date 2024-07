Miguel Campello: «Se nos está olvidando que somos parte de la naturaleza»

En medio del campo, en su casa de Águilas (Murcia), rodeado de gatos, su perrita y de unas cuantas golondrinas, Miguel Campello (Elche, 1979) conversa por teléfono con Diario de Ibiza después de buscar el lugar perfecto para no perder la cobertura. Queda ya menos de una semana para su concierto en el Festival Brisa Flamenca, programado el sábado 3 de agosto a partir de las 20 horas en Sa Punta des Molí, en Sant Antoni.

Las dos últimas veces que cantó en la isla fue en Las Dalias, recuerda, aunque también le gusta visitar las Pitiusas de vacaciones, con su pareja, Elvira Mena, y a ser posible, «en octubre». Suelen recorrer en moto Ibiza y acabar el viaje en Formentera. Allí visitan uno de sus rincones favoritos, una de las localizaciones, apunta, «donde se grabó la película ‘Lucía y el sexo’», el faro de es Cap de Barbaria y la que se conoce como cova foradada.

Va a ser un contraste importante pasar de la tranquilidad y el relax del campo al jolgorio y la masificación del verano en Ibiza…

Llevo bastantes años así, con esos contrastes. Salir de casa cuesta un poco, pero también se agradecen estos cambios de aire, si no, acabas un poco como el ‘Probe Miguel’, (canción de Triana Pura), aquel que se fue a la montaña.

¿Cómo se plantea el concierto de este sábado? ¿Va a centrarse en su último álbum o va a tirar más de sus clásicos?

Será un poco un recorrido por mi carrera, con un pellizquito de todo, desde la época de Elbicho hasta ahora. Estarán todos los temas de siempre porque yo voy a un concierto y me gusta que me canten las letras que me sé. Pero también habrá algunas de la últimas canciones que han salido ahora como single, como ‘El sentir de los sentimientos’. Poco a poco vamos añadiendo al repertorio temas nuevos para no aburrirnos a nosotros mismos.

«Ya no importa si cantas bien o mal, si tienes dos millones de seguidores te van a grabar un disco»

En estos tiempos en los que se apuesta más por ir lanzando sencillos que por los discos, va usted y en 2023 saca un álbum doble, ‘Noche y Día’. ¿Le gusta nadar a contracorriente?

Sí, de hecho tengo una canción que dice ‘voy en contra de este tiempo’ (‘Malas noticias’). Desde pequeño he sido muy mal mandado, como dicen en mi pueblo, es decir, que en lugar de lo que me pedían hacía lo que se me antojaba, aunque acabara haciendo algo parecido. En este caso es similar, es llevar la contraria un poco a lo que exigen estos tiempos de internet. Yo me he criado sin él y le tengo un poco de cosilla. Quiero decir con eso que me parece un poco negativo toda la numerología que se está creando a través de los medios digitales. Ahora cualquier cosa que tenga muchos números es válida y eso no puede ser. Creo que hemos juntado todo, el arte con la tontería, el chiste con la gracieta. A lo mejor hay gente que deja de escuchar cosas porque no tienen muchos números o porque dejan de tenerlos y, sin embargo, siguen otras porque lo hace todo el mundo.

Miguel Campello es el cabeza de cartel del Festival Brisa Flamenca, que se celebrará el 3 de agosto. / Elvira Mena

Entiendo que cuando habla de números se refiere a seguidores y a ‘me gustan’.

Para mí son números en realidad. Hay una parte de mentira en todo esto porque se pueden comprar los seguidores en las redes sociales. Al final se convierte en un negocio movido por las mismas multinacionales. Cuando pensábamos que éramos libres del todo y que nos podíamos crear nuestra propia movida, aparecen las grandes compañías y ellos mismos engordan al pollo y después te comes un muslo lleno de agua. Es la misma historia de siempre. Tú ahora llegas a cualquier sitio y si tienes dos millones de seguidores te van a grabar un disco, ya no importa que cantes bien o mal. Sin embargo, hay cosas muy valiosas que no ven la luz. Es algo que ha pasado toda la vida, pero ahora, cuando las cosas se han digitalizado, esto corre como la pólvora. Creo que tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que existe esta manipulación. Yo lo suelo comparar con lo que pasa con las máquinas tragaperras, que antes ya estaban manipuladas, pero el sistema era mecánico. Ahora no, es digital y las máquinas saben más de ti que cualquier otra persona.

¿Cómo se gestó ‘Noche y Día’?

El hecho de que pillara la pandemia por en medio me ayudó bastante a tener tiempo para sacar veinte canciones. También es verdad que para mí es una terapia plasmar en el papel lo que me pasa por la cabeza. Desde que era pequeñito me gustaba hacerlo y escribía un diario. Es una manera de que no se me queden las cosas dentro. En este caso fui escribiendo y acumulé un montón de temas que me daba pena que no saliesen en ese momento y que pasara un año y que de repente no me dijesen nada. Porque a veces ocurre, que ese día lloras con la canción y otro día la lees y te da ganas de morirte. No es lo habitual porque suelo escribir en base a lo que me rodea.

En su caso, ¿tiene el mismo peso la letra que la música?

En mi caso, sí, van de la mano. Cuando hago una canción, tienen mucha importancia la métrica, el acorde, la armonía y todo eso, es una especie de matemática loca que deja que quepa ahí esa frase, por eso hay canciones infinitas. A veces, es primero una cosa y luego la otra. Se me puede ocurrir una letra que directamente rime en mi cabeza y entonces cojo la guitarra, el piano o lo que sea e intento adaptarla y encontrar algo que no se haya inventado ya. Ahí viene la historia, las matemáticas de Dios, tratar de encontrar algo que no suene a nada que ya haya hecho otro artista o tú mismo. Muchas veces es imposible. Intento que no suceda nunca, pero uno puede acabar entre comillas, imitándose a sí mismo.

¿En qué se diferencian la noche y el día de este disco?

Suelo trasnochar mucho y levantarme muy temprano, soy como los abuelitos, me acuesto a la cuatro y me levanto a la siete y tengo esas dos vertientes. Aquí por las noches normalmente reina un silencio absoluto y las aprovecho para crear; luego llega la mañana, que está llena de ruiditos, de viento y de sol. En ‘Día’ hay canciones luminosas, como esas rumbas que me pongo para barrer o poner orden en el estudio por las mañanas. Sin embargo, por la noche uno busca algo que suene más tranquilo, más profundo o más interno y he intentado separar un poco por ahí los temas. Todas las bases de ‘Noche’ las ha creado mi hijo (Milo Campello, conocido artísticamente como Miilooz). Fue un juego muy bonito y divertido, porque él me pasaba las bases, a cada cual más rara, y eso yo lo tenía que convertir en flamenco.

«Yo no fusionaría nada que no haya escuchado antes o que haya tenido a mi alrededor»

‘Noche y Día’, ‘Norte y Sur’, ‘Cara y Cruz’, ‘Del derecho y del revés’… Este disco tiene unas cuantas antítesis. ¿Eso obedece a algún motivo?

Sí, es la idea esa de que no hay sombra si no hay luz o noche sin día. Creo que todas las personas, de forma natural, tenemos esa dualidad, en mi caso, que soy Géminis, lo tengo muy marcado. El sol y la luna están ahí en nuestras vidas y sin ellos, apaga y vámonos. Ahora vamos tan acelerados y hemos avanzado tanto en lo tecnológico en cien años que se nos está olvidando que somos animales, que somos parte de la naturaleza. Muchas veces se lo digo a la peña: «Como te falte el agua te vas a comer todo el oro, los Lamborghini y todos esos relojes que te compras». Somos más parecidos a una hormiga que otra cosa. Valoramos tonterías muy grandes y no nos damos cuenta de que en realidad somos muy frágiles. Si nos quitan el agua, nos vamos a tomar viento y, sin embargo, la malgastamos. ¿Qué puedo hacer ante eso yo que he tenido la suerte de criarme en el campo? Pues cantar a la pachamama. Por eso escribo tanto, de una manera metafórica lo voy soltando, es mi forma de aportar algo. La tierra es nuestra casa y hay que cuidarla. Si hago una canción que puedas bailar inconscientemente se te va a quedar un poco de ese mensaje.

Se atreve a fusionar flamenco con todo, rock, rumba, jazz, trap, country...¿Hay algún estilo con el que crea que no maride?

Sí, hombre, tiene que haberlo, pero yo no lo he encontrado. Me considero medio músico, porque no tengo carrera ni papeles que lo demuestren, pero llevo la música en mi genética y creo que en el fondo, cuando descompones las cosas, todo es lo mismo. Todo cabe en esa matemática que yo no sé explicar bien, pero sí percibir. Luego está la manera de hacer y escribir las cosas. Hay reguetón bien escrito y bien hecho y música clásica buena y mala. Creo que toda la música tiene que existir. Hay que ir a una pachanga y escuchar ‘Paquito el chocolatero’ o ‘Macarena’ para pasárselo bien y desconectar un poco. Tú imagínate en la verbena del pueblo escuchando a Stravinsky, sería muy loco. A la hora de fusionar estilos creo que depende de gustos. Con la cocina pasa lo mismo. Tengo un amigo que una vez hizo una paella con menta y se la cargó, pero lo intentó y eso es lo importante. Somos lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido. Yo no soy más allá de eso. No fusionaría nada que no haya escuchado antes o que haya tenido un poco inconscientemente a mi alrededor. En mi caso, escribo como escribo porque he escuchado muchísimo a Lole y Manuel, Triana o los Leño y entonces tengo esa historia dentro. También me gustan muchos los pasodobles y las habaneras, en ese sentido soy muy tradicional, me encanta lo que es la raíz del pueblo, por ejemplo, el himno de Elche me hace llorar. La música es mucho más que música y eso con la numerología de la que hablábamos antes se nos ha olvidado. Cada canción te lleva a ese momento, por ejemplo, en el que te dejaron o al día que conociste a una persona o al que falleció tu abuelo, porque estaba sonando en ese momento en la radio y queda anclada al recuerdo.

«Es un gran privilegio y una suerte enorme poder dedicarte a lo que te gusta »

¿Hay música que tenga prohibida?

Prohibido no tengo nada, si hay que bailar se baila y se perrea lo que haga falta. Ahora, otra cosa es que ponga conscientemente en mi casa en Spotify equis movidas, no te voy a decir cuáles. Dejémoslo en Stravinsky (se ríe). Valoro mucho el tiempo y no voy a perderlo escuchando algo que no me gusta.

Dígame un tema que disfrute cantando como el primer día.

Todos. Las canciones que me acompañan es porque me han dado todo. Yo nunca te voy a cantar una canción sin que me apetezca hacerlo, si no, la quito del repertorio, pero no existe esa canción. Sería hipócrita por mi parte salir a cantar un tema que no sienta. El día que no me apetezca, seguramente no me apetecerá cantar ninguna. Es tan bonito todo lo que me ha sucedido y agradezco tanto todo este tiempo... Es un privilegio poder dedicarte a lo que te gusta y una suerte enorme, aunque a veces cueste porque te levantas tocado de la garganta y piensas que no estás al cien por cien. Luego subes al escenario y se te quita, porque esas canciones son mi medicina, me han dado todas mis alegrías.

