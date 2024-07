Elizabeth Gutiérrez ventura, responsable del Proyecto migrantes desaparecidos en ruta migratoria de la Cruz Roja en la zona de Balears y Levante: «Solo se recupera un 2% de los cuerpos frente al total de desaparecidos»

¿Qué es lo que más destacaría del Proyecto migrantes desaparecidos?

Hay muchísimas familias de personas desaparecidas que, a través de Cruz Roja, presentan solicitud de búsqueda intentando encontrar una respuesta a lo que ha podido suceder para simplemente iniciar su duelo y poder cerrar esa herida. La pérdida de un familiar supone ya en circunstancias naturales un dolor importante para la familia, pero el hecho de no saber qué ha podido pasar con ese ser querido supone un duelo constante a lo largo de la vida. Desde el Proyecto migrantes desaparecidos lo que intentamos es poder dar respuesta a esas familias sobre lo que pudo suceder a bordo de esa embarcación desde el momento en que salió y por qué no llegó a la costa. Intentamos averiguar a través de muchísimas entidades lo que pudo suceder con esa embarcación.

¿Cuándo se puso en marcha?

Este proyecto se inicia en Canarias en 2021. A raíz de su éxito se decide implantar en Balears, en todo lo que es la costa de Levante y la zona sur de España. Desde aquí, desde Balears, yo lo que llevo es el archipiélago y todo lo que es la región de Murcia y Comunitat Valenciana.

¿Cuáles son los principales puntos de llegada de pateras?

Mallorca y Ibiza, también la isla de Formentera. Y después, en la zona del Levante español, los puntos estratégicos de llegada se centran principalmente en Cartagena (Murcia). Y en la Comunitat Valenciana: en Alicante y Valencia.

¿En qué lugar hay más presión migratoria dentro su zona?

En Balears. Las islas y Cartagena son las que tienen mayor presión.

¿A qué cree que se debe?

Supongo que por el punto de salida y porque resulta mucho más directa la ruta. Según el punto del que salen, les resulta mucho más fácil llegar aquí.

Es una situación distinta a la que vive Canarias...

No tiene nada que ver. Las islas Canarias ahora mismo es que están desbordada. Ha sido un continuo durante todo el año pasado y este año. Ha sido un no parar. Aquí tenemos momentos de bajada y picos después de llegadas de embarcaciones. En cambio, allí hablamos de miles de personas que llegan en un día. No tiene nada que ver. De hecho, la embarcación también es totalmente diferente, el perfil es distinto porque las embarcaciones en Canarias son mucho más grandes. Estamos hablando de entre 60 a 80 personas a bordo. En cambio, aquí las barcas son mucho más pequeñas. Es verdad que presentan una problemática importante porque son mucho más precarias y frágiles. El máximo de personas suele ser entre 20 y 22 personas a bordo .

¿Cuándo se implanta el Proyecto de desaparecidos en Balears?

En marzo del 2022 empezamos a trabajar en el archipiélago y la zona de Levante.

¿Con qué finalidad se pone en marcha?

Para poder dar respuesta a las miles de solicitudes de búsqueda que se reciben por parte de las familias. Estamos hablando ahora mismo en lo que llevamos de año en todo el país de unas 1.800 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en ruta migratoria por mar. Son muchas personas. Y lo que intentamos es dar respuesta a cada una de las solicitudes de búsqueda. Detrás de cada solicitud hay una familia desesperada y sumida en el dolor y en la angustia de no saber qué ha podido pasar con su hijo, con su marido o con su hermano.

¿En Balears y el Levante cuántas peticiones de búsqueda tienen?

Ahora mismo estaríamos hablando de más de 200 solicitudes desde 2021. Es complicado desglosarlo por islas porque es verdad que muchas veces tienen como destino final Balears, pero las corrientes en el Mediterráneo también son bastante peligrosas; entonces muchas veces pierden el rumbo y terminan en Alicante o en Murcia, por lo que es complicado. Las familias también piensan que van hacia Balears y cuando ponen la solicitud piensan que están aquí y no es así. A lo mejor han llegado a Almería o Cartagena.

En estos dos últimos años, ¿cuál es la evolución que percibe?

Ha habido un cambio importante. Estamos hablando de un 90% más de llegadas en 2023 con respecto al 2022. Y si hablamos de Canarias, tiene un 150% más de llegadas que el 2022. Es una barbaridad.

Y estos primeros siete meses, ¿cuál es la situación?

Estamos en un punto alto de llegadas. Esto va al alza.

¿Este incremento de llegadas se traduce en un aumento de solicitudes de búsqueda de migrantes?

Sí, así es. Tenemos constancia de las embarcaciones que llegan, pero no tenemos una cifra real de las embarcaciones que no llegan. A lo mejor se reciben alertas de embarcaciones que se sabe que han salido de un punto determinado y que no han llegado a costa. Pero no sabemos exactamente el número real de embarcaciones que han salido desde un punto y que no han llegado.

¿Qué cifras manejan?

Estamos hablando de unos 23 cuerpos recuperados en Balears y la zona de Levante, un porcentaje muy bajo. Unos pocos están identificados y otros, no. Y tenemos 349 desaparecidos desde 2021 a fecha de hoy. Además, estoy trabajando ahora mismo también en 34 naufragios en las islas y el Levante, también desde el 2021.

De estas cifras se desprende que unas 150 familias no han solicitado la búsqueda de la persona desaparecida. ¿Es así?

Correcto, pero puede ser por desconocimiento porque no saben que existe el Proyecto. O también por miedo. La mayoría en Argelia tiene miedo a la policía.

¿El Proyecto de migrantes desparecidos de Cruz Roja con qué otros organismos colabora?

Nos apoyamos en organismos oficiales, como puede ser Salvamento Marítimo y Delegación del Gobierno. También nos coordinamos activamente con Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Judicial, el Instituto de Medicina Legal. Y después también colaboramos activamente con todas las entidades a las que pueden ser derivadas personas que hayan sido supervivientes de un naufragio, con otras organizaciones no gubernamentales.

Dentro del Proyecto, ¿en qué situaciones intervienen?

Nosotros trabajamos con tres supuestos. Intervenimos siempre que sabemos que hay embarcaciones que han salido pero no han llegado a costa. También trabajamos sobre embarcaciones que han llegado, pero hay fallecidos a bordo de la embarcación. Ahí también intervenimos y realizamos un informe para poder dar respuesta a la familia sobre lo que ha podido suceder en esa embarcación, tanto si el cuerpo está a bordo, como si lo han arrojado al mar. Recogemos los testimonios de todas las personas supervivientes. Y también nos ponemos en marcha con personas desaparecidas durante el periplo migratorio, debido al oleaje, al mal tiempo, el mal estado de la barca, que haya zozobrado o se haya ido a pique.

¿Con qué testimonios trabajan?

Si tenemos supervivientes son testigos clave y nos vamos a basar en toda la información que podamos recoger. Pero también trabajamos con toda la información que nos hace llegar Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Judicial, el Instituto de Medicina Legal en el caso de rescate de un cuerpo o con las solicitudes de búsqueda que puedan realizar las familias en origen. La solicitud de búsqueda no solamente se puede realizar en el país de origen, sino también en cualquier punto de la geografía española o incluso en Europa.

En los casos en los que no hay testigos de lo ocurrido, ¿cómo intervienen?

Es realmente complicado. Son los casos más complejos. Aquí lo que intentamos es verificar, a través de nuestras aplicaciones y a través de todos los organismos con los que colaboramos, que efectivamente esa embarcación no llegó a costa. Muchas veces las familias nos informan de que esa persona se encuentra en una prisión en España. Hacemos verificaciones con los centros penitenciarios para saber si efectivamente esta persona está o no está en esa prisión.

A los familiares les llega información confusa y de todo tipo...

Exacto, sobre todo a través de redes sociales en sus países de origen. Ellos se mueven mucho por Facebook. Muchas veces hay gente que se aprovecha del dolor de las familias y les estafan. Les piden dinero para obtener esa información que ellos les pueden facilitar y después resulta ser información falsa.

¿Son mafias?

Sí, suelen ser mafias que se aprovechan del estado de desesperación de las familias. Nosotros hacemos verificaciones allí donde nos dicen ellos que puede estar la persona. Trabajamos con organismos oficiales y manejamos una información veraz. Y no lo hacemos solamente una vez. Antes de dar el informe a la familia, se llevan a cabo tres y cuatro verificaciones.

¿Cómo es la relación con los solicitantes de búsqueda?

Tenemos comunicación continua con los solicitantes en origen porque vamos actualizando la información de la que ellos disponen. Cada tres meses nos solemos poner en contacto con el familiar en origen por si hay nueva información.

¿Cuál es la parte más dura?

La parte más complicada es el trato con la familia y, sobre todo, en el caso de recuperación de un cuerpo, todo lo que es el proceso de acompañamiento, la identificación del cuerpo, acompañamiento en el duelo, durante todo el proceso de contención y también todo lo que es el tema de la repatriación a su país, que a veces se hace un poco largo. Policía Judicial hace todo lo posible por intentar acotar los tiempos, pero a veces es complejo.

¿Se resuelven muchas desapariciones en Balears?

El porcentaje de cuerpos que se recuperan es muy bajo. Estamos hablando de un dos por ciento frente al total de desaparecidos que se denuncian. El mar a veces no devuelve los cuerpos.

Debe ser desesperanzador para las familias.

Las familias viven con dolor. Aun así, con los informes que nosotros realizamos de lo que ha podido pasar con esa persona, aunque no haya cuerpo, de alguna forma les alivia. El hecho de verificar que no está aquí, que no está allí, que creemos que pudo pasar esto, porque son hipótesis lo que se elabora. Todo esto al final les ayuda también a cerrar esa herida. Cualquier tipo de información que se les pueda dar alivia el dolor. Y de eso se trata, el Proyecto también trata de aliviar el dolor de las familias.

Hace días, un comentario en redes sociales de una doctora en la isla de El Hierro en el que denunciaba el drama humanitario que se vive en Canarias se hizo viral. ¿Nos hemos insensibilizado y tratamos a los migrantes como números?

Sí, la verdad es que es una situación bastante triste y muy alarmante porque la situación delas islas Canarias es realmente crítica en estos momentos. Están solicitando ayuda a nivel nacional y es cierto que al final hablan de números como si hablaran de tomates o patatas que hay que repartir, cuando estamos hablando de niños. Ahora mismo, la cantidad de niños que hay en Canarias, alrededor de 6.600, estamos intentando reubicarlos. Estos niños han pasado verdaderos dramas y creo que la gente no es consciente.

¿Cree que en Balears estamos anestesiados y tratamos la migración como una simple estadística?

Detrás de cada número hay una persona, hay un menor y una familia. Cada caso es distinto. Creo que realmente no se visibiliza bastante la situación dramática que viven la mayoría de estas personas que llegan a costa. Realmente, el perfil subsahariano está sufriendo muchísimo en sus países de origen. Vienen porque hay una situación de conflicto armado allí, de guerras civiles en su propio país, que están matando a sus familias, por eso huyen. No vienen por gusto. Creo que existe un desconocimiento real sobre la situación en origen. Quizás de ahí que no haya la sensibilización que realmente uno espera.

¿Muchos de los jóvenes que llegan a Balears vienen engañados?

Vienen engañados por mafias y eso tampoco sale. A ellos les prometen que aquí van a encontrar una situación mucho mejor que en su país de origen, que todo lo van a tener mucho más fácil, que es llegar y encontrar trabajo, un coche, una casa, cuando no es verdad.

Supongo que conocen historias extremas.

Sí. Hace días se rescató una embarcación cerca de Formentera con catorce personas a bordo, que llevaban diez días a la deriva sin agua y sin comida. Catorce personas sobrevivieron y otras dos desaparecieron. Los rescataron en una situación límite. Una mujer embarazada con dos niñas pequeñas de seis y ocho años fueron derivadas al hospital. Su marido desapareció.

¿Tienen casos positivos de búsqueda de desaparecidos?

Sí, claro que sí. Tenemos solicitudes de búsqueda que una vez que comprobamos a través de nuestras aplicaciones todas las embarcaciones llegadas a nivel nacional y con los listados de filiaciones de las personas que llegan, entonces a través de ese listado podemos comprobar si el nombre de esa persona concuerda con la solicitud de búsqueda que ha realizado la familia en origen. Y sí que tenemos bastantes casos positivos de personas que llegan a la costa de Almería y Cartagena y podemos dar la noticia a la familia.

¿También han localizado a desaparecidos en Mallorca?

Sí. Son casos que han pasado unos días bajo custodia policial o bien que el móvil no les funciona.

¿Cuántos casos positivos han tenido?

Una treintena de casos desde el 2023 en Balears y el Levante.

Debe ser gratificante.

Sí, es lo más positivo de todo este drama. Lo mejor es cuando le puedes dar la noticia a la familia de que ha llegado bien y que se encuentra en perfecto estado de salud. Los familiares no dejan de agradecértelo.

