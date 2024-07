Vicent Marí plantea el reto de gestionar «la crisis del éxito» de la isla de Ibiza

Por el momento, Ibiza no se postulará como nueva sede del festival Starlite que acoge Marbella con gran éxito y que desembarcó el año pasado en Madrid. No está el horno para bollos y, aunque el tema salió en tono de broma durante la mesa sobre diversificación turística de la Conferencia Política del PP , el presidente del Consell, Vicent Marí, dejó pronto las risas y se quiso poner serio. «El gran reto para la isla es gestionar el éxito, la crisis del éxito», planteó.

Un oxímoron que sirve como eslogan para la paradoja que vive la isla: superar año tras año récords de turistas y generación de ingresos mientras muchos ciudadanos no llegan a final de mes por el coste del alquiler y de la vida.

Marí no renuncia a la promoción turística, «¿qué gran empresa del mundo real no sigue haciendo marketing o promoción?», se preguntó. Sin embargo, «incluso eso se cuestiona» por parte de muchos ciudadanos debido a los impactos negativos que genera el turismo.

En el panel participaron Ignacio Maluquer (Starlite) y Juan Alia (Premios Platino).

«Estamos en un punto en el que tenemos que sentarnos a reflexionar, analizar, medir y diagnosticar para poner sobre la mesa soluciones», algo que consideró que se ha entendido por parte del Govern y ha desembocado en la creación de la Mesa para el pacto social por la sostenibilidad.

«Es una crisis de percepción», le apuntaba queriendo quitar hierro la moderadora, Inma de Benito. Pero es importante la percepción, porque no es fruto de la invención sino de la situación que viven los ciudadanos, que «deben percibir los beneficios del turismo» en una isla en la que Marí señaló que «no hay alternativa» a esta industria.

«Las externalidades negativas las tenemos que corregir desde el sentido común», problemas que requieren «decisiones valientes y habrá que tomarlas», reconoció el presidente del Consell, para que sea sostenible y puedan vivir del turismo las próximas generaciones.

Una de ellas recordó que ya está en camino: la limitación de acceso de vehículos. «Tenemos una invasión de vehículos en un territorio limitado. En cuatro años se ha multiplicado por dos el número de vehículos que llegan durante los meses de julio y agosto. Esto es insostenible», advirtió.

Marga Prohens plantea una pregunta a los ponentes.

Son ideas que chocan con los principios de libre movilidad de personas y mercancías de la Unión Europea, «pero es que los territorios insulares tienen una capacidad de carga». Para ejemplo el colapso en la carretera a Cala d’Hort que repite verano tras verano. «Si el éxito no va acompañado de un crecimiento personal y una mejora social, es preocupante», indicó, con un mensaje que hasta hace poco no se escuchaba a la derecha. Marí lo sabe, «se dice que hemos comprado los postulados de la izquierda, pero es que no atender a esa demanda social que existe sería un gran error. La gente joven tiene que percibir que tiene posibilidades de vivir aquí y ahora muchos se lo cuestionan porque Ibiza es muy cara, porque no hay vivienda...eso pesa más que la ideología».

«La vida es cara por culpa del turismo, el residente percibe el turismo como un perjuicio, hemos decrecido en número de plazas turísticas y en cambio hay masificación», enumeró entre otros problemas el presidente.

Es por ello que ahora mismo en Ibiza indicó que «hablar de proyectos innovadores que traen más turismo a Ibiza es muy difícil». Señaló que la necesidad ahora mismo en la isla es gestionar lo que tiene. La campaña de promoción «se tiene que hacer en origen», con cambios y pedagogía para que se «entienda el beneficio del turismo alcanzando una sostenibilidad social». «Si planteamos la idea de traer un Starlite saldremos de aquí y nos dirán de todo», concluyó Vicent Marí.

