ACFE, la asociación de Ibiza que defiende los derechos de los gatos de la calle

A pesar de la entrada en vigor en 2023 de la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, gracias a la cual los gatos comunitarios quedan protegidos, «las cosas van a peor», según la percepción de Olivier Hassler, el presidente de la Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE). Se queja de que las administraciones municipales no están «facilitando la tarea» a la entidad, aunque también reconoce que ha encontrado «buena predisposición» en los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep. No ha detectado, sin embargo, tanto interés en Santa Eulària y Sant Antoni y con el Consistorio de Sant Joan, lamenta, «la comunicación es nula porque no quieren registrar colonias felinas».

El panorama lo conoce bien Hassler, que además de presidir ACFE, es voluntario en el Centro de Protección Animal de Sa Coma y gestor autorizado de una colonia felina en el municipio de Ibiza desde 2020. Además, echa una mano cuando se requiere a Happy Hippie Cats Ibiza, Care 4 Cats, Sabine’s Cats, Fundación Contra el Maltrato Animal, DUO y La Casita de Mishu.

Los objetivos de ACFE

A diferencia de todas esas protectoras, que se ocupan, entre otros menesteres, de buscar adopciones, hacer esterilizaciones o rescatar animales, la nueva asociación se focaliza en los felinos comunitarios y en las personas cuidadoras. «El objetivo básico es proteger y defender» a los gatos de la calle, que a raíz de la Ley de Bienestar Animal, tienen el estatus de animal de compañía, al igual que los domésticos y, por tanto, «hay que alimentarlos y cuidarlos». Además de que se «reconozcan sus derechos», la entidad tiene otra prioridad: que «las personas alimentadoras de las colonias felinas cuenten con un grupo de apoyo» porque entiende que «solas son muy frágiles y es muy complicado que se respeten sus derechos ante la Administración», añade Hassler.

ACFE, en cuya directiva se encuentran Andrea Torres, como secretaria, y Sylvia Greiter, como tesorera, se constituyó oficialmente a mediados de mayo. Por el momento, cuenta «con la colaboración de entre 50 y 100 personas, involucradas en la gestión de las colonias felinas o que tienen interés en las actividades» de la asociación.

Según los censos no oficiales de los que dispone la protectora, «en Ibiza pueden existir entre 100 y 150 colonias felinas, que atienden las alimentadoras» que forman parte de este nuevo proyecto, en su inmensa mayoría mujeres.

Las primeras acciones

Dentro de las primeras acciones que ha puesto en marcha ACFE, el pasado 26 de junio organizó «una movilización a favor de la defensa de los gatos comunitarios y las colonias felinas y en contra del maltrato de cualquier animal». La concentración, que tuvo lugar en el barrio de Ca n’Escandell, en Vila, la motivó «el trágico accidente de Blaki, un gatito negro que, al parecer, había sido víctima de un perro o de una persona y que perdió una pata».

Blaki el gato que motivó la movilización de ACFE. / ACFE

Ahora, la asociación está centrando sus esfuerzos en dar visibilidad a la colonias felinas y en presentarse a los ayuntamientos para que conozcan ACFE y sepan de su intención de colaborar con ellos, que son, según le nueva ley, los responsables de las colonias felinas, como ya ocurría antes.

Explica Hassler que la nueva protectora ibicenca se financia «a través de subvenciones del Estado, las cuotas de las personas socias y las donaciones». En las redes sociales, ACFE ya ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos colaboren económicamente a través de plataformas como Teaming o GoFundMe.

