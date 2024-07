Agnès Vidal, portavoz de Canviem el Rumb: «El decrecimiento no es empobrecerse, sino más bienestar»

El pasado domingo 21 de julio, Canviem el Rumb celebró su primera asamblea abierta. ¿Qué decisiones tomaron en este encuentro?

Uno de los objetivos de la asamblea era acercarnos a la sociedad. Hay muchas personas que comparten con nosotros este descontento y quieren participar en el movimiento. Pero, a diferencia de lo que sucede en Mallorca, donde la plataforma ‘Menys turisme, més vida’ agrupa a personas individuales, aquí lo que tenemos son unas entidades que conforman unos grupos de trabajo. Éramos conscientes de que estas personas que se quieren sumar a Canviem el Rumb necesitaban su espacio, y por eso hicimos esta asamblea, para conocer a estas personas y ver cómo los podemos sumar a los grupos de trabajo.

Hablan de cambiar el rumbo. ¿En qué momento se tomó un rumbo equivocado? A su juicio, ¿dónde hay un punto de inflexión?

El GEN, en el año 1986 editó un cuaderno en el que ya aparecía la preocupación por la masificación. En ese momento se pidió un crecimiento turístico cero. Todos los problemas que tenemos es por no haber sabido parar a tiempo. Al contrario, hemos puesto el acelerador y nos hemos encontrado con una inercia que ha ultrapasado los límites. Ya no pedimos un crecimiento cero sino un decrecimiento urgente. Vivimos en una isla y un planeta limitado y el crecimiento continuo no puede funcionar. No es una opción.

En el manifiesto hablan de ‘desturistificar la economía’. ¿Cómo se hace eso?

Cuando se hacen encuestas de satisfacción a los turistas, muchos califican negativamente la isla por la masificación. Este descontento también es común entre la población local. Cuando llega el verano, nos lo pensamos dos veces antes de salir de casa, porque lo que nos encontramos es una saturación en la carretera, es imposible aparcar. Es una realidad que vivimos tanto los locales como los turistas. Si se pone un límite y se empieza un cambio económico, esto repercutirá positivamente en todos, también en quienes nos visitan, que estarán más a gusto. Y si hay una pérdida de puestos de trabajo en el sector turístico, estas plazas se pueden recuperar en otros trabajos que se pueden potenciar: por ejemplo, en la contratación de más profesorado, de personal sanitario... entonces será más fácil que los trabajadores quieran venir a vivir a las islas.

¿Lo fía todo a que los puestos de trabajo los genere el sector público?

Es que hay que poner un límite. Hay mucho miedo y reticencia a hablar de la palabra decrecimiento, pero es que una reducción de plazas turísticas se convertirá en una mejora de la calidad de vida.

La portavoz de Canviem el Rumb, en un momento de la entrevista. | MARCELO SASTRE

¿Percibe este hartazgo en el día a día de su entorno cotidiano?

Todo el mundo tiene amigos y conocidos que han tenido que marcharse de Ibiza porque ya no pueden más. Y la gente que aquí, en verano, ya casi no sale de casa porque hacerlo se ha convertido en un acto de valentía: supone hacer colas y un estado de crispación que te acaba afectando el estado de ánimo. Sales de casa y lo que te encuentras son coches, coches y más coches. Y al final, todo esto repercute en tu calidad de vida. La sociedad está muy quemada con esto y, por tanto, este sentir es el que queremos recoger en la plataforma y lograr que los políticos hagan una reflexión sobre el tema.

Mientras que en lugares como Mallorca y Barcelona ya existía una pujanza económica antes de la llegada del turismo, Ibiza, en cambio, era una isla pobre. Aquí el turismo siempre se ha relacionado con el bienestar y el progreso económico. Decir lo contrario es un planteamiento que quizás a muchos ibicencos les puede chocar.

Sí, pero debemos hacerles ver que el decrecimiento tiene una óptica positiva. No se trata de volver atrás y de regresar a la pobreza. Es justo lo contrario. Por culpa de la masificación turística, nos encontramos con plazas sanitarias sin cubrir, con gente que no puede alquilar pisos y que debe vivir dentro de un coche. Si les decimos que el decrecimiento de lo que se trata es de recuperar calidad de vida, la gente lo entenderá.

¿Y cómo se establece este decrecimiento? ¿Hay que poner un tope de visitantes?

Esto lo deben decidir los políticos. Nuestro trabajo es hacerles ver que los límites son necesarios. Son ellos quienes deben proponer la manera de hacerlo. Cualquier reducción será buena.

¿Qué piensa de la propuesta del Consell de Ibiza de establecer un techo en la entrada de vehículos?

Que no quede solo en una propuesta, que sea una realidad.

¿No cree que el hecho de que esta propuesta haya sido asumida por el PP supone un gran avance?

Nos es indiferente qué partido político lo haya puesto en marcha. La cuestión es que se haga. Canviem el Rumb es una plataforma apolítica en el sentido de que no estamos a favor ni en contra de ningún partido. Lo importante es que actúen.

¿Hay que poner un límite a la construcción de piscinas?

Respecto a los recursos hídricos, ha llegado un momento en el que, debido a la saturación turística, todos los acuíferos se han explotado de tal manera que esto prácticamente no tiene vuelta atrás. Piensa que el consumo de agua en las Pitiusas es de una media de 300 litros al día [según el Govern, 265 litros, el doble de la media nacional]. Es una brutalidad, hemos superado los límites medioambientales.

¿En qué otros aspectos se han superado estos límites?

Se podría decir lo mismo de la cantidad de residuos que generamos por habitante, y que ha llevado al límite la situación de nuestro vertedero. Respecto a la cuestión energética, la energía que consumimos en Ibiza es gas y diésel. No tenemos suficiente con la que se genera en la central térmica de aquí y tenemos que recurrir a la que nos llega desde Mallorca. Esto ya sucede en invierno y en verano es un desbordamiento total.

Ha responsabilizado al turismo de la falta de vivienda. ¿No sería más bien culpa de los rentistas y de su avaricia?

El problema de la vivienda es una consecuencia clara de la masificación. Por ejemplo, los datos que nos facilitó el Ayuntamiento de Ibiza en el año 2023, cuando encargaron un estudio sobre las viviendas vacías en el municipio. El resultado es que, en invierno, un 25% de las viviendas están vacías y coincidía que están en zonas en que todo apunta a que se trata de plazas turísticas ilegales. No es que falte vivienda, es que es el turismo el que nos distorsiona el mercado. No hace falta construir más, sino que lo que hay que hacer es que estos pisos que se dedican al turismo ilegal se reviertan hacia la población local. Estamos hablando de 6.000 pisos solo en la ciudad de Ibiza.

Repasando el listado de entidades que les respaldan, en comparación con el apoyo que se ha recabado en Mallorca, constato que aquí solo se ha sumado una asociación de vecinos y que no hay ningún sindicato.

Es que decidimos que Canviem el Rumb fuera un conglomerado de entidades sin partidos políticos ni sindicatos.

Pero sí que pueden adherirse al manifiesto.

Sí, les hemos dado la posibilidad de sumarse al manifiesto. De hecho, entre el listado que han firmado hay algún grupo político. El manifiesto está abierto a que lo firme quien quiera.

Pero, a pesar de todo, ningún sindicato ha apoyado el manifiesto.

De momento no lo han firmado. Cuando una persona o entidad firma el manifiesto, es que está de acuerdo al 100% con todos sus puntos. Hay entidades que están mayoritariamente de acuerdo con su contenido, pero no al 100%, y por eso no lo han firmado. Al final, el auténtico indicador del apoyo que tenemos será la gente que venga a la manifestación del 27 de septiembre y la gente que se haya adherido.

¿Puede entender que las propuestas de decrecimiento levanten suspicacias entre los sindicatos porque pueden comportar la pérdida de puestos de trabajo?

Pero lo que habrá, si ponemos límites al turismo, no será una pérdida sino una reorganización de los puestos de trabajo. Quizás se pierdan empleos en el turismo, pero aumentarán en otros sectores.

En Mallorca, este movimiento ha dejado de ser una cosa de ‘cuatro exaltados’ y se ha convertido en un fenómeno social transversal. ¿Cómo piensan ensanchar su base en Ibiza?

Rompiendo las connotaciones negativas que tiene la palabra decrecimiento para que la gente entienda de que es algo que va a favor nuestro, que nos enriquecerá en vez de empobrecernos. Aunque también es cierto que Mallorca y Ibiza tenemos realidades distintas.

¿Creen que irán más allá del nicho del ecologismo de izquierdas y que podrán seducir al grueso de la población?

Esto ya se está produciendo porque los problemas que sufrimos de saturación, de tráfico, de dificultad para encontrar una vivienda digna... eso nos afecta a todos, es algo que no depende de colores políticos. Nos afectan, votemos a quien votemos.

¿Estarían dispuestos a modificar algún punto de su manifiesto si eso les permitiera aumentar los apoyos?

Si todas las entidades estuvieran de acuerdo, sí.

¿Qué piensa de la iniciativa del Pacto social y político por la sostenibilidad de estudiar fórmulas que frenen la masificación turística?

Todavía es demasiado pronto para opinar. A ver qué sucede, si de verdad hay una voluntad real de cambiar las cosas o si solo son palabras. Veremos.

Han anunciado acciones de protesta a lo largo de este verano. ¿Las organiza Canviem el Rumb o es un tema de las entidades afines?

Cada colectivo que integra la plataforma tiene libertad para convocar las acciones que quiera, ya que estas acciones dan visibilidad a la plataforma y, de alguna manera, la apoyan. Pero, por ejemplo, la protesta del miércoles pasado de los cruceros no la convocó Canviem el Rumb, sino Extinction Rebellion. Que también da visibilidad a Canviem el Rumb, pero no la ha convocado. Y así sucederá con las acciones que se hagan este verano.

