Marí Bosó pide al Estado más control de la ruta migratoria desde Argelia

El presidente del PP en Ibiza, José Vicente Marí Bosó, reclamó ayer al Estado que «active los sistemas de vigilancia costera» para controlar la llegada de migrantes a las costas de Balears. «Hacen falta recursos y tener claro que hay que luchar decididamente contra las mafias que trafican con personas. Lo que no podemos hacer son comités de bienvenida con banda de música, porque eso es una llamada a los que trafican con personas para seguir haciendo negocio», indicó Marí Bosó, que criticó que el Gobierno central no reconozca la existencia de una «vía balear de la inmigración ilegal».

Las declaraciones las hizo antes del inicio de la Conferencia Política del PP en Ibiza, que se celebra ayer y hoy bajo el lema ‘Creixem amb Tu’, que contó ayer con la presencia del vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.

Marí Bosó señaló que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha ofrecido la colaboración de la Comunitat Autònoma en el reparto de menores migrantes. Cabe señalar que Prohens añadió que no aceptaría que se les impusiera «absolutamente nada», como recogió Diario de Mallorca, y pidió que se tuviera en cuenta que Balears está recibiendo «la mayor oleada de inmigración irregular de la historia».

A nivel insular, el presidente del PP ibicenco recordó que actualmente el Consell de Ibiza atiende a los menores no acompañados que recibe la isla y también Formentera. Pidió al Gobierno que se siente a negociar este asunto y criticó la actitud del ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, al no concertar una reunión con Marga Prohens durante su visita a Mallorca. «El ministro ha sido presidente de comunidad autónoma y sabe perfectamente que se tiene que reunir con 14 presidentes de comunidades autónomas. No puede ir de ministro canario a ponerse la medalla y no saber solucionar el tema con una actitud soberbia».

Respecto a las declaraciones de Miguel Tellado a principios de este mes, en las que reclamó que en materia de inmigración se desplegaran barcos de las fuerzas armadas en las costas africanas para evitar la salida de cayucos, Marí Bosó recordó que recientemente, Pedro Sánchez ha solicitado a la OTAN el refuerzo del flanco sur para hacer frente a las organizaciones criminales que fomentan la migración irregular.

«Cuando hablamos no decimos tonterías, podremos estar más o menos afortunados en cómo decimos las cosas, pero no estábamos planteando hacer ninguna barbaridad, simplemente planteamos incrementar los medios que ya se habían puesto otros años», defendió.

Ministros que «pasean»

Respecto al congreso del PP ibicenco, Marí Bosó señaló que estos dos días se buscará «exponer los problemas e intentar dibujar soluciones y hacerlo de la mano de los que creemos que saben».

Una de las ponencias celebradas ayer en la conferencia. | MARCELO SASTRE

Criticó que, mientras el PP está centrado en esto, «el Gobierno está centrado en que los servicios públicos en Ibiza y en Balears no funcionen. El ministro Torres viene aquí a pasear y hacer homenajes y en cambio no pone encima de la mesa los 18 millones de euros que hacen falta para triplicar el plus de insularidad a los funcionarios de la Administración General del Estado», reivindicó.

Por su parte, el vicesecretario general de Economía del PP se refirió a los datos de la EPA, que registraron un descenso del paro del 11,27% y un récord de trabajadores. Sin embargo, quiso señalar que «España se encuentra a la cabeza en desempleo femenino», así como a «la precariedad de muchos trabajadores que necesitan más de un empleo para llegar a fin de mes, la precariedad de los fijos discontinuos a los que contratan un lunes y les despiden un viernes...».

También señaló que el sector que más aporta, el turismo, «está siendo demonizado por el Gobierno». «Venimos a hablar, pero sobre todo a escuchar sobre el turismo, que genera 2,8 millones de puestos de trabajos en el país», indicó Bravo. «Hay que permitir que siga avanzando. Si tenemos un sector que es líder, seguir mejorando, aprovechar ese éxito para los enormes retos de modernización y desestacionalización a los que se enfrenta».

Señaló que «frente a aquellos que demonizan», su partido intenta «escuchar y atender a esas dificultades que hay, para que la ciudadanía vea una respuesta».

