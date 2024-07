Una jornada en Ibiza para detectar los delitos de odio en el tejido social

Esperar que alguien, dentro de su tejido social, sea capaz de identificar un delito de odio y ponerlo en manos de la Policía Nacional. Eso es lo que han pretendido, desde el cuerpo de seguridad, con la IV Jornada Local en Ibiza de prevención de este tipo de delitos y conductas derivadas de cualquier acto discriminatorio.

«Si no, desde la Policía no vamos a poder actuar nunca», observó Carlos Muñoz delegado de la unidad de Participación Ciudadana, que se encargó ayer de presentar el acto organizado por del cuerpo policial junto a la Oficina de la Dona. Muñoz hizo esta consideración sobre todo en referencia al «80% de casos -estimados- de personas que son víctimas de delitos de odio y que no denuncian».

En la mayoría de ocasiones porque no saben identificarse, precisamente, como víctimas de una discriminación. Esta cuarta edición de las jornadas, que se celebran entre ayer y hoy, pone el foco en el ámbito deportivo, donde están presentes, igual que en otros planos de la sociedad, la gordofobia, la LGTBIfobia y el racismo, entre otros.

Son solo algunos de los temas que se trataron, desde las nueve de la mañana y hasta las siete y media de la tarde de ayer en una sala de conferencias del Recinto Ferial de Ibiza donde se reunieron alrededor de cuarenta asistentes. Entre ellos, abogados, gestores, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales del mundo del deporte y la docencia.

Al encuentro también asistieron la directora insular del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch; la directora de la Oficina de la Dona, Tonyi Ferrer, y la directora del Centro de Estudios de Conductas Adictivas (Cepca) y del servicio de atención integral a personas del colectivo LGTBI+ del Consell, Belén Alvite.

Discurso de «polarización»

«Hay personas adultas que son mucho más abiertas que alguna gente joven, que se ha vuelto menos tolerante. ¿Y esto por qué se explica?», preguntó retóricamente Alvite: «Porque el discurso de polarización que hay ahora en redes sociales ayuda muy poco a educar en el respeto», añadió.

La profesional aseguró que se han encontrado con muchas de las situaciones de las que se expusieron en las jornadas en las aulas en las que trabajan. La idea de su participación era «coger ideas» y transmitírselas «a modo de altavoz» al resto de su equipo. «Creo que a veces se diseñan programas pensando en que algo está resuelto sin pensar en los cambios en las nuevas generaciones», opinó.

Otra de las asistentes, Lidia Rocío, gestora en Ibiza y que trabaja con temas de Extranjería, explicó que constantemente es testigo de situaciones donde hay víctimas por delitos de odio. «Veo casos de todo tipo, de racismo, explotación laboral, problemas laborales, etc.», detalló. También de violencia de género, en los que guía en el proceso de denuncia.

A raíz de estos casos vulnerables, algunos emprendedores y empresarios de Balears decidieron formar una asociación para tratar de «proteger al extranjero que llega», para lo que la profesional decidió acudir a esta cuarta edición de la jornada policial.

Repositorio permanente

«Teniendo en cuenta que se inauguran los Juegos Olímpicos de París y un par de factores más con los que no contábamos y que mucha gente en esta época está trabajando o de vacaciones, estamos muy satisfechos con la participación», apuntó Muñoz.

El día europeo contra los delitos de odio se celebró el pasado 22 de julio y con ese motivo la Policía Nacional y la Oficina de la Dona han organizado las ponencias, que arrancaron ayer con una presentación por parte del delegado de la unidad de Participación Ciudadana y del comisario.

La jornada (que contó con una intérprete de signos) continuó con la charla presencial de la escritora y filósofa uruguaya Magdalena Piñeyro sobre gordofobia en el deporte y luego fue Elena Colás, secretaria de Estado de Seguridad, quien tomó la palabra. En este caso, lo hizo por videoconferencia, aunque la experta expresó que estaba «abierta a viajar a Ibiza» en futuras convocatorias.

A continuación, le tocó a la vocal experto del Consell en temática LGTBIQ+, Alicia Martín y fue el comisario de la Policía quien cerró el acto contando la historia del cuerpo de seguridad (que celebra este año su duodécimo aniversario). Durante la mañana de hoy, además, continuarán las ponencias, mesas redondas y charlas formativas.

