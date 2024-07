Elena López toma el mando de la Agrupación del PSOE de Ibiza

No hubo ninguna sorpresa ya que se trataba de la única candidatura que se presentó y, como no podía ser de otro modo, Elena López Bonet fue elegida ayer secretaria general de la Agrupación Socialista de la ciudad de Ibiza. López, que recoge el testigo del exalcalde de la capital, Rafa Ruiz, obtuvo 34 de los 35 votos emitidos por los militantes de la agrupación. Solo uno de los militantes que votó -se desconoce su identidad- no lo hizo por su candidatura sino que prefirió hacerlo en blanco.

La Asamblea Extraordinaria, que se celebró en la sede del PSOE situada en la calle Vía Romana de Vila, culminó con la presentación del equipo que acompañará a Elena López y que pilotará el partido durante los próximos años en la capital pitiusa.

López encabezará una ejecutiva muy feminizada y que estará formada por la presidenta de la Agrupación, Montserrat García Cuenca; la secretaria de Organización, Clara Rosselló Garau; la secretaria de Igualdad, María del Carmen Manzano Pérez; la de Política Municipal, Judith Carcasona Bonet; y los vocales Rosa Rubio García, Óscar Torres Torres, Alonso Avilés González, Alfonso Molina Jiménez y Azahara Peña de la Fuente.

Pese a lo previsible del resultado final, en su primer discurso como nueva Secretaria General del PSOE de Vila, López se mostró muy emocionada y agradeció a todos los militantes la confianza que han depositado en ella: «Estoy cargada de mucha responsabilidad», admitió.

Líneas de actuación

López asume el mando de una agrupación que, tras lamerse las heridas de la inesperada -por contundente- derrota electoral en las elecciones municipales de mayo de 2023 tras ocho años al frente del gobierno municipal, intenta pasar página y abrir una nueva etapa. «Debemos estar en la calle, en todas partes. En las asociaciones de vecinos, en las de comerciantes, con los trabajadores, con las colles… hay que estar en todas partes y escuchar», declaró la nueva Secretaria General, «no hace falta convencer, porque la gente ya saben qué proyecto de ciudad queremos, ahora lo más importante es escuchar».

Otro de los aspectos en el que aseguró que se esforzará más intensamente será en el «trabajo interno» para reforzar el partido y «recuperar la ilusión»: «Hay que dinamizar el partido, que las puertas de esta agrupación estén abiertas a toda la ciudadanía». López insistió en que la ciudad necesita un nuevo gobierno municipal socialista ya que el actual «improvisa y su único proyecto es cargarse todo nuestro trabajo de estos últimos años», y señaló que «nuestro modelo es el de una ciudad moderna, dinámica, una ciudad para vivir y con políticas que beneficien a toda la ciudadanía, a diferencia del Partido Popular, que gobierna solo para unos privilegiados».

La secretaria general entrante tuvo palabras de agradecimiento a su predecesor en el cargo, el exalcalde Rafa Ruiz, «que fue quien me dio la oportunidad de formar parte de sus dos gobiernos en el Ayuntamiento de Ibiza y que me permitió participar en la que ha sido la mayor transformación de la ciudad». También se acordó del nuevo secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE), Vicent Rosselló, que no pudo asistir al acto, y de la diputada y militante del PSOE de Vila, Milena Herrera: «Tenemos la gran suerte de contar con una diputada que trabaja en Madrid para tener una islas más sostenibles e igualitarias».

Preguntada sobre en qué se notará su mano en la gestión de la agrupación, López quiso destacar que es la primera mujer que se pone al frente del PSOE en Vila, y que su equipo está conformado mayoritariamente por mujeres: «Tendrá un perfil feminista». Señaló también que deberá compatibilizar su cargo político con su reciente maternidad: «Disculpad si en alguna ocasión no os contesto el teléfono a la primera», y quiso agradecer la colaboración de su pareja y de los familiares que le ayudan a conciliar la vida laboral con la personal.