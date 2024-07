El PSOE ve «vacíos legales» en la ordenanza del ruido de Sant Antoni que podrían empeorar la convivencia

El PSOE de Sant Antoni sostiene que la modificación de la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones, que pretende permitir y fomentar la música en vivo en los establecimientos, contiene «vacíos legales» que podrían aumentar los problemas de convivencia, según dijo ayer el portavoz del grupo socialista, Antonio Lorenzo, en el pleno. Instó al equipo de gobierno a retirar el texto para consensuarlo entre todos los grupos políticos y, una vez conseguido, volver a llevarlo a votación inicial. Lorenzo hizo hincapié en que el PSOE comparte el fondo de esta modificación: «Lo llevábamos en el programa electoral y posiblemente sea una de las iniciativas que pueden ayudar a cambiar el modelo turístico de Sant Antoni».

La concejala Josefa Torres señaló, en su exposición inicial, que este cambio da respuesta «a las peticiones de l’Associació de Músics d’Eivissa»: «Intentamos ordenar o especificar en qué consistirán estas actuaciones». Se fija un horario (entre las 13 y las 23 horas) y los locales podrán pedir la celebración de un máximo de dos conciertos a la semana, que no podrán durar más de dos horas. Para estos conciertos no se podrá habilitar pista de baile «y se pide que se lleve a cabo dentro de los establecimientos, nunca ocupando la vía pública», destacó la edil.

El PSOE sostiene que hay margen de interpretación

«Esta ambientación habrá de ser producida principalmente por voz humana y/o instrumentos musicales (cuerda, viento y percusión)», reza el texto. Esta es una de las partes problemáticas para el PSOE, que pide que se elimine la palabra ‘principalmente’: «Este término abre una puerta inmensa en nuestro municipio». También aparece en el apartado que le sigue: «En todo caso, queda excluida de esta definición cualquier ambientación musical generada, principalmente, por mesas de mezcla, otros aparatos electrónicos o mediante la reproducción de pistas de audio, así como la percusión». Para Lorenzo, esto supone «una ventana para poner mesas de mezcla»: «La gente de Sant Antoni está muy cansada de la música electrónica, que está por todo, día y noche, y esto desvirtúa la ordenanza».

Angie Roselló, de Unidas Podemos, dijo que estaba de acuerdo con el fondo, pero también pidió más consenso y concreción. La formación morada y el PSOE se abstuvieron, PP y VOX votaron a favor. El alcalde Marcos Serra señaló que ha habido una consulta pública durante diez días para hacer aportaciones, sumado a la comisión, el pleno municipal y los 30 días que hay ahora de exposición pública para realizar alegaciones. Así, el jefe del equipo de gobierno negó que haya habido falta de consenso y comunicación con los diferentes grupos, al tiempo que hizo hincapié en que se permite la mesa de mezclas para acompañar, en caso de que «haga falta algún sonido extra»: «No es para poner dj con música electrónica, ya queda bien claro y definido».

Por otro lado, el PSOE pide que la modificación de la ordenanza especifique a qué se refiere exactamente cuando habla de «actuaciones en directo de pequeño formato». La norma también fija que «los establecimientos deberán presentar una comunicación previa con una antelación mínima de 48 horas y máxima de 60 días y deberán cumplir unos requisitos para garantizar el cumplimiento de la normativa y la convivencia vecinal», resaltan desde el Consistorio. Un punto que también genera dudas en el PSOE: «Si esta ordenanza estuviese atada a la ley de actividades, haría falta una licencia y una revisión en vez de una declaración responsable».

El primer edil respondió que «lo que les molesta de esta ordenanza es que no la haya llevado el PSOE». «En las comisiones le pusieron pegas prácticamente a todos los puntos, incluso poniendo en duda qué pasará si los locales no cumplen con algo o con algunos requisitos. Pues evidentemente no se autorizará». Por otro lado, explicó que si en vez de una declaración responsable hiciese falta una licencia musical, «se perdería el espíritu» de llevar a cabo estas actividades de manera «efectiva y agil». «Si tienen que esperar a una licencia cada vez que quieran poner música en un establecimiento, se perdería esa agilidad que queremos dar», reiteró Serra.

En cualquier caso, el alcalde se mostró abierto a estudiar mejoras del redactado y a incorporar las alegaciones que pueda presentar el PSOE durante estos 30 días (algo que Lorenzo ya ha dicho que van a hacer): «Si hay que mejorar la redacción, podemos tener en cuenta sus propuestas de aquí a la aprobación definitiva, pero no hay motivo para dejarlo sobre la mesa».

«Aporta seguridad»

L’Associació de Músics d’Eivissa mostró su «total satisfacción» con la modificación, que «adopta en su totalidad los postulados de la ordenanza de Sant Josep». La presidenta, Elena Exenberger, dijo, a través de un comunicado: «En 2019 se aprobó una normativa similar por parte del Ayuntamiento de Sant Josep presidido por el PSOE». María Lejarza, miembro de la directiva, defiende que «es un cambio que en el municipio vecino ha funcionado de forma espectacular y aumentado el número de actuaciones musicales»: «Estableció un marco normativo dando seguridad jurídica y tranquilidad a músicos, establecimientos y vecinos».

Exenberger valora, a través del comunicado de la asociación, que «esta modificación llega en un momento clave, en el que la sociedad clama por un cambio en el modelo turístico (...) Es un paso en la dirección correcta».

