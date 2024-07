Prohens critica que los ministros actúen «como activistas del PSOE»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado este viernes duramente al ministro de Político Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por plantear recurrir al Tribunal Constitucional el decreto de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas. En una vista el jueves a Palma, el ministro aseguró que la amnistía urbanística prevista en esta iniciativa, para viviendas en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito, tiene «visos de inconstitucionalidad»

La presidenta salió ayer al paso de esta «amenaza», durante su visita a la balsa de regadío de sa Rota, y acusó tanto a Torres como a otros ministros de visitar Balears «en calidad de activistas del PSOE». Así, recordó que el decreto de simplificación administrativa «se está tramitando como proyecto de ley» y recordó que esta propuesta «no se escondió en el programa de gobierno que se quería llevar a cabo desde las administraciones».

"Ni cinco minutos"

La presidenta denunció que el ministro no tuvo «ni cinco minutos» para reunirse con ningún representante del Govern balear. «Prefirió venir a las islas a buscar la crispación, el enfrentamiento y seguir incidiendo en el menosprecio del Gobierno de España no al Govern ni a la presidenta o los consellers, sino a los ciudadanos de Balears por no estar gobernados por el PSOE», abundó en sus críticas.

Prohens aseguró que esperaba aprovechar la visita del ministro para tratar «temas de infrafinanciación, la falta de un complemente de insularidad digna para los funcionarios o cuándo el Estado devolverá el dinero que quitó a Balears del convenio de Carreteras y del convenio ferroviario», enumeró.

Además, la presidenta de Govern balear también puso en su punto de mira a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que vino a inaugurar un congreso en Ibiza y acabó «pidiendo la continuidad de Pedro Sánchez durante su retiro de cinco días». n