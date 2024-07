El ministro equipara a Prohens y Puigdemont por los menores

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, aseguró ayer en Palma que «no hay diferencias» entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, a la hora de gestionar la llegada de menores extranjeros no acompañados y criticó que ambos pidan que tanto Balears como Cataluña queden al margen del reparto entre comunidades autónomas. Hace apenas unos días la dirigente autonómica reclamó que en el reparto de menores se tuviera en cuenta «la excepcionalidad» de las islas porque ya tiene sus servicios de acogida «saturados» y criticó que el Gobierno «solo contempla la saturación de los centros en Canarias, Ceuta y Melilla».

«Me llama la atención que Marga Prohens pida una excepcionalidad balear para la acogida de menores inmigrantes porque precisamente el PP me trasladó por escrito que una de sus condiciones para admitir a trámite la reforma de la ley de extranjería era que todos los territorios tenían que acoger a menores. Señalaron a Junts por querer quedarse fuera, pero no hay diferencia entre Prohens y Puigdemont al hablar de dejar fuera a un territorio. El PP exige que estén todos los territorios y Prohens pide que Balears no esté», afirmó el ministro.

Reforma de la ley de extranjería

Torres apuntó que la solución para Balears era la reforma de la ley de extranjería al entender que las islas tienen una mayor presión de llegada de menores porque la normativa establecía que cualquier territorio con una situación de emergencia podría entrar dentro de esos territorios singulares: «El PP votó que no, a pesar de que en la negociaciones les trasladamos que la situación de emergencia que ahora tienen Ceuta, Melilla y Canarias podía ser ampliable a otros territorios como Balears por saturación de llegada de menores no acompañados ya que Balears es la que tiene mayor presión después de estas tres. No entiendo por qué no admitieron a trámite la reforma de la ley cuando daba una respuesta».

En respuesta a las declaraciones del ministro, el diputado ibicenco del PP José Vicente Marí replicó que Torres «debería explicar, también, por qué se mueve tan deprisa para otras cuestiones y por qué quiere imponer repartos solidarios de inmigración y, en cambio, llevamos más de cinco años diciendo que hay una ruta balear que utilizan las mafias para el tráfico de personas y no nos hacen caso». n

Suscríbete para seguir leyendo