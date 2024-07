El Consell d’Eivissa llança un vídeo de conscienciació sobre l'ús del transport oficial que s'emetrà en les pantalles de l'aeroport

El Departament de Mobilitat del Consell d’Eivissa renova la campanya informativa sobre l'ús del transport oficial amb el llançament d'un nou vídeo que cerca, amb un toc irònic, captar l'atenció dels viatgers i turistes per mostrar-los i advertir-los dels perills que pot suposar usar el transport il·legal a l'illa.

Aquest vídeo es projectarà en la terminal de l'aeroport d'Eivissa, en les diferents pantalles que hi ha, una acció que es complementa amb l'estand informatiu que fa unes setmanes es va instal·lar també en l'aeroport i que ha estat impulsat per FITIE i AENA, en col•laboració amb el Consell Insular d’Eivissa.

A més a aquestes mesures se suma també la renovació de les fletxes informatives en el sòl que dirigeixen a l'usuari, des del moment en el qual surten de la cinta de les maletes fins a la sortida on se situen els taxis i les parades d'autobús.

El director insular de Mobilitat del Consell Insular d’Eivissa, Roberto Algaba, ha volgut destacar que l'objectiu de tota aquesta acció informativa no és una altra que donar a conèixer de primera mà als viatgers totes les opcions que tenen de transport oficial i sobretot informar sobre els perills que suposa l'ús del transport il·legal.

En aquesta línia, Algaba ha destacat que “l'usuari és el que pren la decisió final i creiem que està informació a peu de carrer servirà perquè els viatgers coneguin els riscos d'usar el transport il•legal perquè molts van sense segur, també està molt co-relacionat amb els robatoris en viles on van, és a dir, el seu ús és una cosa molt perillosa i per això volem que els viatgers sàpiguen la importància d'usar el transport oficial”. “La policia local, la guàrdia civil i des del Consell, amb els nostres inspectors, continuarem anant de la mà per reduir aquest intrusisme no amb la finalitat de recaptar diners, si no per minimitzar les xifres negres d'usuaris”.