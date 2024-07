Chris Stamp: «Solo hemos tocado la superficie de la Inteligencia Artificial»

Chris Stamp es un artista, diseñador y creador visionario que fundó su marca Stampd en 2015. Ha sido premiado como mejor diseñador de diarios en América y ha sido finalista del prestigioso premio Vogue/CFDA Fashion Fund. Es reconocido como uno de los mejores diseñadores de moda masculina en Estados Unidos, es creador de gafas, diseños futuristas de piezas de exteriores para marcas como Nike, Puma, Gap, Ikea, Ugg y Givenchy Couture atelier en París. Ha presentado en el Nobu Ibiza Bay el nuevo proyecto Sushi Club junto al famoso chef Nobu Matsuhisa.

- ¿Qué le trajo a Ibiza?

- Mi mentor, el chef Nobu, y la colaboración con Sushi Club, empezamos en Los Ángeles, Las Vegas y ahora Ibiza. El concepto nació hace tres años a través de un amigo en común. Conectamos muy bien. Nobu me contó sus inicios y su historia y es muy parecida a la mía en mis inicios como artista y diseñador, así que congeniamos.

- ¿Cómo surgió la idea de Sushi Club?

- De una amistad muy bonita desde el principio, Nobu estaba interesado en hacer una colaboración conmigo e inmediatamente pensé que tenía que ser algo especial, busqué cosas que me inspiraran, referencias e ideas que tuvieran que ver con el sello Nobu y me pareció que el concepto de Club era interesante. Tuve la idea de iniciar el Beverly Hills Sushi Club, para lo que hice un diseño gráfico, empezamos a trabajar y resonó muy bien con Los Ángeles. Me preguntaron si quería hacer lo mismo en Aspen y también funcionó muy bien. A partir de ahí han surgido más localizaciones en el mundo en las que hay una experiencia gastronómica cuyo menú está diseñado por Nobu Matsuhisa y juntamos a artistas en un mismo concepto. Posteriormente diseñamos la mesa y la decoración.

- ¿Cómo se definiría como artista?

- No puedo definirme con un concepto único, he estudiado diseño gráfico y crecí en un ambiente artístico viendo a mi madre diseñar, he estado rodeado de ese ámbito y sentía que quería dedicarme a ello pero sin saber aún la dirección que iba a tomar. En los primeros años me incliné más por el mundo de la moda, pero me gustaban también otras ramas así que me considero un poco multitask. También me gustan los negocios.

- ¿Es visionario o un artista de vanguardia?

- No me gusta pensar en ello de manera muy racional y profunda, me gusta creer que tengo otra perspectiva, quizá tengo una visión diferente y puedo mostrar una idea emocionante y si tengo la oportunidad de presentarlo de alguna manera como con Nobu me encanta mostrar algo diferente. En este proyecto estamos explorando un mundo nuevo.

- Ha trabajado con marcas como Louis Vuiton, Nike, Puma, Ikea, ¿son colaboraciones o proyectos?

- Depende si son productos que se van a lanzar o es una experiencia con diferentes artistas, la mayoría de las veces son colaboraciones puntuales con marcas de prestigio.

- Colabora en proyectos con la arquitecta Zaha Hadid. ¿Como fue la experiencia?

- Ella es lo más. La primera colaboración fue en el mundo de la hotelería, en el que quizá sea el edificio más bonito de Miami, para este proyecto tenía que diseñar artículos exclusivos y los uniformes de todo el staff. Fue algo muy particular y único.

- ¿En qué trabaja actualmente?

Tenemos nuestro estudio de diseño entre Miami y Los Ángeles. Trabajamos a través de diferentes plataformas Stanpd y Sushi Club. En el caso de Sushi Club me gusta pensar en colaboraciones que se alinean con un sentido, no tener ideas que surjan en la misma dirección en la que va Sushi Club. Las dos colaboraciones que hemos hecho han sido con Nike, y Air Force 1, hemos creado unas Nike Sushi Club Air Force 1 y la segunda con Air One.

- ¿Cómo ve el arte en estos momentos?

- Hay artistas tan maravillosos que comparten su increíble arte en Internet que son una auténtica inspiración. Ha abierto una ventana impresionante para que la gente se inspire, sobre todo la gente joven. Me gusta la idea que inspiro y puedo influenciar a las nuevas generaciones para que se conviertan en diseñadores gráficos, pintores o cualquier tipo de artistas, conseguir cambiar la percepción y la manera de ver las cosas. Si sientes pasión por lo que haces puedes tener éxito y llegar donde quieras.

- ¿Trabajan con la Inteligencia Artificial?

- Sí, de hecho, llevamos mucho tiempo trabajando con ello. Lo hacemos como descubrimiento gráfico, creando ambientes idealistas. En el caso de Sushi Club recreamos el ambiente para ver cómo sería la experiencia. Lo hacemos con una localización virtual en la que estamos trabajando para Sushi Club y así podemos ver cómo quedaría.

¿Cómo nos va a cambiar la vida la I.A.?

- Creo que solo hemos tocado la superficie. Lo tenemos que ver como una herramienta más y acogerla del mejor modo posible. No podemos verlo como un enemigo. Para crear ciertas ideas y realidades para lo que hacemos es increíble, es accesible para todos, ya no tienen que hacerlo especialistas, ayuda mucho al negocio y a la creatividad.

- Mucha gente le tiene miedo ¿Es porque no sabemos suficiente?

- Supongo que es por el desconocimiento , tenemos que aprender primero y educarnos. Por otro lado considero que se necesita del ser humano para la creatividad, sin el toque humano nada es posible.

- Es su primera vez en la isla ¿Qué le parece y cómo se siente?

- Me presentaron al equipo de Nobu Ibiza Bay hace seis meses, me parece que la energía de Ibiza es muy abierta y especial. Es un lugar precioso. Me ha sorprendido mucho la ciudad antigua porque tiene mucho encanto y una energía mágica.

- ¿Qué sueño le ronda la cabeza?

- Sueño con estar con mi familia, viajo mucho y paso mucho tiempo fuera de casa, hace poco tiempo que estoy casado y soy padre recientemente. Mi hija me inspira mucho y me da energía para mis viajes y el trabajo que hago.

- Si pudiera elegir un proyecto ¿Sería arquitectura, moda, diseño?

- Me encanta la arquitectura y el diseño de espacios. Lo hemos hecho con nuestra tienda y en algunos proyectos más pero me gustaría hacerlo en un proyecto más grande.

