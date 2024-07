Vicent Roselló, secretario general del PSOE en Ibiza: «No podemos taparnos los ojos ante los asentamientos, es inhumano»

En la nueva ejecutiva del PSOE hay mucha gente joven y caras nuevas, también una amplia representación de Santa Eulària. ¿Se ha querido dar más fuerza a esta agrupación?

Todas las acciones de la federación socialista tienen el objetivo de reforzar las diferentes agrupaciones. Estoy muy contento con la nueva ejecutiva. Se ha buscado a la gente más preparada y con más ganas. Hay una buena representación de todas las agrupaciones, y de la de Santa Eulària contamos con una magnífica presidenta, Carmen Vidal, que ha sido enfermera y comadrona; y con su ayuda, la mía y la de la secretaria de Organización, Milena Herrera, podremos trasladar políticas donde haga falta para que se implementen. Las palabras son muy importantes, pero se las lleva el viento.

¿Cuántos militantes tiene el PSOE en la isla?

Tendría que mirarlo, pero pienso que alrededor de 400.

¿Usted se presentará al Consell como cabeza de lista?

No estamos ahora en este momento, no es un debate que hayamos abierto ni tan solo que yo me haya planteado. Estamos en una etapa nueva, de renovación total, de escucha activa y de propuestas. El futuro dirá quién debe estar en los sitios de salida, y esto lo decidirán los militantes. Estaré donde me coloquen.

Coge las riendas del PSOE después de que en las últimas citas electorales el PP haya sacado unos resultados extraordinarios y el socialismo a escala local está en una situación muy complicada [se ha quedado sin gobiernos]. ¿Por qué cree que el PP obtuvo tantos votos?

Hay factores diversos. La alternancia, haber estado gobernando en diferentes instituciones durante muchos años, como el Ayuntamiento de Sant Josep o de Vila, o dos mandatos seguidos, hace que la ciudadanía busque nuevas iniciativas. Esto, sumado a una situación nacional y europea en la que se han comenzado unas políticas de confrontación, con la derecha y la derecha más reaccionaria haciendo propuestas seguramente inejecutables y que van en contra del espíritu humano, han hecho que se produjese una pequeña revolución por parte de ciertos sectores. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto, el de poder escuchar otra vez a la ciudadanía y saber cuáles son sus anhelos, para transformarlo en políticas efectivas y ejecutables.

Vicent Roselló posa para Diario de Ibiza este miércoles en la sede de la federación socialista. / DANIEL ESPINOSA

Pero ustedes han estado en el Govern los últimos ocho años y se les echa en cara que no tomaron medidas ante la masificación y la crisis de vivienda.

No es cierto, y lo puedo explicar con hechos. En el 2017 se elaboró la ley general de turismo, que era para regular todo el desastre que había producido la derecha en 2012 con la ley Delgado, que permitía a cualquier persona, a través de una comunicación previa, poner en marcha un alquiler turístico. El PP votó en contra. También se legisló para lograr, entre otros objetivos, la circularidad medioambiental en las empresas turísticas y luchar contra el turismo de excesos, sobre todo para mejorar en las zonas de Sant Antoni y Platja d’en Bossa, y ahora el PP lo ha tumbado. Se legisló para tratar este reto. En vivienda, tres cuartos de lo mismo. En la isla de Ibiza hay tres promociones de VPO que acogen a más de 100 familias y se está ejecutando otra en Isidor Macabich que atenderá a unas 60. Además, el Sepes [Entidad Pública Empresarial de Suelo] ha anunciado que en Ca n‘Escandell podrán construirse 532 viviendas nuevas. Es el PP quien no ha hecho nada. En un año no ha entregado ni una llave para una vivienda pública y la consellera responsable ha tenido que marcharse por incapacidad absoluta en la gestión del nuevo modelo que quieren implementar. Cada vez vemos más que estamos ante un turismo más descompensado y desorganizado y el Consell es totalmente incapaz de controlarlo. Sacan pecho de que han puesto unas multas [al alquiler turístico] que rondan los 500.000 euros en denuncias contra propietarios. No sé exactamente de quién se están riendo, pero no hace gracia. Tampoco han sido capaces de poner en marcha el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos.

En su discurso en el Congreso del PSOE usted habló de saturación y vivienda y dijo que el PP hace muchas promesas y propaganda. Parecía que se refería al discurso de la derecha contra la masificación. ¿No se lo cree?

El PP es un gran experto en hacer operaciones de maquillaje y cirugía estética sin ir directamente a las cuestiones fundamentales. Vemos que donde gobiernan se hacen grandes mesas de diálogo en las que se junta a todos los sectores civiles y se hacen propuestas. Hasta aquí nosotros estamos de acuerdo porque tenemos que apoyar aquello que sea bueno para todos, como es propio de una oposición seria y responsable; pero después de ese pacto y diálogo no se ejecuta nada de lo hablado. Y cuando se hace, va totalmente en la otra dirección. Un ejemplo es el decreto de depredación urbanística que ha aprobado el Parlament motivado por el Consell de Ibiza. Se permite más construcción y destrucción de nuestro territorio, se permite más alquiler turístico en viviendas rurales, y, en suma, más turistificación de la vivienda privada de la isla. El resumen es que no tienen un modelo para Ibiza.

Piden que las autonomías apliquen la ley estatal de vivienda para regular los precios del alquiler, pero las instituciones locales señalan que los propietarios están desprotegidos ante situaciones como impagos, ocupaciones o subarriendos y que es esto lo que provoca que haya tantas viviendas vacías. ¿Usted cree que los propietarios están lo suficientemente protegidos?

El PP no quiere ejecutar medidas que ayuden a que las familias puedan acceder a una vivienda digna. Puede regularlo y no quiere. Con esta ley, las comunidades autónomas pueden declarar zonas tensionadas. El PP dice que esto desprotege, ¿pero a quién? La ley es potestativa, se puede declarar Ibiza zona tensionada y después los diferentes propietarios harán lo que consideren. Ellos decidirán si sacan el inmueble al mercado del alquiler o no. No es que desproteja, es que protege, precisamente porque hay una ley. ¿O es que ahora las familias de Ibiza que no pueden acceder a un alquiler no están desprotegidas? El PP no tiene un modelo claro de vivienda, de vida, de ciudadanía... No tiene un modelo político que atienda a todos los sectores. Gobierna solo para unos pocos. Tenemos que fijarnos en lo que regulan, no en lo que dicen.

Cáritas se ha mostrado favorable a regular los precios, pero también, como la Fundació Deixalles, a dotar de más seguridad a los arrendadores. Por eso hablaba de impagos, ocupaciones o realquiler de habitaciones. ¿Dar seguridad jurídica y regular los precios no son dos cosas compatibles?

La vivienda particular de la isla ya se alquila, pero a unos precios muy caros, por eso la gente no puede acceder. ¿Y con qué regulación se hace? Con ninguna. Por tanto, también es susceptible de impagos, de problemas. Todo ello, sin una regulación, más allá de la Ley de Propiedad Horizontal, que no es poca. Además, los propios juzgados, que tienen unas normas muy claras, llegado el caso pueden ejecutar sentencias para estas cuestiones. Con la ley estatal que proponemos nosotros, todo esto estaría como mínimo mucho más regulado que ahora. Vayamos dando pasos, no puede ser que estemos parados dentro del coche sin salir adelante porque tenemos miedo de pasarnos de velocidad, cuando hay coches que ya nos avanzan por la izquierda. Apliquemos lo que tenemos, que ya es mucho más de lo que hay a día de hoy. La seguridad jurídica siempre es importante y siempre debe mejorarse, pero esta ley lo permite, lo tiene y lo regula. La ley regula y da seguridad.

Cuando se debate sobre saturación, normalmente se habla de turistas, pero Ibiza también ha crecido en población y los servicios públicos no han crecido al mismo ritmo. Tampoco sé hasta qué punto puede existir la capacidad de adaptarse a un crecimiento tan bestia. Según el INE, hay más de 161.000 residentes [en 1996 había 78.867 habitantes]. ¿Ibiza puede continuar creciendo demográficamente?

Ibiza no puede continuar creciendo. Nosotros lo tenemos clarísimo, a diferencia del PP. Efectivamente la población ha crecido, lo hace a un ritmo del 2-3% anual y durante el verano se multiplica por cuatro. La isla soporta un volumen muy alto de personas: residentes, turistas y gente que viene a hacer la temporada. Muchos dicen que hemos llegado al final, que no hay solución ni vuelta atrás. Esto nosotros no nos lo creemos. Todo tiene solución, pero debe legislarse. Hay que realizar una regulación amplia: ¿qué carga tiene la isla? Al PP no le interesa saber esto; en segundo lugar tenemos que ver cuándo viene más gente. Hemos de reconocer que la industria turística en Ibiza es la principal fuente de ingresos, conjuntamente con otras del sector primario que también están relacionadas, como puede ser la pesca, ganadería o agricultura, pero tenemos que saber exactamente cuánta gente cabe, los negocios que sobran, cómo se regulan y hacia dónde vamos; no permitiendo y no tapándonos los ojos ante campamentos como los de Can Rova o Can Raspalls. No podemos aceptarlo, y no por la imagen que puedan dar, sino porque es inhumano. Y no se están buscando soluciones.

Vicent Roselló con cuadros del PSOE de fondo en la sede del partido. / DANIEL ESPINOSA

¿Qué propone ante todo esto?

Primero de todo, se trata de aplicar las leyes que hay. Las turísticas y de vivienda. Que el Consell Insular haga el PIAT, que desaparezcan esas 9.000 plazas turísticas que hay en moratoria, y que se continúe con la vivienda pública tanto de alquiler como de compra, porque la gente también tiene derecho a tener una casa en propiedad. Y todos tenemos que ser corresponsables: empresarios, políticos, empleados... No podemos permitir que nuestros trabajadores estén viviendo bajo una sabina todo el verano y luego pretender que vayan a trabajar en condiciones óptimas. Todos tenemos que sentarnos y hacer pactos.

Ibiza vivió pactos preelectorales entre las izquierdas. En las últimas generales hubo unión para el Senado, aunque es un caso especial porque las Pitiusas solo tienen un representante. En el resto de instituciones, ¿podría haber también pactos preelectorales?

El PSOE es un partido con más de 140 años de historia, con vocación de gobierno, que gobierna en el Estado y lo ha hecho en prácticamente todas las instituciones a escala insular, autonómica y municipal. Es un partido muy fuerte, con unas ideas muy claras y apoyadas por la ciudadanía y que ha sabido mantenerse en momentos muy complejos. Es capaz de unir y no dividir, como ha demostrado Pedro Sánchez estos años. En este sentido, efectivamente en el pasado se tomaron medidas y el futuro será el que decidamos todos que deba ser, ni más o menos.

¿Pero se puede estudiar esto?

Ya se estudió en el pasado, no sabemos cuál será el futuro. Ya se hizo en su momento y funcionó. Para poder hablar del futuro, tenemos que ver cómo evoluciona el presente. Si el PP nos hace caso con las propuestas que llevamos pleno tras pleno y se ve que se pueden hacer cambios progresivos, estaremos muy contentos. Si no funciona de esta manera, se tendrán que estudiar las fórmulas que sean necesarias. Tal vez incluso otras que ni están sobre la mesa ni se han ejecutado en el pasado. El PSOE es muy fuerte y la izquierda es muy fuerte y no se le puede dar la espalda.

¿Cómo se interesó por este mundo?

Siempre he sido simpatizante del PSOE. En 2019 Pep Agustinet me ofreció ir con él en listas y dije que sí. No sabía muy bien a qué me enfrentaba, pero tuve confianza en él porque ya le conocía y le aprecio mucho. Soy militante oficial desde el 2018.

Suscríbete para seguir leyendo