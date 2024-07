Magdalena Piñeyro, escritora y filósofa: «Crecí pensando que tenía que adelgazar si quería respeto»

¿Tiene ganas de viajar a Ibiza, es la primera vez?

Vine ya en mayo, invitada por el departamento de Bienestar, Familia e Igualdad del Consell para hablar sobre gordofobia y violencia estética en centros educativos. Sobre todo, en cómo afecta esta perspectiva a la salud de las mujeres. Esta vez vengo para hablar de la discriminación, pero en este caso en el ámbito deportivo.

No ser gordófobo, al final, involucra tener unos valores un poco feministas.

Bueno, sí, hay un cruce entre la lucha contra la gordofobia y el feminismo. La gordofobia proviene de un sistema de opresión, una discriminación que se da contra las personas gordas y en el caso de las mujeres, hay una presión estética muy fuerte.ay una cuota muy grande de este tipo de fobia contra las mujeres que no cumplen los cánones que la sociedad impone.

Esos cánones, además, conducen muchas veces a sufrir transtornos de la conducta alimenticia.

De hecho, el 90% de este tipo de transtornos los sufren mujeres, y desde la antigordofobia defendemos la importancia de aprender a cuidarnos sin obsesionarnos por la propia imagen, así que por supuesto que hay una parte de feminismo en la lucha.

¿Es la publicidad la que tiene, en parte, la culpa?

Sí, las mujeres vivimos bajo el yugo de un canon estético que, como dijo la socióloga Ester Pineda, es «delgado, blanco y joven». Yo además a esos atributos también le agregaría: sin discapacidad, heterosexual... Creo que hay un canon invisible muy fuerte que nos dice cómo vivir y que, efectivamente, en parte la publicidad es uno de los vehículos de comunicación principales, una gran herramienta de convencimiento a las mujeres de que están mal como son y tienen que hacer lo posible e imposible por encajar en esos patrones estéticos. Incluso poniendo en juego nuestra salud, a eso se le denomina violencia estética.

¿Cree que los movimientos sociales de los últimos años en este sentido han influido en la manera de enfocar el cuerpo en el mercado?

Yo creo que hay muchos movimientos, como el feminismo o la antigordofobia que hablábamos o también la lucha antirracista, que estamos pujando por la aceptación de la diversidad corporal. En el mundo de habla hispana esto lleva luchándose ya desde hace unos diez años. Hay una tensión entre los valores establecidos y los de respeto que queremos que se establezcan y creo que a lo largo de esta puja hay muchas empresas o personas referentes a las que no les ha quedado otra que entender que formamos parte de la diversidad del mundo.

¿Y en qué se materializa ese cambio?

En que cada vez hay más mensajes positivos, más empresas que quieren integrar una visión de integridad corporal en la publicidad, más investigación sobre esta temática... Por ejemplo, ya ha habido un informe español sobre la invisibilidad de los cuerpos gordos en el cine o en las series. Poco a poco se van haciendo cosas que repercuten de manera positiva y sí que creo que las cosas han ido cambiando. La palabra gordofobia no existía y ahora se habla y nos invitan hasta a jornadas de delitos de odio cuando aún no es considerado como tal. Eso me parece súper importante.

Ahora hay un debate sobre la mesa acerca de cambiarle el nombre a la obesidad. ¿Qué opinión tiene al respecto?

La obesidad se ha utilizado siempre desde una perspectiva clínica y el problema de esta perspectiva es que se asocia la obesidad al tamaño de un cuerpo y se patologiza a las personas gordas. Además, se detecta a partir de un cálculo matemático que se hace para obtener el Índice de Masa Corporal (IMC) y se categoriza a las personas pero no aporta datos, en cambio, sobre el estado de salud. De hecho, el IMC se está poniendo en cuestión incluso por la comunidad médica y científica.

En ese sentido, ¿qué se reivindica entonces desde la antigordofobia?

Nosotros reclamamos ser nombrados como gordos y gordas como una cualidad física más y no como una enfermedad. La gordura no esconde un único motivo sino que tiene diversas explicaciones, es multifactorial. Puede tener el origen en un problema hormonal, genético, social, económico, cultural...o queremos que desde el ámbito clínico se nos patologice y se nos trate de enfermas.

Es decir, que la condición estética no tiene que estar relacionada, sí o sí, con la salud.

No tiene nada que ver el tamaño de mi cuerpo con mi estado de salud. A día de hoy creo que no hay ninguna enfermedad que tengamos solo las personas gordas, la diabetes y el colesterol, por ejemplo, también pueden sufrirlos gente que está delgada. Todo lo que acecha a nuestro cuerpo [el de los gordos] son enfermedades comunes a todo tipo de personas, yo las puedo sufrir y el peso puede ser una condición de riesgo, okey, pero mi cuerpo en sí mismo no es una enfermedad. Muchas veces la gente te felicita cuando adelgazas y en mi caso, cuando he estado más flaca ha sido porque estaba pasando una depresión. Salud es tener derecho a vivir tu cuerpo de forma libre, sin conflictos, odio o culpa. Desde el amor, y no desde el odio.

¿Cuál es el nivel de importancia, en nuestra sociedad, de esas etiquetas?

Yo fui de las primeras personas en España que bauticé el término ‘gordofobia’ y en Latinoamérica fuimos tres o cuatro grupos que surgimos a la vez y lo pusimos un poco en marcha a través de la plataforma Stop Gordofobia. ¿Qué pasa con nombrar las cosas? Al nombrar ese dolor que llevábamos sufriendo a veces casi toda nuestra vida también encuentras otras personas que les pasa lo mismo y que se sienten identificadas porque hay una experiencia y una discriminación común contra la que hay que luchar. También sirve para denunciar y que no se naturalice esa discriminación.

En el ámbito educativo no estar entre los más delgados puede significar motivo de discriminación ¿Qué parte se podría tomar en ese tipo de situaciones como docente?

Las aulas al final son un micromundo, es un reflejo de lo que pasa fuera. Los principales motivos de bullying en el mundo son el aspecto físico (relacionado con las personas gordas y con discapacidad), el racismo y la LGTBIfobia. Pero no es solo cosa de los niños, sino que los adultos también faltan al respeto e incluso se dan casos de violencia, como la paliza que le pegaron, hace unos meses, a una persona gorda en el metro de Madrid. Estamos intentando reeducar a esta sociedad en general para que deje de ser gordófoba.

¿Y en el deportivo, hay mucha gordofobia?

Creo que en mundo deportivo esta fobia está relacionada más con la competición y con el alto rendimiento. Es decir, que el deporte se ve más como una disciplina del cuerpo que como un espacio de ocio y disfrute.

¿Tiene algo que ver con que sea un ámbito muy masculinizado?

No sabría decirte porque no he reflexionado sobre ello. Pero sí que hay un componente de machismo en la gordofobia y que el deporte, de la manera en que atraviesa a las mujeres, lo hace de igual forma que el patriarcado. Está, por ejemplo, mal visto que una mujer esté musculada, también es motivo para señalarla porque al final nos quieren delgadas, frágiles y delicadas. Veo, por un lado, la gordofobia que hay en la percepción de que debes tener un cuerpo determinado para hacer deporte y por otro, la presión concreta sobre el cuerpo femenino, quizá a veces se superponen.

¿Se ha sentido etiquetada muchas veces como una ‘persona gorda’? ¿En ese sentido, hay algo que le haya marcado en particular?

A mí me ha pasado de todo, como a todas las personas gordas. Yo he tenido por ejemplo parejas que me han pedido que si las quería de verdad que adelgazara por ellas, también he escuchado mil veces la frase de «qué pena que estés gorda con lo guapa que eres de cara», ir al gimnasio simplemente para hacer ejercicio o que el monitor te haga un plan de adelgazamiento que no has pedido. Insultos en la calle, no caber en los transportes públicos...ace poco también fui al médico y se sorprendió de que estuviera perfectamente sana. Yo le expliqué que siempre había sido así, que me costaba adelgazar y me preguntó si quería operarme para perder peso.

¿En qué momento decidió que le daban igual las opiniones ajenas?

Es un proceso bastante largo, porque al final la sociedad está machacándote constantemente y te dan bajones, pero para mí el clic fue situar la gordofobia fuera de mí. Crecí pensando que tenía que adelgazar si quería respeto, ser querida o ponerme un biquini para ir a la playa. Creía que el hecho de no ser discriminada era responsabilidad mía. Cuando le pones la etiqueta ‘gordofobia’ sitúas parte de la culpa fuera y te permites aceptar tu cuerpo.

IV Jornada Local contra los delitos de odio VIERNES 26/07 Mañana 9 horas. Presentaciones institucionales. 9.15 horas. Presentación técnica: Policía Carlos Muñoz, agente de la Policía Nacional e interlocutor social de delitos de odio. 9.25 horas. Video-Hemeroteca. 10.30 horas. Ponencia sobre las funciones de la Oficina Nacional de Delitos de Odio y Proyecto SCORE. ONDOD: Elena Colás, jefa de sección y secretaria de Estado de Seguridad. 12 horas. Charla sobre LGTBI-fobia y deporte a cargo de Alicia Martín, vocal experto Consell LGTBI de Balears. 13 horas. Charla sobre los 200 años de evolución de la Policía Nacional y Derechos Humanos, por el comisario de la Policía Nacional Manuel Hernández. Tarde 16 horas. Video-hemeroteca. 16.05 horas. Ponencia sobre sociedad y deporte inclusivo a cargo de Javier Soto Rey, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y director ténico de la Federación Española de Deportes para Sordos. 16.55 horas. ‘Vivencias a través del deporte’, por Javier Vergara Rubio, subcampeón de España de duatlón. 18 horas. Ponencia sobre OAVD, carta de recursos, a cargo de la psicóloga Marilina Ribas. 18.45 horas. Proyección-coloquio y presentación del informe Anual Delitos de Odio con Toni Martí, presidente de Sa Clau de s’Armari; Tonyi Ferrer, responsable de la Oficina de la Dona y Alicia Martín. SÁBADO 27/07 9 horas. Presentación Técnica. 9.10 horas. Video-hemeroteca. 9.15 horas. Ley contra el racismo y la intolerancia en el deporte a cargo del inspector de Policía y coordinador de seguridad de la UD Ibiza, Francisco Linares y el director de EMI Seguridad, Francisco Linares. 10 horas. Gestión de la diversidad y testimonios por la coordinadora de AIG, Mar Ferrer. 11.50 horas. El alcance de las publicaciones personales en redes sociales, a cargo del especialista en ciberseguridad Adrián Moreno. 12 horas. Lectura de sentencias judiciales de delitos de odio. 12.30 horas. Mesa redonda con medios deportivos.

