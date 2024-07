Le Senne, un poquito condenado mientras Vox llama golpista a Picornell

El pleno tiró de las orejas a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament balear, pero sólo un poquito. Le condenó, a propuesta del PSOE, «por su acto violento llevado a cabo el pasado 18 de junio en sede parlamentaria». En este caso, el PP votó a favor. Pero no prosperaron los otros tres puntos de esa moción: ni se le exigió la dimisión inmediata, ni se expresó el apoyo a las diputadas socialistas de la Mesa del Parlament, ni se rechazó la prevista derogación de la Ley de Memoria Democrática de Balears.

El PP, en estos casos, votó junto a Vox, cuya edil Araceli Colomar fue advertida dos veces por el alcalde de que sería expulsada del pleno si continuaba interrumpiendo a los demás ediles, cosa que hizo constantemente durante la sesión. Eso, cuando no hablaba a viva voz con su compañera de mesa, Raquel Ripoll, o, en modo hooligan, clamaba que no votaba a favor de una moción de ARA para que no le diera un ictus a Josep Antoni Prats, ya suficientemente sofocado por lo que tuvo que escuchar de boca de Ripoll durante su defensa de una moción contra la distribución de los menores extranjeros no acompañados y la migración «ilegal masiva».

Colomar dijo que la Ley de Memoria considera «víctimas a asesinos» y «blanquea el terror rojo». También llamó a Aurora Picornell, cuya foto fue rasgada por Le Senne, como «la Pasionaria de Mallorca, la golpista de 1934, una mujer que señaló objetivos, señora de Heriberto Quiñones, espía soviético que asesinó a 50 personas en el barco-cárcel de Maó».

Fue rechazada la propuesta socialista de crear una zona verde o, en su defecto, que se repartieran tarjetas para residentes en Sant Jordi para que estos y los trabajadores tengan facilidades para aparcar en Sant Jordi. El alcalde afirma que la recuperación de la zona azul ya está dando buenos resultados, recordó que los edificios más recientes del pueblo deberían tener garaje y deslizó que quizás algunos de estos «han sido convertidos en otra cosa».

Se rechazó, asimismo, la propuesta de instalar reductores de velocidad en las calles Cala de Bou y es Caló.

