Intrusismo en Ibiza: Sant Josep pide que ser taxista pirata sea delito, no sólo una falta

El pleno del Ayuntamiento de Sant Josep aprobó ayer por unanimidad instar al Gobierno de España a que «modifique el articulo 140 de la Ley de ordenación de transporte terrestre y las leyes que sean necesarias» para que se convierta en delito lo que actualmente se considera una simple falta administrativa en el caso de los servicios de taxi que se efectúan sin el título habilitante y la correspondiente licencia.

Esta moción, defendida por la edil de Unidas Podemos Mónica Fernández, también contó con el voto unánime en su tercer punto, en el que insta a «la dirección del aeropuerto de Ibiza y al Gobierno nacional a reforzar y aumentar la seguridad en la terminal de llegada para evitar la proliferación de los intrusos de este gremio y proteger a los conductores de taxis de las amenazas y las agresiones que estos sufren con frecuencia». En el segundo punto, sin embargo, el PP se opuso porque en él se pide al Consell de Ibiza que destine más recursos humanos en forma de inspectores de intrusismo que colaboren con la Policía Local y la Guardia Civil para así impedir «que las mafias de los taxistas piratas puedan seguir actuando con total impunidad».

Sobre la negativa a apoyar este último punto, el alcalde, Vicent Roig, explicó que se debe a que el Consell no dispone de más inspectores y que debería ser la Guardia Civil de Tráfico la que tendría ayudar más en estos temas de intrusismo». A su juicio, «quien no cumple es la Guardia Civil». Roig habló de la situación «triste, desesperante, desalentadora» que viven a diario los policías locales que luchan contra esa lacra, e instó a la concejal de UP a que, aprovechando que su partido (en realidad, Sumar) forma parte del Gobierno español, les inste a mover este asunto desde el Congreso de los diputados.

Otra moción que contó con el visto bueno de casi toda la corporación (excepto de Vox) fue la propuesta del edil de Ara, Josep Antoni Prats, de tramitar la oficialización de la división interna en pueblos y vendes del municipio, recuperando para ello el mapa que se publicó en 2009, así como de divulgar el conocimiento de las divisiones territoriales tradicionales y usarlas en los documentos internos del Consistorio, especialmente en los de planificación territorial. Se deberá tener en cuenta, incluso, en la actual tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

24 años de parálisis

El edil de ARA recordó que en el año 2000 se aprobó la oficialización de esa división territorial, pero que nunca se consumó la aprobación definitiva de la documentación, de manera que lo sucedido hace 24 años quedó «como una aprobación meramente formal». Prats lamenta que «ni siquiera se han llevado a cabo actuaciones más puntuales como la señalización viaria de los límites de los pueblos aprobada en septiembre de 2021» y que se está perdiendo un elemento patrimonial «por su falta de uso por parte de los organismos oficiales». Recuerda que el Ayuntamiento de Sant Joan y el Consell de Formentera están usando las antiguas denominaciones, lo que les ha permitido «mejorar sus servicios», por ejemplo en cuestiones como «el catastro, la planificación territorial o las emergencias».

La portavoz de Vox, Araceli Colomar, se opuso porque «si se señaliza tanto», los turistas llegarán a todos los lados. A su juicio, la isla es el paradigma del «libertinaje de Europa», pidió que los extranjeros «dejen de pisotear las tierras que tanto» quieren los ibicencos y esgrimió que si señalizan las vendes «luego se dirá que está todo masificado y no se podrá ir a ninguna parte». Prats respondió poniendo un ejemplo de lo que le sucedió en Frisia, territorio neerlandés: «Frisia está perdiendo su identidad, están peor que nosotros. Allí, en una librería, pregunté si tenían algún libro sobre su territorio. La respuesta fue que para qué querían los ingleses saber nada de Frisia. Tampoco tenían nada escrito en frisón, porque ellos ya sabían todo sobre Frisia. Consecuencia, la cultura frisia se ha perdido. Es lo que pasa cuando ocultamos lo que es nuestro».

