Matías está tumbado en la playa cuando se le aparece su virginidad. Así comienza ‘Ibiza’, la obra que desde el pasado 10 de julio (y hasta el 23 de agosto) se representa en una de las cinco diminutas salas del sótano de Microteatro, una antigua carnicería de la calle de Loreto y Chicote, 9, en Madrid. Cada sala tiene 15 metros cuadrados, sólo pueden entrar 15 espectadores (a los que, literalmente, llega el aliento de los actores) y las obras duran 15 minutos. La calle es perpendicular a Ballesta, donde empezó, en 2009, la andadura de los impulsores de Microteatro, que transformaron las diez habitaciones de un antiguo burdel (esa calle era conocida por las numerosas meretrices que ejercían en ella) en sendos escenarios.

Cuando la virginidad se te aparece en ‘Ibiza’

Juan M. Barreiro dirige ‘Ibiza’, su octavo proyecto de microteatro tras ‘Feng shui tips’; ‘El agujero’, escrita por Jorge Rodelas (Marcial en ‘Médico de Familia’); ‘Paranoia’; ‘Puzle’, ‘Adixxxtos’, ‘Ella robot’ y ‘Cristales rotos’. Y esta semana comienza a ensayar una nueva obra, ‘Titanic’, que se estrena a finales de agosto: «Va sobre la moralidad de las parejas y hasta donde son capaces de exponer su intimidad».

‘Ibiza’, resume Barreiro, es la historia de un muchacho de 30 años que veranea en Eivissa que, de repente, experimenta una epifanía: «Soy tu virginidad, me conoces y te voy a someter a un tercer grado, le advierte. No es un turista que esté de fiesta, que le vacile. No, es su virginidad. Y le conoce muy bien, más de lo que pueda parecer. Le dice que ha de perder la virginidad ya, y en Eivissa. Que ya está bien de perder tantas oportunidades. ¿Qué pasó con aquella chica, y con la otra?, le interroga».

Es «una virginidad cachonda» que se enfrenta a la timidez de Matías. Incluso le crea un perfil de Tinder: «No estereotipamos al personaje. Es una decisión mía no representar el cliché del tímido. No es tonto: es romántico en una época donde el romanticismo está de capa caída. Con 15 años, mientras todos jugaban a la Play Station, él leía poesía. Tiene otros intereses. Pero dentro de la masa media, es el raro. Cree que su virginidad es machista, falocéntrica…». ¿Y por qué Eivissa y no Benidorm o Betanzos? «Porque hay virginidades -detalla el director- que donde se pierden, se quedan. Y la de él quiere quedarse en Eivissa, cerca de la playa, yendo a fiestas, codeándose con famosos, asistiendo a raves». Matías, por el contrario, quiere vivir el lado tranquilo de la isla, que Barreiro dice conocer: «La parte familiar de la isla, de la playa, de la tranquilidad. He ido con mis sobrinos».

Se trata de la primera comedia de Rubén Guadalajara, a quien Barreiro ya había dirigido otro proyecto: «Quizás, algo del personaje principal sea él mismo. Un gran maestro mío me dijo que uno no escribe, se escribe. Uno toma una vivencia y luego la exacerba». Lo que le interesa como director de esta comedia es que contiene un giro que te hace pensar: «Como argentino, hay una vivencia analítica y psicológica que siempre busco».

Matías es interpretado por Víctor Quesada, mientras que la virginidad es José Dánez ( en agosto será sustituido por Óscar Villalobos). Con Dánez Barreiro trabajó, como actor, en una obra llamada ‘Pared con pared’, que aborda los distintos puntos de vista de dos vecinos que escuchan las escenas de violencia machista que está ocurriendo al otro lado de la pared. Ha trabajado en la producción y asistencia de dirección de ‘Kinderbuch’; ha sido asistente de dirección en ‘Inframundo’; ha escrito y producido cortometrajes como la premiada ‘Pedidos’ y ‘El proceso’, y hace poco actuó en una película dirigida por Peter Cattaneo (‘Full Monty’), y en las series ‘Sagrada familia’ y ‘Pollos sin cabeza’.

Spoiler: Matías pierde al final la virginidad, pero no como usted, lector procaz, imagina.n

