"La solución al chabolismo en Ibiza no pasa por decir 'fuera campamentos'"

La sede del Consell de Ibiza fue esta semana el espacio donde diferentes entidades de la isla expusieron una batería de medidas para atajar la problemática de la vivienda y, a tenor de lo expuesto por algunos portavoces, parece que hay un doble consenso o doble objetivo. Por un lado, la vivienda es un derecho y tiene que poder estar al alcance de la mayoría trabajadora, y al mismo tiempo los propietarios necesitan de una mayor seguridad jurídica, lo que provocaría, señalan, que salieran al mercado del alquiler inmuebles que actualmente permanecen vacíos. Las propuestas las pusieron en común el martes en el marco de una convocatoria de la Mesa de Exclusión Social. Este órgano lo integran Càritas, Fundació Deixalles, Metges del Món, Creu Roja, Dignidad, la Policía Nacional, agentes de participación ciudadana, el Consell y los cinco ayuntamientos.

Raquel Martínez, coordinadora de Fundació Deixalles en Ibiza, donde se encarga principalmente de los proyectos sociales, propuso que la administración pública, bien sea el Consell o el ayuntamiento correspondiente, «gestione los pisos vacíos para que sean alquileres sociales» para los potenciales inquilinos, al asumir económicamente la administración una parte: «La institución podría hacer de intermediario entre propietario e inquilino para darle una garantía también al primero, que sabría que le pagarán, y que el arrendatario al final afronte un precio razonable». El Govern balear está trabajando en una medida similar. En mayo anunció el programa ‘Alquiler seguro’, con el que el Ejecutivo autonómico pretende arrendar viviendas y subarrendarlas a un precio que se sitúe hasta un 30% por debajo del de mercado. El objetivo es que, en una primera fase, salgan al mercado entre 2.000 y 3.000 viviendas, según la presidenta Marga Prohens.

Martínez destaca que es necesario aportar garantías en ambas direcciones, y hace hincapié en la problemática de los inquilinos que realquilan pisos, habitaciones e incluso camas «con total impunidad». Esto hace, señala, que en muchas ocasiones el arrendador se sienta «desprotegido».

Miquel Àngel Riera, delegado de Càritas en Ibiza, explica que en la Mesa de Exclusión Social también se habló de la necesidad de que, «en caso de impago, se pueda vaciar cuanto antes esa vivienda y recuperarla en condiciones», lo que creen que provocaría que más propietarios se animasen a alquilar sus inmuebles vacíos: «Se habló de agilizar el alquiler, ya que hay mucha vivienda que no se ofrece en el mercado». Otro de los puntos ineludibles de la reunión fue la lucha contra el alquiler turístico ilegal: «El presidente [Vicent Marí] nos explicó que en los últimos años se había reducido el número de plazas turísticas». Concretamente, se ha decrecido en 9.000 plazas en la pitiusa del norte, principalmente de hoteles, respecto a hace unos 20 años, en datos aportados por el Consell.

Sin embargo, Riera, que acudió a la reunión junto con otros representantes de esta entidad social de la Iglesia, señala que llegan a la isla «muchos más turistas de los que realmente se podrían acoger con las plazas turísticas» legales, lo que evidencia que una parte se alojan en oferta ilegal. El delegado de Càritas también hace referencia, en conversación con este diario, a las más de 3.000 viviendas vacías que el Consell calcula que hay en la isla de Ibiza. «Y aunque solo fuesen mil, estamos hablando de mucha vivienda cerrada. Es verdad que desde el Consell también nos comentaron que se hará vivienda de protección oficial, pero lo que se quiere construir es nada en comparación con lo que tenemos cerrado. Es mejor, en vez de construir, primero poner en el mercado toda la vivienda que tenemos deshabitada».

Programas para gente mayor

En la reunión, Cáritas habló de la posibilidad de que personas mayores que viven solas y quieran un acompañamiento, compartan vivienda, como ya ocurre en otras partes de España a través de algunos programas: «En la península hay gente mayor que acoge estudiantes para no vivir solos. Cada vez vemos más gente que no tiene familia o nadie que les acompañe, así que se podría ofrecer esta posibilidad desde Servicios Sociales, tanto de los ayuntamientos como de Càritas o Creu Roja. Sería algo como las familias de acogida, pero por parte de personas de la tercera edad».

Càritas también propuso el Centre d’Acollida Natzaret, totalmente reformado, para quienes viven en asentamientos: «Tenemos el albergue, que aún no se ha puesto en marcha y podría acoger a personas de los asentamientos de manera transitoria, hasta que les den otra solución, mientras no se abra el albergue definitivamente». Cuenta con 19 habitaciones y capacidad para acoger a 21 personas. Riera admite que es una «tirita», resaltando, por tanto —como Raquel Martínez—, la importancia de tomar varias medidas a corto, medio y largo plazo.

Martínez, de Deixalles, recuerda que tener un empleo ya no garantiza, al menos en todos los casos, tener una «vida normalizada». Ahora esto ha caído. El año pasado la Fundació Deixalles atendió a 209 personas en los servicios de orientación en la isla, de las cuales el 49,3% ha logrado un contrato de trabajo gracias a esta entidad con la colaboración de empresas. Sin embargo, tener un sueldo no siempre garantiza vivir en condiciones adecuadas: «Hace años conseguir un trabajo equivalía a salir de la exclusión y contar con una vivienda. Pero es que la mayoría de las personas que están en los asentamientos son trabajadores».

Una representante de Metges del Món, organización que forma parte de la Mesa, explica: «Pusimos voz a la situación de nuestras titulares de derecho con respecto a este tema y cómo lo viven ellas».

Al margen de la Mesa de Exclusión Social de la semana pasada, l’Associació d’Amics del Poble Sahraui también se ha reunido recientemente con representantes del Consell, de los ayuntamientos y de otras entidades, para hablar principalmente de los asentamientos. Josep Maria Costa, miembro de este colectivo, explica que estos enclaves no son un fenómeno exclusivo de unas comunidades u otras: «Es verdad que en estos sitios hay mucha gente saharaui, pero la cuestión es que se produce en general entre los trabajadores con los niveles económicos más bajos. El problema lo vive la gente que tiene unos salarios que... No los llamaré bajos, más bien ocurre que las casas cuestan mucho dinero y evidentemente hay que tomar medidas».

Costa, que acudió a la reunión con miembros de la comunidad saharaui, subraya que la solución no pasa simplemente por decir ‘fuera campamentos’: «Se tendrán que poner alternativas sobre la mesa, porque si el ‘fuera campamentos’ supusiera una paralización de toda la mano de obra que vive en ellos, me gustaría saber qué pasaría con la obra pública que se está llevando a cabo en Ibiza, ya que una parte viene de ahí, y qué pasaría en muchos sectores de la hostelería. En las empresas más importantes de la isla, hay saharauis». En este sentido, señala que «muy mayoritariamente», y por las muchas personas de esta comunidad que Costa ha podido conocer, quienes viven en los asentamientos tienen trabajo.

Vivir hacinado

También invita a analizar la escasez de vivienda asequible mirando más allá de estos puntos chabolistas, de infraviviendas, tiendas de campaña, caravanas o furgonetas. «También nos debería preocupar que haya pisos en los que se meten 30 ó 40 personas, donde hay habitaciones calientes e incluso [se alquila] el pasillo. Me preocupa más lo que no veo, lo que ocurre es que tener algo a la luz del día para algunos daña la estética de la isla. Esto es otra cosa. Pero a mí, que haya gente que para poder vivir en Ibiza necesite dos jornadas laborales como mínimo para tener una habitación, o que haya 30 personas malviviendo en un piso, me preocupa tanto o más que lo otro».

Costa, como otros compañeros de la asociación, ha visitado estos asentamientos y tratado con quienes viven en ellos: «Son trabajadores jóvenes que vienen a abrirse la vida porque hay un reclamo de puestos de trabajo». En este sentido, señala que no quieren que todo su salario se vaya a pagar una habitación.

Costa, sobre el encuentro con el Consell y representantes de los consistorios para hablar de los asentamientos, valora que «hablar siempre es positivo, pero que lo más importante son los resultados». Riera, de Càritas, hace balance de la última Mesa de Exclusión Social y concluye que exponer toda esa batería de medidas fue una manera de «enriquecerse entre todos» y analizar la situación. Las entidades celebran el interés para encontrar soluciones. «Hay que estudiar cómo se pueden llevar a cabo para que esto no quede solo en palabras. Sería muy triste», añade Riera.

