Sebastià Massanet, director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores: "Que los exámenes de Selectividad sean iguales en todas las comunidades no se ha planteado"

El curso que viene habrá exenciones de matrículas, ¿cuánta gente podría beneficiarse?

Hemos presupuestado dos millones, pero es difícil hacer estimaciones al no tener los datos de renta de todos los estudiantes ni los datos cruzados de rendimiento académico. Si lo presupuestado es insuficiente, se aumentará para cubrir a todo el mundo. Hay gente que renuncia a estudiar por una cuestión económica y otros lo consiguen haciendo muchísimo esfuerzo. Deben ponerse las condiciones para que todo el mundo pueda estudiar. El Ministerio llega a un cierto punto, nosotros lo que hemos hecho ha sido ampliar un 25% el lindar máximo que cubre el Ministerio, y pedimos el mismo rendimiento académico que pide el Ministerio.

Denuncian que el Gobierno no envía financiación para asumir los 238 docentes que la UIB debe contratar para cumplir con la LOSU, ¿el Govern asumirá el coste?

Todas las comunidades hemos defendido ante el Ministerio que del Estado deben venir los recursos necesarios para cumplir con la LOSU. El Ministerio sólo se ha planteado pagar un 60% de esas plazas durante 6 años, cuando sabemos que todos estos profesores después se estabilizarán y tendrán una vida académica de más de 30 años. El problema concreto de Balears es que las cifras no coinciden porque el Ministerio para hacer sus cálculos no ha tenido en cuenta un factor que nos afecta muchísimo y ha concluido que solo necesitamos 46 profesores y que de estos solo nos envía financiación para contratar 28 durante seis años, cuando lo que realmente necesitamos son 238. Y el Ministerio, consciente de esto, no quiso poner soluciones. La UIB fue de las pocas universidades que aplicó el conocido como Decreto Wert, que aumentaba horas de docencia a a aquellos profesores que no satisfacían un requisito mínimo de la investigación. Ahora esto ya no puede aplicarse y, por haber cumplido con la ley, la UIB se está viendo perjudicada. Seguimos reclamando, pero vemos que será complicado y el Govern se hará cargo. No será de un año para otro, porque hablamos de 210 profesores y ahora mismo no tenemos ni suficientes doctores. Seguramente haremos un plan a ocho años.

¿No hay buena relación con el Ministerio por un tema de color político?

No es por eso, es que nuestra situación es muy particular. Nosotros intentamos tener las mejores relaciones con su Ministerio. El actual equipo se ha encontrado con este problema, aunque tampoco ha querido poner soluciones. La memoria económica de la LOSU se veía que era insuficiente. Seguiremos negociando y reclamando. Ahora comenzará también la negociación para que el Ministerio mande financiación para destinar el 1% del PIB a la universidad, un compromiso que marca la LOSU para todas las administraciones públicas que se fijó sin consenso. Nosotros ahora estamos lejos, en el 0,33%. Ese 1% es complicado para todas las CCAA. Ahora ha cambiado el Secretario General de Universidades y esperamos que las relaciones sean mejores.

Con el rectorado se ve sintonía.

La coordinación con la UIB es total. Respecto a las nuevas titulaciones, estudiaremos las propuestas que nos hagan. También se está trabajando sobre la renovación de las infraestructuras. Ahora, queremos impulsar la ampliación de la sede en Menorca, la nueva Facultad de Ciencias y la segunda residencia. La UIB necesita mejorar sus infraestructuras y si queremos que siga creciendo necesita nuevas. Esto es un compromiso del Govern y se incluirá en el futuro plan de infraestructuras que se quiere presentar ahora, acordándolo con el resto de fuerzas políticas.

El año que viene hay elecciones en la UIB, ¿le gustaría una línea continuista?

Desde la dirección general no debemos manifestarnos a favor de una línea continuista. La UIB es autónoma y, por tanto, desde aquí no intervendremos en este proceso.

La segunda residencia hace años que es una necesidad urgente, ¿alguna novedad?

Se ubicará en lo que será el Distrito de las Artes, se descarta la idea de la antigua prisión. El Conservatorio actual incluye el Profesional y el Superior y detrás, entre Mercadona y Eroski, hay unos solares donde proyectamos construir edificios para la escuela Superior de Diseño, el Conservatorio Superior, otro para la Escuela Superior de Arte Dramático y la segunda residencia universitaria, además de un instituto que ofrezca el programa integrado para los estudiantes que cursan danza en el Conservatorio Profesional.

Es un proyecto de gran envergadura, ¿de qué plazos hablamos?

Entre 2024 o 2025 tendría que empezar la redacción del anteproyecto. Es un proyecto ambicioso, pero hay que recordar que se acaba de aprobar la nueva ley Enseñanza de Artísticos Superiores, y queremos impulsar la educación en este ámbito.

¿Qué nuevas titulaciones se estudian implantar en la UIB?

Este curso empieza Farmacia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que han tenido una demanda notable según la primera lista de admitidos y las notas de corte, estamos muy satisfechos. La UIB ha estado trabajando con el grado de Ciencias del Mar, todavía se está realizando el borrador del plan de estudios, que después tendrá que enviarse a la ANECA para su acreditación. No se ha hablado de ningún otro nuevo título de momento. Hemos pedido a la UIB que, atendiendo a su estructura, su infraestructura, su personal y su demanda social, y pensando en un mapa de titulaciones coherente y con un estudio a largo plazo, nos proponga un listado de nuevas titulaciones, incluyendo dobles grados y programas combinados, y después ya haremos la valoración.

¿Es viable una Selectividad única, como anuncia el PP para las comunidades en las que gobierna?

La Selectividad única, que todos los exámenes sean iguales en todas las comunidades, no se ha planteado, sería una Selectividad común. Esto significa para empezar que los consellers de Educación de estas 12 comunidades, que representan al 70% de los alumnos de España que realizan las pruebas de acceso, fijan las mismas fechas, algo importante ya que puede pasar que hay estudiantes sin su nota definitiva cuando ya ha terminado el proceso de admisión en algunas universidades. Se han acordado las mismas fechas, orden de los exámenes, duración, criterios de corrección ortográfica (nosotros éramos la CC AA con criterios más laxos), matrices de especificación y una misma opcionalidad y estructura de examen (por ejemplo, que todas incluyan un ejercicio con dos opciones, aunque luego cada CC AA decida qué ejercicio pone).

¿Tiene sobre la mesa proyectos de universidades privadas que quieren instaurarse en Balears?

Lo que tenemos claro como Govern es que cualquier implantación de una universidad privada no pueda afectar a la Universitat pública, ni en cuanto al presupuesto, ni a la posibilidad de su expansión futura. Ahora ya ha salido en los medios que ADEMA se quiere constituir como universidad privada. Ésta envió una memoria a la dirección general, que se ha enviado al Ministerio. Se necesita tener un informe técnico del Ministerio, que es preceptivo, no es vinculante, y de lo que diga este informe, la dirección general hará otro a nivel interno, aunque la constitución de una nueva universidad privada deberá ser una ley que nazca desde el Parlament si los grupos políticos lo consideran oportuno. Ha habido muestras de voluntad de otras universidades por constituir centros adscritos, pero todavía no hay proyectos detallados y, por tanto, todavía no hemos valorado ninguna posibilidad.

Desde hace dos meses le han caído las competencias en Investigación, que vuelven así junto a universidad. ¿Los Governs nunca saben qué hacer con el I+D+i?

El problema es que la investigación está a caballo entre innovación y universidad. Creo que la actual estructura es la más adecuada, la UIB es el mayor centro de investigación, aunque está claro que hay otros centros que realizan un trabajo genial. En primer lugar queremos poner sobre la mesa una calendarización de las convocatorias de contratados predoctorales, postdoctorales, becas.... para que los centros tengan claro los plazos. Después está la creación del Instituto de Investigación de Balears que figura en la ley de Ciencia. Será muy útil para fomentar la investigación y la idea es entre finales de 2024 y primer trimestre de 2025 tener los estatutos aprobados y después concretar la contratación del personal, como el director científico. Después se contrataría a los investigadores.

Balears está a la cola en inversión en I+D+i, ¿el Govern aumentará su presupuesto?

A ver... es difícil, pero debe potenciarse y aumentar los recursos en investigación e innovación. Creo que este Govern no se ha quedado solo en palabras, hace unas semanas inauguramos el Complejo Balear de Investigación en el Parc Bit.

¿Qué es más difícil: cambiar cosas en una universidad o en la administración pública?

Yo como profesor me quejaba de la burocracia de la universidad. Ahora, vista desde la administración, ya no me parece tanta... Pero bueno, la normativa hay que cumplirla, aunque todo lo que pueda ser más ágil, debe hacerse más ágil.

