Un PSOE renovado para reconectar con la sociedad ibicenca y volver a gobernar

Un partido «fuerte, activo y vivo», «preparado para gobernar las instituciones», conformado por cinco agrupaciones «activas, abiertas a la gente de todos los pueblos y barrios de la isla», «un proyecto ilusionante» para garantizar trabajos dignos y otros pilares del Estado del bienestar: vivienda, educación y sanidad. Vicent Roselló, nuevo secretario general de la Federación Socialista de Ibiza, se marca estos objetivos en esta nueva etapa para el PSOE ibicenco. «Solo escuchando a toda la gente podremos construir el proyecto político que necesita nuestra isla, que piense en las necesidades de la ciudadanía para garantizar la igualdad de condiciones». Así lo dijo este sábado en el VI Congreso de la FSE —que se celebró en el Recinto Ferial—, donde 53 militantes (52 votos a favor y uno en blanco) ratificaron la nueva comisión ejecutiva a escala insular.

Abrazo entre Vicent Roselló y Josep Marí 'Agustinet', secretarios generales entrante y saliente, respectivamente, del PSOE de Ibiza. / MARCELO SASTRE

Este órgano incorpora sangre nueva a la cúpula socialista, caras no muy conocidas e incluso a personas que hasta ahora nunca habían estado en la primera línea del partido. También hay miembros con experiencia en tareas de gobierno. Carmen Vidal asume la presidencia; la diputada Milena Herrera, la secretaría de organización; Pilar Ribas, la secretaría de Igualdad; Lluc Palerm, la de Vivienda y Territorio; Iñaki de Eróstegui, la de Cultura, Patrimonio y Memoria Democrática; Alan Ripoll, la de Diversidad y Políticas LGTBI; y Marina Morales, la de protección y bienestar animal [resto de cargos detallados al final de la noticia].

Un momento de las votaciones en el VI Congreso de la FSE. / MARCELO SASTRE

Roselló, durante su discurso en la clausura del congreso, hizo hincapié en masificación y vivienda: «Tenemos que poder tener acceso a la vivienda, que la isla no esté saturada, que cuente con los servicios públicos que merece. Nos corresponde al PSOE plantear las políticas que hagan posible vivir en Ibiza. No lo esperemos de la derecha». Dijo que las instituciones locales, actualmente gobernadas por el PP, no serán capaces de revertir la situación: «De ellos podemos esperar muchos titulares, muchas promesas, mucha propaganda. Pero la realidad de su acción, porque es lo que siempre han hecho cuando gobiernan, es que Ibiza continuará creciendo, consumiendo y saturándose. No se hará vivienda pública ni se limitarán los precios del alquiler». Esto último lo dijo en referencia a la negativa de la derecha de declarar Ibiza zona tensionada para poder aplicar topes a los precios, valiéndose de la ley estatal de vivienda.

En la misma línea se expresó la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol: «¿Alguien de vosotros piensa que Ibiza no es una zona tensionada? ¿Alguien de vosotros piensa, cuando ve que la gente vive en caravanas, que esta isla no es una zona tensionada? Les hacen pagar un alquiler absolutamente abusivo». Armengol también acusó al PP de contradicciones entre su discurso y sus políticas: «Vivimos en unas islas privilegiadas pero muy frágiles. El cambio climático nos afectará más que a nadie y necesitamos una protección de nuestro territorio. No se puede decir que se quiere realizar un pacto por la sostenibilidad y publicar en el boletín oficial un decreto ley que hace posible mucho más crecimiento urbanístico, incluso amnistiando las ilegalidades en suelo rústico, una demanda que viene del PP de Ibiza». En este sentido, aseguró que es la izquierda quien siempre ha trabajado por la sostenibilidad: «Cuando, estando en el Govern, decidimos hacer una ley turística en la que poníamos el acento en el decrecimiento y en la moratoria de las plazas turísticas, a mí y a todos vosotros nos llamaron turismofóbicos». Además, lamentó la vuelta a «la batalla lingüística»: «Si Vox ha dejado al PP abandonado y ellos quieren recuperar el seny, tienen nuestros votos para tumbar mañana mismo el plan de segregación que la comunidad educativa ya ha dicho que no quiere».

Al mismo tiempo, expresó que cuando uno está en la oposición toca «rehacer algunos posicionamientos» y «actualizar el discurso», aunque con «orgullo» de las políticas desarrolladas por el PSOE: «Estoy muy contenta de que el lema de este congreso sea ‘una Ibiza per viure’, porque esta ha sido siempre la obsesión de los socialistas ibicencos (...). Tenemos que actualizar cosas, porque efectivamente si nosotros gobernásemos ahora, tendríamos que hacer más cosas de las que hicimos, y este es el trabajo que hay que realizar». Al congreso acudieron militantes históricos del PSOE y representantes sindicales y del PP, Unidas Podemos y Ara Eivissa. Entre otros, también Raquel Guasch, directora insular del Estado en las Pitiusas, y el senador Juanjo Ferrer.

Irantzu Fernández asume la secretaría de Política Institucional y Acción Electoral; Marco Guerrero la de Turismo, Trabajo y Modelo Económico; Estela Terrer la de Salud; Alejandro Pitaluga la de Educación; Carmen Boned la de Derechos Sociales, Nueva Ciudadanía y Participación; y Víctor Torres la de Medio Ambiente y Movilidad. Pilar Costa, José Torres, Aída Alcaraz, Iván Torres y Francisco Muñoz entran como vocales. También se aprobó (con 52 votos a favor y uno en blanco) el nuevo consejo político.

