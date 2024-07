Pelea entre conductores de transporte discrecional: "¡A mí no me toques!"

"A estos los he cogido yo". Son poco más de la una y media de la madrugada y el grito despierta a parte de los vecinos de la calle Mediterrània, en Platja d'en Bossa, en el municipio de Eivissa. Ese grito es el inicio de una pelea en mitad del silencio de la noche que se prolonga durante varios minutos en mitad de la noche, ante la mirada de los desvelados vecinos.

No les sorprende. Están acostumbrados. En la calle se ubica la sede de un servicio de transporte discrecional, prestado por furgonetas negras que operan durante toda la noche, por lo que son habituales los rifirrafes entre conductores, entre los conductores y los vecinos, la música de los vehículos, las conversaciones...

La de la madrugada del domingo, estuvo a punto de ir a más. De hecho, los vecinos se quedaron apostados en sus balcones hasta que todo se resolvió sin que llegara la sangre al río, bueno, al asfalto. Y es que un vehículo aparcado, tras el rifirrafe, amenazó con salir marcha atrás del aparcamiento a pesar de que varias personas estaban aún discutiendo a gritos detrás del vehículo: "¡A mí no me toques!" le grita uno. "¿A que yo no te he tocado, bro? Para que me levantes la mano", le contesta otro de los implicados en la discusión mientras el vehículo empieza a desaparcar quedándose a escasos centímetros de los tres hombres que siguen discutiendo. "Dile que se relaje", zanjan la pelea, conscientes de que decenas de ojos desvelados les observan desde los balcones al tiempo que el coche continúa avanzando en su dirección.