En la oficina de turismo: «¿Dónde puedo conseguir marihuana?»

«Vino un turista preguntando si sabía de alguna librería o si podía comprar libros por aquí por Dalt Vila. Dalt Vila es sobre todo patrimonial, por lo tanto, no tenemos ningún lugar para comprar libros». Esta anécdota le ocurrió hace poco a una trabajadora de una de las Oficinas de Información Turística de Ibiza. Antes de que el turista saliera por la puerta sin tener las respuestas que buscaba, la trabajadora le dijo «un momentito» y le preparó una bolsa con libros de promoción y guías turísticas. Él expresó su agradecimiento con un: «si vuelvo a Ibiza será por ti».

A los trabajadores de estas oficinas les hacen desde las preguntas más raras hasta las cuestiones más normales, que son las que más escuchan. Por ejemplo, un trabajador de la de ses Figueretes dice que lo más extraño que escuchó fue cuando un chico le preguntó dónde podía conseguir marihuana. A lo que él, confuso, le contestó con un «¿perdón?», y el chico simplemente se fue.

Otra trabajadora, en este caso de Dalt Vila, cuenta que algunos le han llegado a preguntar cómo van desde allí hasta el islote de es Vedrà, o incluso, si pueden hacerse Ibiza entera andando. Según ella, es porque los turistas creen que «la isla es más pequeña de lo que es». Al final, los que trabajan allí intentan explicarles que para hacerlo, sí o sí necesitan el autobús, un taxi o un vehículo propio.

Imágen de la oficina de turismo de ses Figueretes. / Vicent Marí

La barrera del idioma

Además de estas preguntas tan poco comunes, es normal encontrarse con situaciones en las que hablar un idioma que no es el tuyo puede llevar a confusiones.

Como le pasó a Aina Costa, una trabajadora de la Oficina de Turismo de Ignasi Wallis, cuando un turista inglés, que hablaba un poco de español, le preguntó: «Señora, por favor, ¿cómo puedo llegar a mi hotel?». «¿A qué hotel?», respondió ella. El hombre insistía y ella intentaba que le diera el nombre en vano. Llegó a pensar: «bueno, esto puede ser infinito». Hasta que le dio un papel y el turista escribió en él: «ME». Es decir, a lo que se refería todo el rato era al Hotel ME Ibiza que está en s’Argamassa.

O la vez que a una compañera de Aina le llegó una mujer alemana con un acento muy marcado, preguntando dónde podía encontrar «tutía». La trabajadora, sin entender a lo que se refería, la respondió con un «¿perdone?», pero la mujer seguía insistiendo con «tutía». Al final, averiguó que lo que la alemana quería decir era «tortilla».

En otra ocasión, entró una mujer preguntando por un bar llamado «La Paca». La misma compañera de antes pensó que se debía de estar refiriendo a «un tablao flamenco nuevo». Por lo que decidió buscarlo por Internet y al poner «pac-» le salió Pacha Ibiza. A lo que ella, ante el posible descubrimiento, respondió: «¿No será Pacha?». Y afirmativo. La turista se refería a la discoteca Pacha Ibiza, no al bar La Paca.

Imágen de la oficina de turismo de la Casa de la Cúria / Vicent Marí

Algunos, incluso, entran a las Oficinas de Turismo con la esperanza de saber dónde vive el famoso que les interesa y que saben que está pasando las vacaciones en Ibiza. De hecho, a Aina un turista le preguntó si sabía dónde vivía Remy Gardner, un piloto de motociclismo australiano. Preguntas que claramente se quedan sin respuesta.

Dentro de las preguntas más generales, en la oficina de la Cúria preguntan a menudo dónde pueden encontrar un baño público, qué museos se pueden visitar, cómo se va a Formentera y qué se puede hacer en la isla e incluso, sobre las medusas.

En la oficina de ses Figueretes, los turistas no dudan en preguntar cuál es la forma más rápida para llegar a Dalt Vila o cómo pueden ir a Formentera desde allí. «Una pregunta que me hacen muchas veces es por qué las duchas no están encendidas y si hay baños públicos», comenta un trabajador.

En la Oficina de Información Turística de Ignasi Wallis, que depende del Consell Insular, las preguntas que más suenan son: qué hacer y qué visitar en la ciudad. También, por raro que suene, algunos preguntan sobre las serpientes. Según la trabajadora de esta oficina, esto se debe a «rumores que la gente va escuchando».

Hay que hacer una diferenciación; dentro de las oficinas que dependen del Ayuntamiento de Ibiza, entre la oficina que está en Dalt Vila, la de la Cúria, y la oficina que está a pie de playa en ses Figueretes. Puesto que a la primera va, sobre todo, un turista más cultural que busca ver los lugares de interés turístico como la catedral. En cambio, la segunda es un tipo de turismo más general, donde preguntan más por Formentera y por tiendas o restaurantes.

La cultura en alza

Aunque de forma general, la cultura no se queda atrás. Ya que como explica una trabajadora: «Cada día me sorprende más que hay gente muy joven que se interesa por la cultura o muy mayor. Están los dos extremos. Y también familias con niños».

Otro trabajador cuenta que los españoles y sudamericanos son los que más suelen interesarse por la cultura, y, por lo tanto, son los que más preguntan por los museos que hay, por la necrópolis púnica y por los lugares de interés en Dalt Vila.

Aina menciona que por la zona de la ciudad los españoles preguntan mucho por la cultura. Aunque en sitios como el puerto y el aeropuerto (donde el Consell tiene otra oficina) es donde preguntan menos por ella. Ya que «el tema estrella sigue siendo la fiesta».

Eso sí, cada vez hay más gente que se interesa por la cultura y por buscar sitios genuinos como bares antiguos. «La gente intenta buscar este tipo de sitios porque los otros ya los encuentran por Internet», explica Aina. Muchos turistas llegan con listados de lugares que han visto o encontrado por Internet y las redes sociales.

La gente viene mejor informada preguntando por el yacimiento donde se extraía el color púrpura, por el acueducto de s’Argamassa o por la piscifactoría.

Distintas nacionalidades

En cuanto a de qué parte del mundo son las personas que más preguntan en las oficinas de turismo, depende del día, la zona y la época del año.

Por ejemplo, en ses Figueretes los que más preguntan son los holandeses, ingleses y alemanes. Y en Dalt Vila, los españoles son la primera nacionalidad, seguida por los ingleses, franceses, alemanes e italianos. Aunque en esta oficina los martes, que es el día del crucero Costa, reciben más turistas italianos y franceses.

En invierno y antes de temporada, suelen venir más españoles a hacer turismo de fin de semana. Y ya durante el verano vienen más nacionalidades de otros países, sobre todo ingleses.

Pero, especialmente, los días que más turistas entran a preguntar en cualquier oficina de turismo son los días de crucero. Aina explica que esto se debe a que «desembarca una gran cantidad de gente que tiene el tiempo limitado». Por lo tanto, hay mucha gente de diferentes nacionalidades queriendo ver la isla en poco tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo