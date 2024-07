Córdoba acusa a Sa Unió de «bloquear» el Consell para quitarle «la silla»

El anuncio de la ruptura del acuerdo entre Gent per Formentera, Compromís amb Formentera y PSOE para presentar una moción de censura para remover de la presidencia del Consell a Llorenç Córdoba, le ha sentado bien al presidente, que ayer sacó pecho y acusó a sus exsocios de Sa Unió de la situación de bloqueo que vive la institución insular para «repartirse las sillas». Mientras, desde Compromís justificaron que ahora pidan la presidencia para presentar la moción de censura para «respetar el mandato de las urnas» y GXF aseguró que esa exigencia les pilló por «sorpresa» el viernes.

Córdoba pidió a través de un comunicado «responsabilidad» a los consellers por lo que considera «el espectáculo que han montado durante un mes, el bloqueo al que han sometido al Consell y el fracaso de las negociaciones para hacer una moción de censura».

«Desde que dimitieron los consellers de Sa Unió algunos hemos seguido trabajando sin descanso para sacar adelante el proyecto con el que nos presentamos y nos comprometimos ante los formenterenses», afirmó Córdoba, que señaló que no se cansará de «pedir responsabilidad y lealtad institucional a los consellers de Sa Unió o que, al menos, cumplan con el mandato que les ha hecho la gente de Formentera tras el bloqueo que han provocado en el Consell durante un mes por el simple hecho de repartirse las sillas, especialmente la del presidente».

Y es que Córdoba considera que el fracaso de la moción de censura se ha producido por lo que asegura desde hace meses: que Sa Unió ha provocado esta crisis institucional por el simple hecho de quedarse con la silla del presidente. «Ahora es el momento de dejarse de espectáculos que no van a ninguna parte y de ponerse a trabajar de una vez por todas. Y el que no quiera o no pueda afrontar este trabajo tan exigente lo que tiene que hacer es dejar su acta para que pueda entrar otra persona que sí que quiera trabajar», afirmó en su nota.

Por su parte, Compromís aseguró que «lamenta» que GxF haya dado por finalizadas las negociaciones entre las tres formaciones políticas (PSOE, GxF y Compromís) «para llegar a un acuerdo y presentar una moción de censura al Consell de Formentera contra su presidente, Llorenç Córdoba, con el objetivo de devolver la estabilidad y gobernabilidad a nuestra institución», señaló el partido en una nota remitida a los medios en la que contestaba a la enviada por GxF en la noche del viernes, que señalaba que Compromís había «roto el acuerdo de gobernabilidad».

La explicación de Compromís

Las dos formaciones independientes de la isla coinciden en el motivo, ya que Compromís había exigido la presidencia de la institución para llevar adelante la moción de censura: «Por coherencia política y para respetar la voluntad del pueblo de Formentera, que el 28 de mayo votó un cambio en nuestra isla, que colocó el PSOE y GxF en la oposición, Compromís no puede llevar adelante una moción de censura para volver a colocar a los de antes, con las condiciones de los de antes, y que Compromís no conserve el peso que los votos de los ciudadanos le otorgaron», destacó en el comunicado.

El grupo que se presentó a las elecciones en coalición con el PP, Sa Unió, y con el independiente Llorenç Córdoba como cabeza de lista, señaló que «por responsabilidad», aceptó el ofrecimiento de GxF de «trabajar conjuntamente para encontrar una salida a la situación de ingobernabilidad que atraviesa nuestro Consell Insular. Compromís hacía el sacrificio de romper la coalición política que ganó las últimas elecciones por mayoría absoluta en nuestra isla para que el Consell recuperara la gobernabilidad. Eso que la oposición no ha hecho durante meses, un paso adelante para ser parte de la solución, sentarse y negociar una moción de censura con Sa Unió para conseguir un equipo de gobierno de concentración con todas las fuerzas políticas con representación en el pleno o para dejar una en minoría, Compromís sí lo ha hecho», destacaron.

Por su parte, GxF convocó una rueda de prensa para reafirmar lo expresado en la nota remitida en la noche del viernes, nada más producirse la ruptura y destacó su «sopresa» por que Compromís reclamara la presidencia del Consell, «una exigencia que no había hecho en ningún otro momento.

GxF explicó que ya había un principio de acuerdo cerrado entre Compromís, PSOE y GxF en el que los aspectos principales quedaban definidos, incluyendo 10 puntos programáticos como principales pactos de legislatura. «También se había avanzado en las condiciones para crear un marco de trabajo basado en la confianza, la información y la transparencia entre las tres formaciones, con comisiones de seguimiento y grupos de trabajo», añadieron desde GxF.

En esta reunión se acordaron, según GxF, los cargos de gobierno para los tres años. La presidencia correspondería al partido con más consellers, GxF, y PSOE y Compromís tendrían cada uno una vicepresidencia. Las tres fuerzas se habían citado este viernes para cerrar los últimos detalles del acuerdo, aunque tras la ruptura todo ha vuelto a la casilla de salida.