El Hospital Can Misses completa la plantilla de Oncología con la contratación de un nuevo especialista

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incorporado a la plantilla de Oncología médica un nuevo oncólogo, el doctor Julio David Linares Díaz, que proviene del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, ha infomado en un comunicado de prensa.

El nuevo especialista en Oncología médica es Máster en Oncología clínica por la Universitat de Girona y Experto en Inmunología e Inmunoterapia en cáncer por la Universidad Francisco de Vitoria.

Esta supone la cuarta contratación para el Servicio de Oncología médica del Área de Salud de Ibiza y Formentera en menos de un año. En octubre del 2023 se incorporó el doctor Urbicio Pérez, en noviembre aterrizaba la docora Blanca Sánchez Lafuente y un mes más tarde se contrataba con plaza fija tras su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 175 al doctor Diego Iglesias.

De esta manera, al cumplir el primer año de la nueva dirección del Área de Salud de Ibiza y Formentera, el gerente Enrique Garcerán fue presentado el 18 de julio de 2023, el Servicio de Oncología médica experimenta una profunda transformación y una mejoría progresiva que ha hecho pasar de un único oncólogo en activo, el doctor Carlos Rodríguez Franco, jefe del servicio, a tener operativos, actualmente, a cinco especialistas.

Recuperación de la actividad de Oncología médica

En este último año se ha pasado de tener que contar con la colaboración del Servicio de Medicina Interna para el paciente oncológico hospitalizado y los desplazamientos de oncólogos de Mallorca a disponer de cinco oncólogos que han recuperado la asistencia en la planta, la asistencia completa a los comités de tumores y un aumento de la actividad progresivo y constante que ha permitido adecuar los tiempos de demora de las consultas de revisión.

De esta manera, en los primeros seis meses de 2024, la actividad de primeras consultas ha aumentado un 15% y se ha pasado de atender 207 primeras citas en 2023 a 238 en lo que llevamos de año.

La actividad global se mantiene estable con 4.051 consultas en el primer semestre del presente año frente a las 4.065 citas de la primera mitad de 2023.

Por otro lado, también se han aumentado los números en hospitalización con un 20,7% de incremento en esta área que ha registrado 105 ingresos desde enero a mayo de 2024 y 87 ingresos en los cinco primeros meses de 2023. Un dato destacable es la reducción de traslados desde hospitalización a otros centros que baja casi un 60%, con tres derivaciones hasta mayo de 2024 y siete en el mismo período del año pasado.

La incorporación progresiva de oncólogos, tres desde septiembre, ha permitido no solo incrementar la actividad un 2%, ya que se ha pasado de atender hasta noviembre de este año 7.436 consultas, frente a las 7.322 del mismo tramo del año anterior, sino también normalizar la situación en el Servicio de Oncología médica y como efecto colateral en el Servicio de Medicina Interna, ya que hasta ahora el seguimiento del paciente oncológico hospitalizado ha recaído sobre este último servicio. Estas incorporaciones han liberado al Servicio de Medicina Interna de este apoyo que ha efectuado durante meses y son los oncólogos los encargados, de nuevo, del control del paciente hospitalizado.

Para el gerente, Enrique Garcerán, «ponerle este broche al primer año de gestión nos enorgullece dada la fragilidad con la que recibimos el servicio de Oncología médica, con un solo oncólogo al límite, y con los pacientes a la puerta del hospital reclamando equidad en la asistencia. Hoy, un año después, cuatro oncólogos más, y con los pacientes en las consultas y no a las puertas del Hospital Can Misses, cerramos un círculo que ha sido posible por el inconmensurable trabajo de la dirección médica, con Sausan Sayed y Manel Deiros, sin duda por al apoyo de la Conselleria y del Servicio de Salud, que con sus medidas han permitido hacer atractivo un servicio del que se iban y no llegaban. No solo hemos cerrado el círculo, sino que de ser un círculo vicioso lo hemos transformado en un círculo virtuoso, fidelizando a los oncólogos, sumando médicos internistas y haciendo de nuevo atractiva la atención oncológica en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Todo ello sin olvidar el esfuerzo, generosidad y compromiso del jefe de Oncología, el doctor Carlos Rodríguez Franco que ha resistido y ha dado la cara en los peores momentos. Por último, agradecer al Servicio de Oncología de Son Espases y al Servicio de Medicina Interna del Hospital Can Misses su apoyo incondicional durante meses y la calidad de su respuesta».