Despedida de soltera en el aeropuerto por un error de Windows

«Me traían al aeropuerto por sorpresa para mi despedida de soltera y ya ves». La colorida corona de flores y la falda de tul anaranjado identifican a Andrea como la futura novia. Sus amigas todavía no le han dicho a dónde van o, más bien, a dónde iban. «Imagínate el finde de pedo aquí, en el aeropuerto», le comenta una de las chicas de su séquito entre risas.

Son casi las 10 de la mañana y las filas que esperan frente a algunos mostradores de facturación ya son de centenares de personas. Llegan de un extremo a otro de la terminal y se cruzan como la conga estática de una boda multitudinaria. Muchos están tumbados en el suelo intentando dormir un poco tras no poder embarcar en los vuelos de las seis de la mañana.

«Hemos llegado a las 7.10 horas y nos hemos encontrado ya a toda la gente haciendo cola en los mostradores», cuenta Sofía. Debía salir a las 9.15 hacia Bilbao junto a David, tras cinco días de vacaciones visitando a su familia. Sospechan que las vacaciones se alargarán «porque no están saliendo vuelos». Se lo ha contado una chica que tiene a un amigo en la zona de embarque.

Una de las etiquetas de equipaje, rellenada a mano.

Cuentan que a primera hora no había nadie atendiendo los mostradores. A esa hora sí hay empleados de las aerolíneas y no dan abasto. «Se ha caído el sistema y nos queremos morir», cuenta una empleada. Toca hacerlo todo a mano. Con bolis o rotuladores escriben las etiquetas para el equipaje. «No estamos cobrando por nada, porque sin el sistema no podemos», explica, a pesar de que la aerolínea para la que trabaja no suele pasar ni una.

¿Y la asignación de asientos? «Para aquellos que no tenían billete, que con el sistema actual son pocos, se les asigna antes de entrar al vuelo. No podemos saber ni siquiera si tenemos overbooking al no contar con el sistema informático», explica.

Pasajeros esperan frente a los mostradores de facturación.

Las colas van avanzando poco a poco. «Pasajeros a Madrid los primeros, por favor. Sólo pasajeros a Madrid», vocea la empleada de una aerolínea mientras intenta organizar a los centenares de personas que esperan frente a ella. Sorprende el orden que se percibe en una situación caótica. Las caras de la inmensa mayoría de los viajeros son de resignación. Ante el caos mundial poco se puede hacer salvo esperar y cruzar los dedos para que tu vuelo despegue.

«No creo que salga ningún vuelo antes de esta noche», dice con pesimismo otra empleada de facturación, «tenemos el acumulado de esta mañana y los siguientes salen en aviones que ni siquiera han despegado del aeropuerto de origen».

Lo cierto es que algún vuelo sí sale. Los pasajeros a Madrid a los que llamaba a gritos su compañera de otra aerolínea están embarcando. Eso sí, las salidas no son inmediatas. En un aeropuerto en el que los vuelos salen y entran en una coreografía perfecta cada dos o tres minutos, más teniendo en cuenta que es mitad de julio, la parálisis que se puede apreciar esta mañana es una completa anomalía.

«Nosotras de momento nos vamos al bar», comenta resignada Andrea. La novia y sus amigas ven que aquello no avanza nada y han decidido empezar la celebración en las instalaciones del aeropuerto de es Codolar.

Suerte desde Birmingham

Las que sí podrán empezar la fiesta son Daisy y sus amigas, que acaban de llegar desde Birmingham (Reino Unido). Ellas son la otra cara de la moneda, la muestra de que, poco a poco, algún vuelo aterriza. El sistema manual funciona. «No hemos tenido mucho retraso, menos de una hora», cuenta sin frenar el paso y sin muchas ganas de hablar. Pasan las once de la mañana y el grupo de chicas disfrazadas de princesitas rosas, a las que les cuelga un vaso de chupito del pecho, les falta tiempo para empezar la fiesta en Ibiza.

Por la megafonía empiezan a anunciar las primeras cancelaciones. «Pasajeros del vuelo 6377 con destino Milán-Malpensa, diríjanse al mostrador número 38. Su vuelo ha sido cancelado», avisan por megafonía. Otro vuelo a Barcelona que salía sobre la misma hora también ha sido anulado.

Andrea, con gafas de margaritas, junto a dos de sus amigas.

La saturación en los mostradores de Vueling por la acumulación entre facturaciones y usuarios que buscan información sobre los vuelos cancelados lleva a la Guardia Civil a desplegar a varios agentes para mantener el orden.

Al cabo del rato se anuncia otra cancelación. Es el vuelo a Bilbao que tenían que coger Sofía y David, que parece que podrán disfrutar un día más de la familia en Ibiza muy a su pesar.

Enrique busca un bolígrafo por todas partes. «Me han cancelado el vuelo a Bilbao y me han dicho que tengo que rellenar esta hoja de reclamaciones». Anda algo perdido. Es la primera vez que sufre la cancelación de un vuelo y no sabe qué escribir. Un chico le explica que puede solicitar una indemnización y que lo incluya. «Veremos a ver qué pasa si nos tienen que dar hotel esta noche, encontrar uno en pleno julio va a ser complicado», le comenta.

Por la zona están sentadas Andrea y sus amigas. Han visto movimiento y han decidido apurar la cerveza y acercarse a los mostradores. La novia ya sabe a dónde se va. O a dónde se iba. Tienen billetes a Málaga. «Es el único vuelo que hay desde Ibiza en todo el día, así que esperamos que no lo cancelen», dice optimista una de ellas.

Un agente de la Guardia Civil que viste de paisano con un chaleco se acerca a uno de sus compañeros uniformados con un megáfono y le pide que le acompañe. Se acumula la gente en los mostradores de Vueling y es necesario poner orden. Se sitúan a un lado de las filas, encienden el megáfono con un leve pitido y anuncian: «Vueling 3507 a Barcelona, mostradores 9 y 10». El agente también canta las órdenes en inglés.

Mientras AENA informa de que está en proceso de restablecer la incidencia, el encargado de la zona de embarque de una compañía aérea muestra poco optimismo. «La última vez que tuvimos una así, cuando dijeron que la cosa se arreglaba todavía tardamos dos horas», recuerda.

También se acaba cancelando el vuelo a Málaga. Andrea y sus amigas pasarán la despedida de soltera en Ibiza. Un planazo para muchos extranjeros, pero no tanto cuando resides en la isla. Todo por culpa de un antivirus.

