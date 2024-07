El PP no aclara su voto y espera a Vox para decidir si removerá a Le Senne

La remoción del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tendrá que esperar. Mínimo, según los cálculos del ultraderechista, hasta septiembre. El mandatario de Vox aseguró ayer al salir de la Junta de Portavoces que seguirá al frente de la Cámara «hasta que el Parlament diga» y volvió a puntualizar que «en ningún caso me aferro a la silla». Aseguró convencido que, tras la ruptura con el PP, en Vox han demostrado que «no nos aferramos a ellas. Acabamos de dejar muchísimas, por principios, por moral», aseveró. Le Senne ya argumentó el pasado lunes que continúa en el cargo por su «sentido del deber».

Para que la remoción del ultraconservador impulsada por la izquierda salga adelante, son necesarios los votos del Partido Popular. Ayer, su portavoz, Sebastià Sagreras, fue preguntado sobre la intención de voto del PP. El popular no aclaró qué hará su partido, dejando en el aire la continuidad de Le Senne al frente del Parlament. Sagreras explicó que el PP está a la espera de que Vox se ponga en contacto con ellos para tomar una decisión. «Las circunstancias pueden cambiar mucho, pero tomaremos la decisión que tengamos que tomar. Los que han roto el acuerdo de gobierno son los que deben ponerse en contacto con nosotros y cuando tengamos sus explicaciones ya veríamos», declaró.

En este sentido, Manuela Cañadas, portavoz de Vox, defendió que «todo el mundo se entiende hablando» y añadió que su partido siempre tiene «las puertas abiertas» para hablar y negociar. Aun así, pidió a los ‘populares’ que sean «conscientes de que no tienen la mayoría absoluta» y que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, «no puede faltar al respeto a Vox e imponerle lo que tiene que hacer».

Con todo, Le Senne convocó para el próximo día 7 de agosto a la Diputación Permanente, una pequeña representación del Parlament conformada cuando la Cámara está en período de receso. Ésta deberá poner fecha para la votación de la remoción, pese a que Le Senne no concretó en sus declaraciones la fecha en la que podría celebrarse dicha sesión, asegurando que «costará mucho» que se convoque antes de septiembre por dificultades en las agendas.

«Espero que no haga falta un pleno extraordinario», expresó el todavía presidente, por lo que podría mantener su cargo hasta el 10 de septiembre, fecha en la que se reinicia el calendario ordinario de sesiones. «Seguiré siendo presidente del Parlament hasta que el pleno quiera», sentenció Le Senne.

En este sentido, el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, criticó que «están pensando más en vacaciones que en trabajar», y reclamó al PP que diga «sí o no» a la celebración de un pleno extraordinario. «Paremos las vacaciones, nosotros estamos dispuestos», expresó. Negueruela también lamentó la pasividad frente a Le Senne de la presidenta del Govern y líder del PP, Marga Prohens, a pesar de que «dijo que tiene que dimitir o si no le echarán».

Por su parte, el líder y portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, reclamó al PP que aclare su intención de voto de cara al posible relevo del presidente del Parlament: «Lo debatiremos sin saber qué votará el PP. No sabemos si votarán si sí o si no, pero sabemos que no será por convicciones democráticas, sino por puras convicciones políticas».

Ley de Memoria

Memòria de Mallorca anunció ayer, tras el proyecto de derogación de la ley de Memoria impulsado por Vox y PP, que hoy acudirá al Defensor del Pueblo para presentar un escrito y reclamar la paralización de la supresión de la norma en Balears y en otras comunidades.

