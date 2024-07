Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Varios pueblos de Ibiza y Formentera están volcados durante toda esta semana con las fiestas del Carmen, que culminan el domingo con las últimas procesiones, llenas de tradición y ambiente merinero, en es Pujols, es Cubells y Sant Antoni.

Entre los espectáculos de este fin de semana destaca la visita de Mayumaná, el ya veterano grupo de percusión y danza, que presenta su nuevo espectáculo el viernes en Vila.

En la música hay varias citas, como el concierto de Yacaré en el ciclo Sol Post a s'Oli Fest de Cala de Bou el sábado, el de piano a cuatro manos de las 'Nits al Baluard', también el sábado o las polifonías de Un parell de tres el mismo día en el Tancó de Sant Agustí. El domingo, además, los mallorquines Xanguito presentarán su nuevo disco gratis en ses Figueretes.

Otros actos destacados del fin de semana son el espectáculo 'POEMIlla' el jueves en el Club Diario de Ibiza, la visita guiada de Santi Moix el viernes a su exposición en el MACE, las Nits del Museu Etnogràfic del sábado con un concierto a la luz de las velas o las clases gratuitas del Ibiza Danza Platform del sábado.

Y cine, mucho cine, porque los ciclos de cine a la fresca están a tope:

Mon&Marcel, en el espectáculo 'POEMIlla' en el Club Diario de Ibiza / DI

JUEVES 18 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Es Pujols

23 horas: FEDE-B. Amenización con Dj en la Avda de Miramar.

Club Diario de Ibiza

‘POEMilla’. Espectáculo de música y poesía con el dúo musical Mon&Marcel y recital con una decena de poetas. 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Entrada gratuita.

Música

World Music. Músicas del mundo. Música a les places de Formentera. 22.30 horas en la plaza Europa de es Pujols.

Mezzclub. Con Joan Carles Marí, Miguelo Delgado y Chelu García. 19 hotas en Can Jordi Blues Station.

The Moonshine Trio. Folk irlandés. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Cine

‘Leto’, de Kirill Serenbrennikov (Rusia, 2018). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Mayumaná con su espectáculo 'Impulso' en Can Ventosa. / DI

VIERNES 19 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Es Pujols

22.30 horas: Concierto tributo a Pau Donés, con Jarabe de Palo.

Concierto tributo a Pau Donés, con Jarabe de Palo. 0 Horas: Party Sound con Federico Chimirri y Álex Abril.

Es Cubells

Salida en kayak de luna llena. Para niños a partir de 10 años. Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa en avecescubells”Gmail.com.

Espectáculo

‘Impulso’. Espectáculo de percusión y danza de la compañía Mayumaná. 21.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a la venta en www.eivissa.es a 20 €.

Música

Children of the 80’s. Con Mimi Barber, Dream Team Reload y La Movida Ibiza. Desde las 19 horas en Hard Rock Hotel de Platja d’en Bossa. Entradas a 20 € en clubtickets.com.

Música en viu. Jam session. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Arte

‘La scoperta del fuoco’. Visita guiada por la exposición del artista Santi Moix en el Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE). A las 20 horas. Duración una hora.

Cine

‘El viaje de Chihiro’, de Hayao Miyazaki (Japón, 2001). Ciclo Divendres de Cine en Sant Jordi. 22 horas en la plaza de la iglesia.

‘L’ile rouge/La isla roja’, de Robin Campillo (Francia, 2023). Ciclo Cinema a la Fresca de Formentera. 22 horas en la Casa del Poble de la Mola.

Yacaré, en el ciclo Sol Post a s'Oli Fest de Cala de Bou / DI

SÁBADO 20 DE JULIO

Fiestas del Carmen

Es Pujols

23 horas: Fiesta Planet Flower con los djs Pharma, Javi Box y Gunther.

Música

Sol Post a s’Oli Festival. Concierto de Yacaré. Todos los sábados en la puesta de sol a las 20 horas en el Auditori Caló de s’Oli de Cala de Bou con ‘food trucks’. Entrada libre.

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. Música a les places de Formentera. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

‘Nits al baluard’. Concierto de piano a cuatro manos con Anabel Márquez Falero y José Jaime Hidalgo de la Torres. 21.30 horas en el Baluarte de Sant Pere de Dalt Vila. Entrada libre.

Sur. Rock Argentino. Desde las 11.30 horas en el mercado de los sábados en Sant Josep.

Five Guys Walk Into a Bar. Blues. Desde las 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Swingmatism. Swing. Desde las 20 horas en la terraza de Cas Costas, ctra de Sant Josep.

Un parell de tres. Polifonías del Mediterráneo. 21 horas en es Tancó de Sant Agustí. Entrada libre.

Museos

Nits del Museu Etnogràfic d’Eivissa. Visita a las nuevas exposiciones, música de Eivissa con Dj Yor-D y concierto ‘Candel light noches de cine’, con Irantzu Bartolomé. Presenta Tita Planells. Desde las 21 horas en el Museo Etnogràfico en Can Ros, Santa Eulària.

Cine

Mecal Air Ibiza. Selección de cortos del festival Mecal Pro Barcelona. Hoy ‘Love for ever’. 22 horas en el parque infantil de Sant Agustí. Entrada libre.

Danza

Ibiza Danza Platform. Clases magistrales gratuitas para menores de 7 a 14 años. A las 11 con Valentina y a las 12.15 con Daria Pop. Edificio Polivalente de Cas Serres de Eivissa. Registro en Instagram o en info@ibizadanzaplatform.com.

Ocio

‘Dissabtes a la fresca’. Taller creativo para niños y niñas a cargo de Luke L. Carter de 20 a 21 horas y a las 22 horas concierto de Ermanno Panta. Mercado Artístico de Sant Ferran, Formentera.

Xanguito actúan este domingo en ses Figueretes / DI

DOMINGO 21 DE JULIO

Celebración del Carmen

Es Pujols

18.30 horas: Misa y procesión marinera con las colles de ball pagès es Xacoters y es Pastorells.

Es Cubells

10 horas: Misa seguida de procesión marinera.

Misa seguida de procesión marinera. 21 horas: concierto por el 5º Aniversario de la Escola de Música des Cubells en es Tancó.

Sant Antoni

19.30 horas: Misa y procesión marinera en honor a la virgen del Carmen en el puerto de Sant Antoni.

Vila

19.30 horas: Misa y procesión en honor al Divino Niño Jesús en la parroquia de Santa Cruz.

Música

Xanguito. Concierto de la banda mallorquina. Presentación de su cuarto disco ‘Bon Rotllo’. 22 horas en la plaza Julià Verdera de ses Figueretes. Entrada libre.

Alejandra Soul & René Mercier. Rock, soul, pop, jazz... 12.30 horas en Es Vermell Café de Vila.

Cine

‘Hook’. Ciclo Cinema at the Beach. Cine familiar gratuito a las 21.15 horas en la playa de Cala Llonga. Consumiciones a beneficio de IFCC.

EXPOSICIONES

'Howard Geenberg. Historia de la fotografía'. Muestra de la colección de Greenberg de grandes fotógrafos del siglo XX. Galería También de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de septiembre.

'Paissatges interiors'. Pinturas y esculturas de Marta Darnés y Jaume Geli. Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 23 de julio.

Eduardo Mezquida. 'Ciudades del mudo', pinturas. Sala de Exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. De 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas de martes a sábados. Hasta el 27 de julio.

'Fashion & Art'. Presentación de las creaciones de Adlib Ibiza Bridal y la artista Marta Torres. Sa Nostra Sala, c/Aragó 17 de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 25 de julio.

Hiroshi Kitamura. Escultura y pintura. Espacio Micus. Carretera Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica al 971 191923. Hasta el mes de octubre.

Anita Snellman. Pinturas. Museo Puget de Dalt Vila. De martes a sábado de 10 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas. Lunes y festivos cerrado. Hasta el 10 de noviembre.

'Mirades de Dona'. Exposición colectiva de 14 mujeres artistas por el 8M. Hasta el 30 de julio en la Sala Refectori de Dalt Vila. De lunes a viernes de 9 a 14 horas.

María García de Leonardo. 'Mis mares', pinturas. Centro Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas. Hasta el 26 de julio.

Mai Blanco. 'Jardín Adentro'. Pinturas de gran formato e instalación. De miércoles a domingo de 12 a 20 horas en La Nave Salinas. Entrada libre. Hasta el 31 de octubre.

'Wittgenstein's Paradox'. Exposición colectiva de Liz Dechenes, Helmut Federle, Callum Innes, Ann Veronica Jansenss, Florian Pumhöls e Ian Wallace. Galería Parra&Romero de Santa Gertrudis. Hasta el 10 de agosto.

'Artesania i ceràmica. Tradició i modernitat'. Muestra de artesanía tradicional ibicenca patrocinada por el Consell de Eivissa. Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 18 a 21.30 horas. Hasta el 1 de agosto.

'Hydro logical'. Instalación inmersiva de sonido luces y sombras del dúo Hauptmeier/Recker. Espacio de creación de Ses12Naus en La Carpintería, polígono de Can Bufí de Ibiza. Hasta el 15 de septiembre.

'¿Quién es quién?'. Instalación del dúo belga Thomas Spit y Eric Colonel. Colaboración de la galería Can Garita y Los Enamorados. Portinatx. Hasta el 28 de julio.

Albert Pinya. 'L'illa-que brilla-perilla', pinturas y cerámicas. Estudi Tur Costa de Jesús. Todos los jueves de 17.30 a 20.15 horas o con cita previa, hasta septiembre.

Santi Moix. 'La scoperta del fuoco'. Exposición temporal del artista catalán comisariada por Elena Ruiz. Museo de Arte Contemporáneo de Eivissa y Formentera (MACE). Hasta el 15 de noviembre.

'Rest'. Ilustraciones de Chenta (Daniela Díez). Del 21 de junio al 20 de julio en el Paradiso Art Hotel de Cala de Bou.

'Eivissa, Empúries, Enserúne. El viatge possible'. Una experiencia virtual. Museo Monográfico des Puig des Molins. Organizan MAEF y Museu d'Arqueologia de Catalunya. Hasta septiembre.

Erwin Broner. Pinturas. Far de la Mola (Formentera). De martes a domingo de 10 a 14 horas. Lunes cerrado. Hasta el 29 de septiembre.

Rob Loren. 'La mirada mediterránea', fotografías. Bar Ca n'Anneta de Sant Carles. Hasta el 15 de septiembre.

'L'Illa Blava'. Muestra de fotografía submarina de los miembros de la asociación Es Blau. Al aire libre en el paseo del Port de Sant Miquel. Hasta el 30 de septiembre.

'Hombres de barro. Los maestros y los olores de la tierra'. Exposición sobre el libro del mismo nombre con Inés Ventós, Carolina Riera y Linda Wit. De lunes a viernes de 9 a 14 horas en la sede ibicenca del Colegio de Arquitectos, en Can Llaneres (Dalt Vila). Hasta el 30 de julio.

'Colectiva de verano'. Exposición con obras de María Catalán, Julia Fragua, Carles Guasch, Adrián Cardona y Jesús de Miguel. Garden Art Gallery, ctera de Sant Josep km 8,5 desvío a es Cubells (Cactus Lombribiza). Abierto de lunes a viernes de 9 a 15 y los sábados de 9 a 14 horas. Hasta octubre.

MERCADILLOS

Mostra Artesanal Sant Rafel. Artesanía tradicional, cerámica y productos agrícolas. Todos los jueves de 19.30 a 22.30 en el centro de Sant Rafel. Hasta el 12 de septiembre.

Hippy Market de Punta Arabí. Artesanía y productos de todo el mundo, gastronomía, música en vivo, zona infantil, desde 1973. Punta Arabí, es Canar, Santa Eulària. Miércoles de 10 a 18 horas.

Mercadillo Hippy de Cala Llonga. Artesanía y complementos. Todos los jueves de 18 a 22.30 horas. Música en vivo desde las 19.30 horas. De mayo a octubre.

Sant Josep: Mercado de producto local y artesanía. Sábados de 10 a 14 horas hasta el 23 de octubre. Actividades infantiles y música en vivo.

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 18 horas. Night Market los lunes, martes y domingos desde las 18 horas de junio a septiembre.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Hippy Market de Platja d'en Bossa: Mercadillo hippy. Los meses de mayo, septiembre y octubre de 18 a 23 horas y los meses de junio, julio y agosto de 18 a 24 horas. Hasta el 12 de octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.

Mercado artesano de Sant Ferran: Jueves, viernes y sábados de 20 a 0 horas. Del 30 de mayo al 28 de septiembre.

Mercado artesano de la Mola: Mercadillo hippie. Miércoles y domingos de 16.30 a 22 horas. Del 1 de mayo al 9 de octubre.

Mercadillo de es Pujols: Artesanía y complementos. De lunes a viernes de 19 a 0 horas. Del 1 de mayo al 30 de septiembre.