La aprobación por parte de la Unión Europa de un reglamento que facilitará la labor inspectora y sancionadora del Consell en la lucha contra los anuncios de alquiler vacacional ilegales en las plataformas digitales. Entre otras cosas, esta nueva herramienta legal permitirá acelerar el cierre de ofertas que incumplan la ley y además obligará a estas plataformas a incrementar su colaboración con las instituciones y cerrar los anuncios que se les requiera. Hasta ahora, estas webs no eran responsables del contenido de los anuncios que publican; ahora deberán eliminar las ofertas si se lo pide la Administración y sin tener que esperar a que haya una sentencia judicial.

Llama la atención

El desánimo con el que, según la Asociación Española de Guardias Civiles, trabajan los agentes destinados en la isla. La crisis habitacional se une a la falta de personal en la época de mayor actividad delictiva en la isla, con muchos agentes de baja. «Al final, donde hay falta de personal hay unas exigencias no retribuidas, por lo que la perspectiva individual de los agentes es pesimista», añade esta asociación. «¿Qué pasa?, que muchos nos vamos. Para que me den palos y me quiten el pan me quedo en mi casa», apunta un guardia de la Península.