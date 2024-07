Un corto ibicenco con una actriz de Goya

Aunque sacar adelante ‘Las personas que no fuman deberían ser ceniceros’ no ha sido para nada pan comido, se puede decir que Pablo Roso (Ibiza, 1994) debuta en el cine con buena estrella. No solo porque su ópera prima se estrenará el 23 de julio en el Atlàntida Mallorca Film Fest y se podrá ver en Filmin, sino también y sobre todo porque ha tenido la fortuna de contar en el reparto con una protagonista ganadora de un Goya, Jone Laspiur, y con un secundario con una carrera consolidada como Adrián Expósito Yáñez.

Fichar a la donostiarra premiada como Mejor actriz revelación en 2021 por su papel en la película ‘Ane’ fue posible gracias a la amistad que mantiene con Roso. "A Jone la conocí en Madrid cursando ambos un máster de Bellas Artes y hemos colaborado en algún proyecto artístico", explica el director y guionista de su relación con esta artista e intérprete conocida también por sus papeles en ‘Akelare’ y ‘Maixabel’.

En el caso de Expósito, actor de series de televisión como ‘El secreto de Puente Viejo’, quien hizo de enlace fue el director de fotografía, Edu Lozano, que lo conocía. Tanto Laspiur como Expósito se metieron en el proyecto de cabeza.

Cartel de 'Las personas que no fuman deberían ser ceniceros', realizado por el diseñador ibicenco Juanjo Ribas. / Juanjo Ribas

El ibicenco, afirma, les está muy agradecido por su "confianza" y por su "generosidad", en especial la que ha demostrado Laspiur, que interpreta en este trabajo "a una Jone paralela, que también tiene un Goya y que en esta ficción sufre un trastorno de ansiedad y decide aceptar la invitación de su amigo Pablo, que le ofrece su casa en Ibiza, para desconectar del cine".

Su reparto no es el único aliciente que tiene ‘Las personas que no fuman deberían ser ceniceros’, que en 16 minutos aborda "asuntos muy actuales" como la salud mental y en concreto la ansiedad, que retrata sin estridencias. Otra de "las patas" que vertebra esta trama tiene que ver con el Goya, que es "casi un personaje en este corto". "Lo que planteo en esta historia es el peso físico y emocional que conlleva ganar un galardón como este", apunta Roso.

Fotograma con la actriz protagonista, Jone Laspiur. / IMAGEN PROPORCIONADA POR PABLO ROSO

El tercer ingrediente básico del corto es la mirada poco idílica que Roso arroja sobre Ibiza, el lugar donde transcurre toda la acción. "Me siento muy contento de mostrar la isla desde la mirada de un ibicenco", destaca. El director retrata una Ibiza que dista bastante de "ser el paraíso en la tierra" y da "visibilidad", de forma sutil, a problemas como la crisis habitacional o la saturación turística.

Aunque no es cuestión de hacer spoiler, el propio Roso comenta que "difícilmente" puede salir bien la historia para la protagonista, que con ansiedad y el peso de un Goya decide buscar la paz en Ibiza "en pleno mes de agosto". A lo único que aspira todo el rato la Jone Laspiur de esta ficción "es a fumarse un pitillo tranquila" y de ahí el título, tan "largo" y sugerente del cortometraje, que, por cierto, se le ocurrió a Roso "antes que el guion".

Más de un año de trabajo

Este diseñador gráfico, que en temporada trabaja de amarrador en la zona portuaria de la estación marítima de Ibiza, lleva prácticamente una década haciendo proyectos artísticos, entre ellos de videoarte, que ha mostrado en Mallorca y en la península. La idea de hacer un corto llevaba ya tiempo rondándole hasta que en 2021 se lanzó a la piscina y le propuso a su amiga Jone Laspiur protagonizarlo. Desde que escribió el guion hasta que "se alinearon todos los astros y se pudo rodar" transcurrieron cerca de "quince meses". "El esfuerzo ha sido titánico", reconoce el director sobre el corto, producido por el propio Roso y Aftersun, en el que han trabajado una veintena de personas, la gran mayoría de Ibiza.

Adrián Expósito interpreta un papel secundario. / IMAGEN PROPORCIONADA POR PABLO ROSO

En agosto de 2023 y durante "tres días intensivos" se llevó a cabo el rodaje, principalmente "en la casa" del director y en otras localizaciones, como la zona próxima al mirador de es Vedrà y la cueva de sa Sal Rossa donde se ocultó Rafael Alberti.

Financiado con recursos propios, Roso hoy se reunirá con el Consell de Ibiza para intentar dar "un impulso a este proyecto genuinamente ibicenco" y conseguir que se pueda distribuir más allá de las fronteras autonómicas.

Estreno en Palma

Seleccionado entre más de cien títulos, de momento, ‘Las personas que no fuman deberían ser ceniceros’ se estrenará el próximo martes, 23 de julio, a partir de las 21 horas en CineCiutat, en Palma, dentro del ciclo ‘Una noche con el corto balear II’ del Atlàntida Mallorca Film Fest. Además, a partir del 1 de agosto, la cinta ibicenca se podrá ver en la plataforma Filmin durante un mes. "Es genial poder estrenar este trabajo en un festival balear como el Atlàntida Film fest, donde creo que historia va a resonar porque Ibiza y Mallorca tienen problemáticas similares", comenta Roso, que estará en Palma para el estreno y que está deseando conocer la respuesta del público a su primer cortometraje.

El director de ‘Las personas que no fuman deberían ser ceniceros’ ha enviado este trabajo a otros festivales y sueña en que el año que viene se pueda ver en Ibiza dentro de la programación de "Ibizacinefest o Ibicine".

Tanto le ha gustado la experiencia de hacer este proyecto cinematográfico, que Pablo Rosa ya está escribiendo otro guion para un segundo cortometraje para el que confía en lograr apoyo institucional

