La carestía de la vida obliga a mayores de Ibiza a alargar la vida laboral

La carestía de la vida en Ibiza ha provocado que la Fundació Deixalles registre un aumento de la cantidad de personas mayores de 60 y 65 años de edad que son atendidas en los programas de orientación e intermediación laboral de dicha entidad. Son personas que, a pesar de estar ya en edad de jubilación o a pocos años de llegar a ella, buscan un empleo por las dificultades para llegar a fin de mes con una pensión. Así lo explicaron este jueves las representantes de la fundación en la presentación de la memoria de 2023.

Según este balance, el año pasado atendieron a 209 personas en los servicios de orientación de Deixalles en la isla, de las cuales 67 son hombres y 142, mujeres. Aunque esto equivale a 27 usuarios menos respecto a 2022, lo cierto es que ha aumentado la edad de los mismos. «Nos ha sorprendido. En años anteriores el perfil estaba más enfocado a gente de entre 45 y 55 años y ahora tenemos alrededor de un 15% de personas que tienen más de 60 años. De ellos, el 50% son mujeres», en palabras de Raquel Martínez, coordinadora de Deixalles en Ibiza y de los proyectos sociales de la fundación.

Representantes de Deixalles posan con un ejemplar de la memoria de 2023 en la nave de la fundación. / Marcelo Sastre

Usuarios de 68 años

Estas cifras obedecen a la precariedad económica, agudizada en las Pitiusas: «La vida profesional se está alargando por motivos de necesidad y porque las condiciones de vida te llevan a ello. De hecho, no solo tenemos a gente de 60 años. Llegamos a tener a personas de 68 en los programas de búsqueda de empleo, cosa que no había ocurrido en años anteriores. El motivo es que no llegan a tener ingresos suficientes para la jubilación porque la pensión no alcanza para vivir», añade Martínez. En la misma línea se expresa Xesca Martí, directora de Fundació Deixalles en Baleares, también presente en la rueda de prensa: «La vida es más cara y a la gente no le bastan las pensiones».

Al margen de las franjas de edad, de esas 209 personas, el 49,3% ha logrado un contrato de trabajo gracias a Deixalles con la colaboración de empresas.

Otra de las conclusiones de la memoria es que en 2023 hubo «un ligero descenso» en el número de personas atendidas, aunque esto se debe a una menor rotación de las plazas, no a que haya menos exclusión social. «Ahora las personas comienzan desde un nivel de vulnerabilidad más grave que otros años y su camino hasta adquirir las habilidades necesarias para estar insertadas social y laboralmente es más largo, por lo que se quedan más tiempo con nosotros», señala Martínez, quien, al mismo tiempo, destaca que en Ibiza, «todos somos susceptibles de acabar en una posible situación de exclusión social». Principalmente por la carestía de la vida, especialmente de la vivienda.

«En el área social hemos desarrollado nueve proyectos sociales dirigidos a los colectivos de personas en situación de exclusión social y con enfermedades mentales. Los diferentes programas sociales están dirigidos a la mejora de las habilidades y a la inclusión sociolaboral», recuerda Deixalles en la memoria del año pasado.

Otro de sus programas es el de Itinerarios Prelaborales, que se desarrolla en talleres sociales y ambientales con formación práctica. En este caso, el año pasado se atendieron a 41 personas (15 mujeres y 26 hombres) en situación de exclusión social y con «factores de baja ocupabilidad». De este grupo, un 61% vive en infraviviendas, en asentamientos, en albergues o en pisos tutelados, detalla Martínez.

«De los itinerarios prelaborales de inserción, un 88,37% (es decir, un 6,9% más respecto a 2022) de los participantes han mejorado sus competencias personales, sociales y laborales», valora el informe. De hecho, un 44% de quienes han participado en los itinerarios se han insertado laboralmente, lo que supone un aumento del 33% respecto a 2022.

Martínez observa que hace años, «el nivel de inserción de estas personas era mucho más bajo». Sin embargo, «ahora hay tanto trabajo que hasta las personas con un nivel de empleabilidad menor tienen acceso al empleo». «No siempre lo mantienen, pero sí que acceden a él. Y hoy en día tener un trabajo no garantiza salir de la exclusión social», agrega la coordinadora, que se refiere también al fenómeno de los trabajadores pobres. Con todo, explica que «estar en exclusión te lleva a tener problemas de salud mental», algo que notan que ha ido a más: «Las personas llegan aquí porque no tienen trabajo o no mantienen los trabajos, y a raíz de estar con ellas nos damos cuenta de que en algunos casos su situación va asociada a un trastorno de salud mental» no diagnosticado, como ansiedad o depresión.

Área ambiental

Joan Carles Palerm, coordinador del área ambiental de Deixalles, recordó que esta pata de la fundación es clave también para los proyectos sociales. «Necesitamos conseguir materiales como muebles, electrodomésticos o textil que sirvan para los talleres, donde los compañeros pueden seleccionar ropa, colocar los precios o reponer material, por ejemplo. Son tareas necesarias para adquirir habilidades laborales».

«En Ibiza, en 2023 hemos recogido, tratado y gestionado un total de 219.458 kilos de objetos y residuos. Es un dato que está muy por encima de los últimos años, con un incremento del 21,7 respecto a 2022. De estos materiales hemos reutilizado un 75,5% y un 7,97% se ha reciclado», detalla la memoria.

«Hago tareas de limpieza y estoy muy contento. Me encantaría trabajar aquí toda la vida, hay un ambiente muy bueno y diferente. A los trabajadores de Deixalles los considero como una segunda familia», cuenta sonriente, tras la rueda de prensa, un hombre que se formó en Deixalles y que ahora trabaja en la fundación.

