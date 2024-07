Més pide al Govern que suprima el plan de libre elección de lengua en las aulas

Més per Mallorca pidió ayer al Govern que retire todas las medidas recogidas en el pacto de investidura entre PP y Vox, entre ellas, el plan de libre elección de lengua.

Así lo reclamó Més a través de una proposición de ley, registrada este martes, en la que reclama al Ejecutivo balear que retire las medidas del acuerdo entre PP y Vox y que invierta los 20 millones presupuestados para el plan de «segregación lingüística» para mejorar las infraestructuras educativas y contratar más personal docente para reducir ratios.

Según señaló el partido ecosoberanista en una nota , la presidenta del Govern, Marga Prohens, es la «única responsable» del «sainete constante vivido con la extrema derecha», a raíz del acuerdo de gobierno. En esta línea, la diputada de Més Maria Ramon recordó que de forma reiterada su partido ofreció sus votos a cambio de aislar a Vox. «Desde julio del 2023 y de manera reiterada Més per Mallorca hemos ofrecido nuestros votos para sentarnos a negociar a cambio de una única condición: aislar la extrema derecha», subrayó, criticando que fue «Prohens» quien, sin embargo, «dijo no y eligió como socio a Vox, porque así lo quiso». «El PP ya no puede» ahora, después de que Vox decidiera romper con ellos en las autonomías, «usar a la extrema derecha como excusa ni coartada para segregar niños y jóvenes por razón de lengua», añadió.

