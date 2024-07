Le Senne: «A Prohens y a mí nos nombraron en un pacto»

Gabriel Le Senne, el presidente del Parlament, volvió a dejar ayer muy claro que no piensa dimitir y que no se siente afectado por las declaraciones que realizó el viernes pasado la presidenta del Govern, Marga Prohens, después de la ruptura del acuerdo PP-Vox, que dijo que «por coherencia política» debería abandonar el cargo que ostenta.

El diputado de Vox asistió ayer a un nombramiento militar y señaló que «el argumento de que como hemos roto los gobiernos yo debo dimitir, no se sostiene. A mí me nombraron por el acuerdo de investidura y a ella también». Por lo tanto, a juicio de Le Senne, si a él se le obliga a dimitir de presidente del Parlament, Marga Prohens debería imitarle y abandonar la presidencia del Govern.

Le Senne no se mostró intranquilo ante el acto previsto para hoy, en el que se reunirá la Mesa del Parlament. Una reunión en la que se debatirá una queja que se ha presentado contra él por parte de varios grupos políticos. «No espero muchas novedades», adelantó.

El político de Vox dijo que no compartía las propuestas en las que se exige su destitución como presidente del Parlament. «Llevo casi un año en el cargo y por una cosa, o por otra, he estado cuestionado. Ya empiezo a estar acostumbrado a estas críticas, pero yo seguiré cumpliendo con mi deber».

Ante la posibilidad de que sea destituido del cargo, Le Senne afirmó que no supondrá ningún problema personal. «Seré un diputado raso y hablaré en el atril como los demás. Sin embargo, mientras no me remuevan del cargo seguiré cumpliendo con mi obligación», adelantó.

Gabriel Le Senne también mostró públicamente su apoyo absoluto a la decisión del Comité Central de Vox, que decidió la semana pasada romper con el PP en todos los gobiernos autonómicos, por la decisión de acoger a un determinado número de migrantes no acompañados. «Apoyo a mi secretario general Santiago Abascal. Ha sido una decisión de la dirección general muy meditada y que responde a un movimiento estratégico. Por supuesto que respaldo a mi partido», aseguró.

