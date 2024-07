Un hombre al que atracaron en una casa payesa de Ibiza: "Me dijo que me iba a quitar todo el dinero y que lo iba a mandar a Rusia"

El viernes por la noche, sobre las 21 horas, Maria y Cati jugaban a su juego de mesa habitual cuando dos hombres encapuchados y con un cuchillo en la mano, entraron en la casa payesa en la que viven, ubicada junto a la carretera del aeropuerto de Ibiza.

Los presuntos delincuentes las ataron con cinta americana a dos sillas y les ordenaron guardar silencio hasta que Juan, sobrino de una y hermano de la otra, llegara a la vivienda. "Había salido a cenar, como cada viernes, con unos amigos", empieza a contar.

Durante esa hora y media entre que ellos lograron acceder al interior de la casa derribando la valla exterior, donde hay un corral, y la llegada de Juan, los encapuchados pusieron patas arriba todas las dependencias de la casa en busca de dinero.

"Lo giraron todo, camas, cajones...entontraron también la caja fuerte...", relata este ibicenco cinco días después del suceso. Cuando llegó esa noche, sobre las 22.30 horas, saludó a sus gatos y no le pareció estar viviendo nada fuera de lo normal.

"Tienes mucho dinero"

Sin embargo, al entrar en el salón, uno de los dos atracadores salió de un cuarto de baño situado justo al lado de la chimenea de la estancia, lo cogió por el cuello y lo empezó a amenazar con un cuchillo. "Me decía: tú tienes mucho dinero, dame el dinero", explica el vecino, "nos entendíamos, hablaba en español, aunque no perfecto", apunta.

El otro salió al instante de una escalera que sube al piso de arriba, donde más tarde descubrieron que también estaba todo hecho jirones. "En el sótano, habían logrado romper la caja fuerte con un utensilio de cocina, eso ya ves tú, le das varios golpes fuertes y se abre", lamenta. De allí, se llevaron bastante dinero en efectivo, principalmente de Joan, y varias piezas de oro, y algunos ahorros de María.

En ese momento, el delincuente le arrebató el móvil y empezó a registrar sus cuentas bancarias mientras su compañero les decía que no les harían daño, que no se preocuparan. Aunque el otro no paraba de repetirle que lo desvalijaría y acto seguido le propinó un golpe en la cara.

"Me dijo que me quitaría todo mi dinero y que lo mandaría a Rusia", continúa contando el ibicenco. Mientras tanto, las dos mujeres continuaban inmovilizadas y asustadas en las sillas.

Lista de sospechosos

Después de que los dos encapuchados se marcharan la familia llamó, en primer lugar, al hijo de María, que vive cerca de Citubo y cerca del domicilio, para que acudiera a la casa. A continuación, contactaron con el 061, que se trasladó hasta allí, así como dos agentes de la Guardia Civil.

"Los sanitarios querían llevarnos al hospital, pero les dije que no, que tenía que arreglar unas cosas y luego ya iríamos", considero. Al terminar los trámites, Cati y él se desplazaron hasta el Hospital Can Misses, donde estuvieron hasta las 7.30 horas.

Por su parte, la Guardia Civil le pidió una lista de personas que van asiduamente a la vivienda. "Como tengo el taxi, vienen muchos trabajadores aquí a diario a que les dé trabajo", explica Juan, "así que hice un listado con nombres y direcciones".

Además, los agentes perimetraron la finca y también han solicitado acceso a la grabación de unas cámaras de AENA que apuntan al exterior de la casa.

"Ahora solo falta cazar los ladrones, todo lo otro ya está bien", termina con cierto alivio.

