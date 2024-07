Crece el visado de viviendas unifamiliares y desciende el de plurifamiliares en Ibiza y Formentera

Las obras visadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) entre junio de 2023 y junio de 2024 han caído casi un 10,5 % y la vivienda nueva, un 2,62 %.

Son datos del último Observatorio sobre la edificación en Baleares realizado por el COAIB, de los que los arquitectos venían alertando en los últimos meses.

En Baleares se han visado un total de 3.201 viviendas nuevas entre junio de 2023 y junio de 2024. De éstas, 1.348 han sido unifamiliares y 1.853 plurifamiliares. El visado de vivienda unifamiliar sigue a la baja con una caída de más de un 13,5% en un año.

En cambio, la vivienda plurifamiliar registra un ligero repunte de un 7, 3% en los últimos 12 meses (casi un 6 % en el último semestre).

"A partir de mayo de este año hemos observado un leve repunte alcista en el número de obras, superficie e importe de los presupuestos visados pero que, dado el breve periodo de repunte, podría tratarse de una situación puntual. No podemos afirmar que nos encontremos ante un punto de inflexión en la caída que veníamos sufriendo", ha afirmado en rueda de prensa el decano de los arquitectos de Baleares, Bernat Nadal.

En relación a las viviendas de precio limitado (VPL), considerando el escaso periodo de tiempo de su monitorización, no se pueden extraer conclusiones sobre su incidencia en la creación de nuevas viviendas frente a la vivienda libre. En total se han visado 50 plurifamiliares VPL y 7 unifamiliares VPL desde el 15 de abril al 30 de junio de 2024.

En lo que respecta a la vivienda de protección oficial (VPO), se ha producido un repunte al alza de la promoción privada, porcentualmente significativo (34 %), si bien, dadas las bajas magnitudes, cualquier incremento tiene un gran reflejo porcentual.

"No solo se está construyendo vivienda de lujo; el problema es que los precios no son asequibles para la sociedad. Los precios de coste han subido muchísimo pero no nuestro poder adquisitivo. El concepto lujo ya no es igual", ha dicho Nadal.

La situación que se da, ha continuado, es que el ciudadano medio no puede llegar a comprar el producto que está en el mercado.

Por ello, los arquitectos llevan años reclamando la construcción de vivienda pública porque "la clase media no puede acceder a comprar nada: Las políticas deben ir por aquí, no bastan 4 años. Necesitamos 20 años para revertir la tendencia: mientras la demanda esté por encima de la oferta, el ciudadano no podrá optar a una vivienda", ha advertido Nadal.

Desde el COAIB se reclama un pacto de Estado para la vivienda. Los arquitectos aplauden que el Govern balear haya decido poner en marcha el Observatorio de la Vivienda, pero van más allá y reclama un Observatorio del Territorio.

"El urbanismo es una cuestión de largo plazo. No puede ir vinculado a una legislatura política. Como sociedad necesitamos un modelo de urbanismo blindado de cómo queremos que sean nuestras islas", ha señalado el presidente de la Demarcación de Mallorca del COAIB, Joan Cerdà.

Las obras visadas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares entre junio de 2023 y junio de 2024 en Mallorca han caído más de un 12 %. La vivienda nueva ha experimentado un ligero repunte de casi un 3 %, a pesar de la caída de más de un 15 % de la vivienda unifamiliar que se compensa con el aumento de más del 25 % de la plurifamiliar desde junio de 2023 a junio de 2024.

Las obras visadas en Menorca han caído más de un 9 %. La vivienda nueva ha caído un 34 %: un 27 % la unifamiliar y un 42 % la plurifamiliar en los últimos 12 meses del año.

A pesar de estos datos negativos, el último semestre se ha experimentado un ascenso del 20% en este tipo de construcciones en Menorca.

Las obras visadas entre diciembre de 2023 y junio de 2024 en Eivissa y Formentera han caído más de un 6 %. La creación de vivienda nueva ha experimentado una caída de casi un 8 % durante los últimos 12 meses y un 1,25 % en el último semestre.

En Ibiza y Formentera, al contrario de lo que ocurre en Mallorca y Menorca, se ha producido un incremento en el visado de unifamiliares y un descenso de plurifamiliares.