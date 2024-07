Reclaman más apoyo en Ibiza a los niños que sufren abuso sexual

El caso de C.M.M., una mujer que fue abusada sexualmente de niña y que posteriormente no recibió una atención adecuada por parte de las administraciones, es un ejemplo que, desgraciadamente, no es el único en la isla. «No me sentí apoyada por nadie. La sensación que tuve es que el sistema me había fallado», explica.

Mejorar la atención a los niños que han sufrido abusos, aumentar el personal destinado a la atención de estos menores, y que los servicios Sociales y la Administración de Justicia tengan los recursos que estas víctimas necesitan, es el principal caballo de batalla de la Fundación Conciencia. Una de sus luchas es que haya más psicólogos forenses para agilizar el largo y penoso trámite que sigue a la denuncia, y la creación de la Casa del Menor, es decir, de un espacio seguro para las víctimas.

«En Ibiza los niños tienen que seguir haciendo las visitas [a su familia] en los puntos de encuentro y allí se pueden reencontrar con la persona que les ha abusado», explica la psicóloga Naiara Goizueta, quien pide empatía con los menores que dan el traumático paso de denunciar los abusos que padecen: «Tienen que pasar un proceso muy doloroso. Ahora testifica aquí, luego allá. Luego a ver si te creen. Luego te hacen la revisión médica. Y mientras, siguen recibiendo las visitas de su abusador». C.M.M., que lo ha sufrido en primera persona, lo tiene claro: «Hay que creer siempre a los niños y escucharlos. Siempre».

