Guerra contra las serpientes: Sant Antoni reparte unas cien trampas

Sant Antoni fue ayer el primer municipio de Ibiza en repartir esta temporada trampas a los vecinos que habían solicitado ayuda para capturar a serpientes en sus respectivas fincas y que éstas no sigan comiendo terreno a las sargantanes. «Ya estamos en estado de emergencia», decía Juan Caballero, de Sant Rafel, después de recoger una jaula en el estand que se colocó para tal efecto ante la sede consistorial este lunes. Es la primera que tendrá en casa tras haber avistado una serpiente dentro de su finca. Era una culebra de herradura, de color oscuro, dice mientras señala una ilustración de la misma en un folleto que ha recogido en el estand. «De momento es la única que hemos visto y no pudimos capturarla porque fue muy rápida. En mi casa seguimos teniendo sargantanes, pero cada vez menos», afirma. Relata que el verano pasado ya se encontraron mudas de serpientes por el barrio: «Entonces ya nos dijimos: el año que viene las tendremos dentro de casa».

Una vecino abraza al técnico del Cofib tras la entrega de sus jaulas. / MARCELO SASTRE

El Ayuntamiento portmanyí ha entregado concretamente alrededor de 75 trampas que había recibido de la Dirección general de Medi Natural, gracias al acuerdo con el Consorcio de Recuperación de Fauna de las Illes Balears (Cofib). Éste establece que se entregan 100 trampas a cada consistorio. «Las primeras 25 se cedieron a la Sociedad de Cazadores de Sant Antoni, que se ha encargado de su distribución y gestión, y las otras 75 se han entregado directamente a particulares», detalló ayer el equipo de gobierno municipal. También hubo quien se acercó sin inscripción al estand para informarse al respecto y tratar de conseguir alguna trampa dentro de las posibilidades.

Una vecina tras recoger su jaula delante del Ayuntamiento de Sant Antoni. / MARCELO SASTRE

Alejandro Macías, técnico del Cofib, explicó que este reparto se llevará a cabo también en el resto de municipios de la isla. «Esta temporada hemos tenido una disminución [de los ejemplares de serpientes] en algunas zonas de la isla y aumentos en otras, así que a lo mejor se han desplazado o lo único que están haciendo es buscar alimento», explicó.

En cada una de las entregas a los vecinos, se les daba un documento con las indicaciones que deben seguir y el propio técnico también se las explicaba, aunque algunos ya están acostumbrados a gestionar estas jaulas. Cuentan con dos compartimentos, uno para el ratón y otro para la serpiente, que una vez dentro ya no pueden salir. No hay contacto físico en ningún momento entre ambos animales.

Dependiendo del tamaño de su finca, los vecinos se llevaban una, dos o tres. «Los particulares que se hagan cargo de estas jaulas solo deben encargarse del mantenimiento del ratón. Le deben dar comida y agua y, cuando tienen una captura, si ellos mismos se pueden hacer cargo de ella y la pueden manipular, perfecto; si no, tienen de apoyo el teléfono 112, que nos deriva a nosotros, a los técnicos del Cofib, y nos haríamos cargo de la serpiente. También les enseñaríamos a manipularla».

Además, los ofidios que se capturen podrán ser estudiados: «Trabajamos conjuntamente con la UIB y se las entregamos, de manera que se analizan y todos los datos necesarios se juntan», explicó Macías. De hecho, indicó que esta información es de gran utilidad de cara al próximo año, ya que permite saber dónde es clave distribuir las trampas, cuáles son esos puntos calientes. Según el Cofib, de abril a noviembre de 2023 se capturaron 2.896 serpientes invasoras en las Pitiusas, 2.007 en Ibiza y 889 en Formentera, tal y como recogió este rotativo en marzo.

Juan José Ramón Torres, que reside en ses Païsses, trabaja en el campo y ya es prácticamente un experto manejando dichas trampas: «Sin contar con las dos que recojo hoy [por ayer], tengo cuatro: una comprada y tres fabricadas por mí». No las distribuye solo por su casa: «Tengo en Sant Llorenç, ya que trabajo allí y es un punto donde aparecen muchas; y a lo mejor me deja alguna el vecino. Si veo que no las pillo en alguna parte, voy moviendo las trampas, siempre pidiendo permiso. Aunque sean mías las llevo también al trabajo». Confirma que ha notado cómo la problemática ha ido a más con el paso de los años, apareciendo, las serpientes, en rincones donde nunca se habían detectado. Ramón comenta que este año ha logrado cazar una en Cala Molí, dos en Sant Llorenç y seis en los alrededores de Santa Agnès. El año pasado en total fueron 18.

«Es una problemática que viene de años atrás. Poco a poco comenzó en el norte de la isla, pero ha ido llegando hasta nuestro municipio y extendiéndose. Estas jaulas no son todas las que necesitamos porque podríamos decir que casi en cada vivienda, y más en el rural, nos piden trampas. En todo caso, damos las gracias por tener estas cien. Las que hemos entregado hasta ahora están dando sus frutos», indicó la concejala de Medio Ambiente, Playas, Limpieza y Bienestar Animal, Pepita Torres.

Catalina Roselló, otra vecina del municipio, explica que este año se ha encontrado ocho serpientes en su terreno («el año pasado, alguna») y que la trampa que recoge este lunes se suma a otra que ya tiene en su finca. Julián, por otro lado, explica que entre su hija y él ya han detectado unas cuantas en su terreno este año. «Antes ya habíamos visto, pero atropelladas en la carretera», indica.El objetivo es que las serpientes hagan el menos daño posible: «Y si podemos llegar a algo más e intentar erradicarlas, pues adelante», apunta Macías.

Suscríbete para seguir leyendo