El Govern liquida con Ibiza parte de las ‘bestretes’ y de la deuda de Ca na Putxa

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, firmaron esta mañana en la sede de la avenida de España sendos convenios que liquidan dos “deudas históricas” del Ejecutivo balear con la isla, en palabras de Marí. Por una parte, el Govern se compromete a pagar 2,5 millones de euros de las bestretes, los pagos concedidos entre el año 2008 y el 2013 a cuenta de la nueva ley de financiación de los consells insulares que fue acordada durante el gobierno socialista de Francesc Antich y de los que Ibiza no ha recibido un euro desde entonces. El anterior gobierno insular progresista cerró un acuerdo con el Govern por esos 2,5 millones de euros, pero el popular Vicent Marí, del PP, reclamaba una cuantía mayor, en concreto 11,2 millones de euros. Finalmente, tras este convenio se abonarán esos 2,5 millones en un solo pago, mientras que “la cantidad pendiente, unos 10 millones de euros, se compensarán con inversiones del Govern”, anunció el presidente insular. El vicepresidente del Govern expresó su entusiasmo por cerrar este expediente, un problema que ya había sido resuelto con los demás consells: primero con Menorca, y el año pasado, con Mallorca.

La otra liquidación histórica es la de la deuda pendiente por Ca na Putxa. Se trata del protocolo firmado en el año 2007 que hasta hoy no se ha transformado en un convenio que compromete jurídicamente al Govern a hacer efectivo el pago del 30% de las inversiones realizadas hace 17 años (en la estación de transferencia provisional de Ibiza, en la estación de transferencia de Formentera, en la planta de triaje y tratamiento de materia orgánica y en otras infraestructuras), cuyo monte asciende a 15,7 millones de euros. A esa cantidad se han de sumar otros 2,4 millones de euros por los intereses de demora, de manera que el total asciende a 18,1 millones de euros. Eso sí, no se pagará de una sola vez, sino en 10 anualidades.

"Se ha tardado un poquito"

Toni Costa, que reconoció con ironía que “se ha tardado un poquito” en pagar tamaña deuda, detalló que “eso no impide que se abone en menos tiempo si la liquidez del Govern lo permite”. Ya lo han hecho así, recordó, con el Consell de Mallorca.

Costa admitió que la deuda que reclama el Consell por Ca na Putxa asciende a 23 millones de euros, pero si se tienen en cuenta “las inversiones adicionales hechas después de la firma del protocolo de 2007”

Costa admitió que la deuda que reclama el Consell por Ca na Putxa asciende a 23 millones de euros, pero si se tienen en cuenta “las inversiones adicionales hechas después de la firma del protocolo de 2007”. Las anteriores se circunscriben a esos 15,7 millones de euros. Eso sí, el vicepresidente balear, ibicenco, dio a entender que el resto de la deuda podría ser compensado mediante inversiones: “En Ca na Putxa hay pendientes proyectos, como la planta de biofiltros. No quiero anticipar nada, pero miraremos para que el Govern esté ahí para hacer esas inversiones. No adelantemos nada”. Vicent Marí, por su parte, señaló que han preferido “cerrar esa cantidad [15,7 millones más los intereses de demora] y seguir trabajando con el resto” de la deuda, por ejemplo para que el Govern se haga cargo del cierre de la nave de maduración. En total hay previstas inversiones en Ca na Putxa por “unos 14 millones de euros”, calcula Marí. En cuanto al pago en un decenio, sin problemas: “Tenemos liquidez, nos va perfecto a 10 años”.

4,5 millones por la Escuela de Hostelería

Para el presidente insular, ha sido “un día importante” porque se ha conseguido, “tras meses de trabajo y reuniones, resolver reivindicaciones históricas con el Govern, como las famosas bestretes (anticipos), que no había manera de rematar”. A todo ello añade “el reconocimiento por parte del Ejecutivo balear de la financiación de la Escuela de Hostelería, para la cual el Consell había puesto el terreno y la mitad de la financiación”. Marí considera que no era justo que Ibiza tuviera que hacer frente al pago de esa estructura educativa, por tratarse de una competencia del Govern. Sólo en este capítulo, Ibiza recibirá 4,5 millones de euros, “que serán abonados a través de fondos europeos en breve”.

Hace justo un año, el presidente estimaba en unos 40 millones la deuda histórica con Ibiza. Ayer consideraba que, tras las firmas de los convenios, quedaba saldada “más de la mitad”. Marí destaca, en ese sentido, “el cambio de talante, el buen entendimiento con el Govern, que reconoce la situación de agravio comparativo” que ha vivido la isla: “ Desde el primer momento hubo una voluntad clara de encontrar soluciones a nuestras reivindicaciones históricas. Estos convenios lo refrendan”.

"Quedan convenios por firmar"

Por su parte, Antoni Costa reitera que el actual Govern de Marga Prohens “cumple con su palabra” y que aún queda “mucho por hacer”: “Los que estuvieron gobernando la Comunitat Autònoma ocho años dirán ahora que esto no es suficiente. Pero este año hemos avanzado bastante, y en ese tiempo no se puede hacer todo. No hemos acabado aún de arreglar todas las cuestiones que quedan pendientes con Ibiza, como en materia de residuos en Ca na Putxa, las carreteras y el transporte. Quedan pues convenios por firmar (…) Para la presidenta balear, Marga Prohens, cumplir con la palabra dada es esencial, cumpliremos”. En cuanto a los 10 millones pendientes de las bestretes, ese “lío”, Costa admite que, “a día de hoy, no se han hecho todas las inversiones que permitan decir que se ha cumplido totalmente con la deuda histórica con Ibiza”.

"Quedan convenios por firmar (…) Para la presidenta balear, Marga Prohens, cumplir con la palabra dada es esencial, cumpliremos"

Respecto al convenio de carreteras, Costa señaló que “es absolutamente necesario que el Estado los firme con los consells”, si bien recordó que los presupuestos generales están prorrogados. Rememoró, en ese sentido, el agravio de 2023, cuando se destinaron 400 millones de euros a los convenios de carreteras con Canarias y cero euros a Balears: “Lo que quedó claro ayer [por el lunes], en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Ministerio de Hacienda en Madrid, es que el Gobierno intentará aprobar los presupuestos de 2025. Confiamos en que se incluyan los convenios de carreteras”.