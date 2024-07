The Sun propone a los turistas que cambien Ibiza por esta zona: “Es más barata y menos concurrida”

Ibiza es uno de los objetivos turísticos de los británicos desde hace años. Pero ahora muchos medios ingleses se lancan a dar ideas con destinos alternativos a la isla.

Los expertos no dejan de asegurar que la temporada turística en Ibiza este 2024 será tan buena como la del año anterior. Y todos sabemos que la dependencia de Ibiza del turismo británico es importante.

Aunque Gran Bretaña no está atravesando por su mejor momento económico, es improbable que afecte a la llegada de ingleses al aeropuerto de la isla. Tal y como explica José Antonio Roselló, economista y vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB) a Diario de Ibiza, la economía británica "presenta tres aspectos que, desde la perspectiva del turismo, no hay que perder de vista". El primero y "esencial" es que su tasa de paro es realmente reducida, en torno al 4,2%, casi "de pleno empleo". El segundo es que "la tasa de ahorro de los hogares británicos, no es demasiado alta", alrededor del 7,9%: "Según el estudio de la OCDE, el 34% de los adultos del Reino Unido, o no tiene ahorros o tiene menos de 1.000 libras en una cuenta". Poco ahorro implica mucho consumo. Y, entre otras cosas, no renunciar a volar.

Pero es indiscutible que esta recesión económica de Gran Bretaña sí que hace que muchos periódicos se lancen a escribir reportajes de otros destinos turísticos más económicos para el bolsillo medio.

Ibiza por Galicia

Es el ejemplo del rotativo The Sun, que ha publicado un extenso reportaje monográfico sobre la costa gallega, como la alternativa más asequible que Ibiza, con precios de hoteles y restaurantes más baratos, incluso en temporada alta.

De esta zona del norte del país, desconocida para muchos de sus lectores, el periódico destaca que sus "playas son tan salvajes como la vida nocturna", además de su destacado patrimonio cultural e histórico y su excelente gastronomía.

Añade que los gallegos tienen fama de ser "grandes fiesteros", especialmente durante el verano. "En verano, la fiesta está garantizada y los locales encuentran cualquier excusa para salir por toda la región, pero sin beach clubs y fiestas exclusivas que te dejarán en bancarrota como Ibiza", explica el periodista de The Sun.

No es la primera vez

En la prensa británica son varios los artículos en los que se presentan las ciudades que más pueden interesar a sus lectores para pasar parte del verano. Y aunque Ibiza siempre ha sido uno de los destinos favoritos de los súbditos de Carlos III, además de Galicia también recomiendan otra ciudad europea, a la que han apodado 'la nueva Ibiza', por sus hoteles, vida nocturna y restaurantes más económicos.

El lugar que están recomendando ahora en Gran Bretaña a los turistas que están pensando en viajar a Ibiza es la ciudad turca de Bodrum, que se extiende desde la costa suroeste de Turquía hacia el mar Egeo.

Tal y como publica el periódico Express, un hotel de cuatro estrellas en esta localidad de Turquía cuesta de media unos 70 euros la noche, mientras que en Ibiza el precio asciende a 170 euros. El periódico también compara el precio de la pinta (medio litro) de cerveza, muy popular entre los británicos: en Bodrum suele costar 2,60 euros y en la isla casi 5 euros de media.

En cuanto a los restaurantes, una comida que conste de primero, segundo y postre para dos personas, en la ciudad turística turca, se puede encontrar por 14 euros en un restaurante medio mientras que en Ibiza, con las mismas características, la cuenta ascenderá a 80 euros.