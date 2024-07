Jesús González, catedrático de Geografía: «En las islas ya todo el territorio es susceptible de explotación turística»

Balears acogerá alrededor de 235.000 nuevos habitantes en los próximos 15 años, según el INE. ¿Cómo analiza estos datos?

La proyección demográfica del INE es enorme y muy importante. Esto viene a demostrar una tendencia: el crecimiento de este binomio turístico-inmobiliario, que evidentemente tiene la parte positiva al generar empleo y prácticamente no tener desempleo. Pero tiene en cambio otras implicaciones.

¿Este crecimiento será perjudicial para las islas?

El crecimiento en sí no debería entenderse como un problema, pero este dato es paralelo al de la presión turística, que va en aumento y ya hablamos de 18 millones de turistas. Un aumento demográfico tan importante, sumado a la presión humana altísima, tendrá impactos evidentemente territoriales o socioterritoriales, sobre todo en el consumo y la artificialización del suelo y, por supuesto, todo lo que pueda afectar la calidad de vida.

¿Qué va a suponer?

Supondrá la necesidad de proporcionar servicios públicos para la población, sanitarios o educativos, pero también otro tipo de temas que generan mucho debate y que nos llevarán a reflexiones profundas y de difícil solución, como las infraestructuras o las carreteras. Desde el punto de vista conservacionista, la construcción es algo en lo que todos estamos de acuerdo para que no se artificialice más, pero ante estos aumentos demográficos, añadidos al aumento del número de turistas, las infraestructuras que hay son insuficientes. Y evidentemente está de nuevo el tema de la vivienda por encima de todo.

¿Qué significa que esté todo interrelacionado?

Sí. Desde el punto de vista proteccionista no defendemos la artificialización ni la construcción de más viviendas, pero hay que dar alojamiento a una población que mayoritariamente procede de la inmigración, lo que genera una situación de muy compleja solución. Pero en Balears todo está interrelacionado. El turismo, el medio ambiente, el sector inmobiliario, el urbanismo, la ordenación del territorio, los espacios naturales. Todo forma parte de un mismo conjunto donde el turismo es el eje transversal. Por tanto, las soluciones no pueden venir dadas desde un punto de vista sectorial. Una única política en vivienda no te va a solucionar las cosas. Lo mismo pasa en temas medioambientales o de espacios naturales.

¿Estas proyecciones supondrán realmente una peor calidad de vida para los residentes?

Hay que tener mucho cuidado en este caso con el tema de los titulares porque esto no implica un rechazo a la inmigración. Es decir, las altísimas densidades y la fortísima ocupación del suelo que se producirá, además de toda una demanda enorme de servicios públicos, nos llevará a tener que cambiar el modelo territorial. Pero cuidado porque esto no implica un rechazo a la inmigración. No se puede afirmar que la inmigración sea la culpable de una pérdida en la calidad de vida. Ese discurso es muy peligroso porque puede llegar a determinados sectores que dicen: «La población va a crecer mucho y vamos a perder calidad de vida porque viene mucha gente de fuera, los culpables son los inmigrantes». Cuidado, nada más lejos de la realidad. Los inmigrantes, si vienen, es porque hay un modelo económico que, con todo el sector turístico, inmobiliario y demás, genera atracción y trabajo, pero no son los culpables. El tema en Balears es un tema, muchas veces, espacial y temporal.

Explíquese.

En la actualidad hemos pasado del binomio entre turismo y sector inmobiliario que primero estaba en determinados puntos del territorio, principalmente en las bahías, a un segundo boom fundamentalmente en el litoral, que desde los años 90 y sobre todo desde el año 2000, ha supuesto que todo el territorio sea susceptible de explotación turístico-inmobiliaria. Cuando digo todo, es todo. Este es uno de los factores que explica, por ejemplo, el precio de la vivienda. En otras ciudades, a medida que te alejas de aquellos espacios urbanos y de la ciudad, los precios normalmente descienden. En las islas no sucede eso. Todo el territorio es urbano y todo el territorio entra en la dinámica turístico-inmobiliaria.

Se habla mucho de la necesidad de desestacionalizar.

La estacionalidad turística era una fórmula de protección territorial. Los turistas se concentraban en equis meses del año que coincidían con el verano y poco más. ¿Desestacionalizar significa los 12 o 13 millones de turistas que teníamos hace unos años y repartirlos más o menos de manera equitativa en los 12 meses del año? Eso me parece más o menos correcto. Pero ahora desestacionalizar es otra cosa. Significa que la temporada alta, la de máxima ocupación, ya son casi ocho, nueve, diez e incluso 12 meses del año. Antes, si observabas un gráfico, había un pico en el que el verano, sobre todo julio y agosto, tenía un crecimiento muy grande de llegada de turistas que luego bajaba. Actualmente, esta cordillera se está convirtiendo en una meseta porque suben todos. Y eso, evidentemente, hace que lleguemos a estos 18 millones de visitantes, que es un número elevadísimo. Todo esto contando únicamente turistas, porque luego quedan todos aquellos que tienen segundas residencias y otro tipo de población que viene sobre todo del norte global, de países más ricos, para trabajar aquí de forma temporal.

Habla de Balears como un laboratorio.

Como en otras tantas cosas relacionadas con todo lo turístico, Balears es un poco pionera. Como sucedió con la ecotasa, que Balears fue la primera comunidad donde se instauró, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero fue la primera región donde se aplicó, y generó mucha polémica. Al final toda la sociedad lo admitió perfectamente y, a partir de ahí, otras muchas comunidades autónomas están instaurando lo mismo. Balears se puede entender como un laboratorio en temas turísticos, pero también de sobrepoblación.

Pero en España hay territorios muy diferenciados.

Si hablamos de España, evidentemente, hay al menos dos grandes espacios. Por un lado todo el litoral mediterráneo, conectado con Madrid, donde se concentra gran parte de la actividad económica y de la población, mientras tenemos otra parte, lo que se llama la España vaciada. Este fuerte desequilibrio hace que en el caso de Balears, por ser un territorio limitado, el impacto sea mucho mayor. Porque la presión turística es elevadísima. Es decir, hay un dato que yo creo que a cualquier persona que venga de fuera se lo explicas y lo entiende perfectamente. Balears, con 1,2 millones de habitantes, recibe casi 18 millones de turistas. En cambio España, que está entre las tres primeras potencias turísticas mundiales, tiene alrededor de 47 millones de habitantes y recibe 85 millones de turistas. España duplica por dos y Balears, casi por 18. Si esto lo añadimos a un territorio limitado y frágil por su propia condición insular, pues entendemos fácilmente el impacto que esto está teniendo.

¿El decrecimiento es fundamental?

El concepto de decrecimiento ya está bastante instaurado desde hace años en la academia. En principio, cuando se empezó a hablar sobre la necesidad de decrecer, a veces algunos partidos políticos o sectores empresariales no estaban de acuerdo porque pensaban que podía ser la ruina. Pero este concepto ha ido evolucionando y ahora, en algunas ocasiones, el sector hotelero o una gran mayoría de los partidos políticos a lo mejor no dicen la palabra decrecimiento, pero sí que empiezan a valorar la necesidad de paralizar todo esto. Se ha ido generalizando. Al principio sólo era un sector muy pequeñito, si bien a la vista de estos aumentos tan importantes, fundamentalmente en la clave turística, es algo que se ha ido expandiendo, y creo que es una evolución interesante.

