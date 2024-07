Irregularidades de una empresa de chárter en Cala Xarraca: cabos que cortan el paso, fondeo cerca de la orilla y jarana nocturna

"Les hemos dicho muchas veces que lo que hacen es ilegal, pero nos dicen que vale, que llamemos a la Policía", explica el instructor de paddle surf de una empresa de actividades acuáticas ubicada en Cala Xarraca, en Sant Joan.

Esto, respecto a cinco veleros de una empresa de chárter mallorquina que han cogido como costumbre fondear a veinte metros de la orilla de la playa (la distancia mínima en zonas de baño son 200 metros) cometiendo, además, otra lista de irregularidades.

Los responsables de las embarcaciones, de gran tamaño, las abarloan frente a Cala Xarraca para pernoctar allí y las fondean utilizando un cabo de unos cincuenta metros de longitud que anclan a una isla cercana, cortando el paso al resto de barcos, excursionistas o nadadores que pasan por la zona.

"Pueden provocar un accidente porque el cabo no se ve", apunta este instructor. Por el momento, el hombre ha llamado a la Guardia Civil para denunciar las prácticas ilegales de la empresa y desde el cuerpo de seguridad le han indicado, esta mañana, que una patrulla se dirigiría a la cala enseguida que fuera posible.

Por otro lado, el instructor también intentará ponerse en contacto con la Capitanía Marítima, de la que cree que pueda ser competencia este problema, para ver si le ofrecen una solución.

"En nuestro caso, cuando tenemos una excursión, no podemos pasar por allí, sino que tenemos que dar toda la vuelta porque es peligroso", denuncia. "¿Qué tengo que pagar, peaje? -ironiza-. El otro día, otro barco iba a pasar y empezaron a gritarle que no, que no podía porque lo tenían allí amarrado en el islote".

Fiestas y música a tope

Aparte de fondear muy próximas a la costa, las embarcaciones, que la empresa también alquila en Canarias, Cabo Verde y Cuba, suelen montar fiestas a bordo las noches que pernoctan en la cala.

Uno de los trabajadores de la concesionaria de actividades acuáticas ha sido testigo, en varias ocasiones, de los ruidos y la música alta.

"La fiesta está muy bien, pero que no se haga a veinte metros de una cala", opina el instructor, que se plantea si hay o no capitanes encargados de la navegación o si son los mismos clientes quienes se responsabilizan.

"Luego, a nosotros nos piden licencias y a la mínima, por no hacer las cosas bien, nos persiguen desde Costas", lamenta el hombre, señalando la injusticia respecto a la impunidad de la que gozan, a veces, estas empresas.